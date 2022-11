Como criar avatar no WhatsApp? Saiba tudo sobre o novo recurso

A criação de avatar no WhatsApp , mensageiro disponível para Android e iPhone ( iOS ), está em fase de testes. A ferramenta permitirá que os usuários criem e personalizem bonequinhos com suas próprias características faciais e corporais, semelhante ao recurso de avatares do Instagram e Bitmoji . A novidade, para usuários que usem o beta e já tenham disponível, abre uma nova aba no menu de Configurações do aplicativo para que a criação e customização seja feita. O personagem pode ser usado como foto de perfil ou nas conversas, em formato de figurinhas.

A ferramenta ainda não está disponível para todos - somente para alguns usuários nas versões beta para Android e iPhone (iOS) tiveram acesso. Também não há previsão de lançamento oficial do recurso para a base completa. Segundo o WABetaInfo, portal especializado nas atualizações do mensageiro, a função está sendo liberada gradativamente aos testadores e deve chegar futuramente para todas as pessoas que usam a plataforma. Veja, nas linhas abaixo, tudo o que você precisa saber sobre os avatares no WhatsApp.

2 de 4 Recurso que permite criar avatar pode ser usado em figurinhas e foto de perfil no WhatsApp — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Recurso que permite criar avatar pode ser usado em figurinhas e foto de perfil no WhatsApp — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

O que são os avatares no WhatsApp? Qualquer um pode usar?

A criação de avatar é uma nova funcionalidade que está em fase de testes pelo WhatsApp. Por enquanto, a ferramenta ainda não está habilitada para todos, apenas para alguns usuários das versões beta para Android e iPhone (iOS). O recurso permite que os usuários criem bonequinhos com as suas próprias características físicas. Cabelo, formato do rosto, olhos, boca, sobrancelhas e roupas são alguns dos itens que podem ser personalizados com a ferramenta de criação.

Após a finalização, o mensageiro gera um pacote de figurinhas, com temas como “Amor”, “Feliz” e “Triste”, que pode ser usado em conversas. A novidade se assemelha ao Memoji, ferramenta nativa do iPhone. Outra possibilidade de uso é como foto de perfil, com diferentes alternativas de expressões faciais do avatar, como alegre ou pensativo. A cor do plano de fundo da imagem também é customizável, com opções em tons como verde ou laranja.

3 de 4 WhatsApp cria pacote de figurinhas com avatar e aloca em nova área no app — Foto: Reprodução/WaBetaInfo WhatsApp cria pacote de figurinhas com avatar e aloca em nova área no app — Foto: Reprodução/WaBetaInfo

Dá pra usar foto de perfil e avatar ao mesmo tempo?

Sim. Mesmo após a criação do avatar, é possível escolher se deseja usar o bonequinho como foto de perfil ou não. Dessa forma, as novas figurinhas obtidas podem ser enviadas normalmente nos chats, independente da imagem de perfil. Caso o usuário prefira, também não é obrigatório gerar a personificação digital.

Por que os avatares ainda não apareceram pra mim?

Os avatares são compatíveis com o beta para Android 2.22.24 e beta para iOS 22.23.0.71. Porém, os aparelhos estão recebendo gradativamente o novo recurso - ou seja, mesmo quem já tem o app na versão compatível pode ainda não ter a funcionalidade ativa. Segundo o portal WABetaInfo, a função será liberada para mais pessoas no decorrer do tempo. Para verificar se a opção já está disponível, é necessário ir na área de Configurações do aplicativo, em que haverá a nova aba.

4 de 4 Recurso de criação de avatar pode ser visto em nova aba no menu de Configurações do app — Foto: Reprodução/WaBetaInfo Recurso de criação de avatar pode ser visto em nova aba no menu de Configurações do app — Foto: Reprodução/WaBetaInfo

Quando os avatares chegarão para todo mundo?

Ainda não há previsão de liberação para a base completa do WhatsApp. No entanto, a função está em desenvolvimento e promete receber futuramente até outros adicionais, como a possibilidade de uso do avatar em chamadas de vídeo.

Dá pra fazer na versão web?

Por enquanto, a utilização está disponível apenas para celulares na versão de testes para Android e iPhone (iOS). Não se sabe até o momento se ela será disponibilizada no WhatsApp Web ou desktop no futuro.

Com informações de WaBetaInfo (1) e (2) e Faq WhatsApp

Veja ainda: Como tirar o 'online' do WhatsApp? Tudo o que você precisa saber