Como deixar alguém 'no vácuo' no WhatsApp

Deixar alguém "no vácuo" no WhatsApp pode ser a melhor saída em diferentes situações, como evitar conversas ou pessoas desagradáveis que você não deseja manter contato. Para lidar com essa questão, o mensageiro disponibiliza funções nativas que ajudam a preservar sua privacidade e descrição - como a desativação do "Online", do "Visto por último" e até mesmo da "Confirmação de leitura", representada pelos tiques azuis.

As ferramentas tornam os usuários "invisíveis" no app e diminuem a pressão de estar em um bate-papo inconveniente. Na lista a seguir, conheça essas e outras dicas para deixar acabar com conversas desagradáveis e saiba como fazer os procedimentos em celulares Android e iPhone (iOS).

1. Usar reações em vez de responder

Reagir às mensagens com emojis é uma boa maneira de finalizar uma conversa no WhatsApp. Isso porque o recurso pode funcionar como um “feedback” aos conteúdos recebidos no bate-papo, sem gerar a impressão constrangedora de que eles foram totalmente ignorados.

Para reagir em celulares Android e iPhone (iOS), basta tocar na mensagem e pressioná-la. A ação abrirá seis opções de símbolos: coração, joinha, risada, susto, choro e oração/obrigado. Além disso, o app de mensagens ainda disponibiliza o botão “+”, em que é possível encontrar o teclado de emojis completo.

2 de 6 Reações de emojis do WhatsApp são uma boa alternativa para dar "um fim" às conversas indesejadas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Reações de emojis do WhatsApp são uma boa alternativa para dar "um fim" às conversas indesejadas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Tirar confirmação de leitura

Quando uma mensagem é enviada no WhatsApp, é possível saber o momento exato em que o destinatário visualizou o conteúdo – isso porque os “tiques” passam a ter a cor azul quando vistos, e a aba “Lida” mostra o horário da leitura. Entretanto, os usuários podem optar por desativar a ferramenta, gerando mais liberdade. Com isso, os tiques das mensagens se mantêm cinzas mesmo após a visualização, e ninguém terá a certeza de que o conteúdo já foi visto, evitando cobranças ou constrangimentos.

Para desativar o recurso no Android, abra o WhatsApp e toque nos três pontos, na parte superior da tela; depois disso, acesse "Configurações" e selecione "Privacidade". Por fim, desative a opção" Confirmações de leitura". No iPhone, selecione “Configurações” na parte inferior direita da tela e, em seguida, "Privacidade” e, depois, “Confirmações de leitura”. Vale lembrar que a configuração é uma via de mão dupla: as pessoas não saberão que você leu as mensagens delas, e você não terá certeza de quem já leu as suas.

3 de 6 Ao desativar as confirmações de leitura, outros usuários não saberão se você leu uma mensagem no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Ao desativar as confirmações de leitura, outros usuários não saberão se você leu uma mensagem no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Desative o visto por último

A função “Visto por último” mostra exatamente o último horário que uma pessoa abriu o WhatsApp, o que pode se tornar um incômodo para quem não deseja conversar em determinados momentos. Desativar a ferramenta pode ser mais uma maneira de se manter “invisível” no app, livrando-se da pressão de enviar respostas - já que, assim, ninguém terá certeza de quando você esteve ali pela última vez.

Para desativar a ferramenta no Android, toque nos três pontos e, na parte superior da tela, acesse “Configurações” e, depois, “Privacidade”. Em “Visto por último e online”, selecione a opção de privacidade que preferir: "Todos", “Meus contatos, exceto..." ou “Ninguém”. Ao escolher a última opção, você também deixará de visualizar as informações de outras pessoas.

No iPhone (iOS), por sua vez, acesse diretamente a aba “Configurações”, na barra inferior da tela, e toque em “Privacidade”. Em “Visto por último”, selecione a melhor opção para você.

4 de 6 "Visto por último" pode ser desativado nas configurações do mensageiro — Foto: Reprodução/Mariana Tralback "Visto por último" pode ser desativado nas configurações do mensageiro — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Tirar o status "online"

Outra maneira de se manter invisível no WhatsApp é tirar o status “online”, possibilidade que chegou recentemente aos usuários. Com ela, você pode ter a liberdade de conversar com quem deseja sem que outras pessoas vejam que você está usando o app naquele momento. A medida é ideal para dar “vácuo” no aplicativo, considerando que seus contatos nunca terão a certeza de que você está ali.

Para alterar a configuração no Android, abra o mensageiro e toque nos três pontos localizados na parte superior direita da tela. Em seguida, acesse "Configurações", "Privacidade" e, então, "Visto por último e online". No iPhone, acesse “Configurações”, na parte inferior direita da tela, e em seguida toque em “Privacidade” e “Visto por último e online”.

É possível ainda escolher uma das duas opções: “Todos”, para que qualquer pessoa veja que você está online, ou “Mesmo que visto por último”, para que a configuração se iguale à escolhida em "Visto por último".

5 de 6 Possibilidade de retirar o status "online" é recente e permite que usuários acessem o WhatsApp de forma "invisível" — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Possibilidade de retirar o status "online" é recente e permite que usuários acessem o WhatsApp de forma "invisível" — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

5. Arquivar o chat ou silenciar para sempre para não receber notificação

Para deixar alguém no “vácuo” e ainda garantir que as notificações da pessoa não te incomodem, o WhatsApp oferece algumas alternativas. Uma opção é arquivar o chat, ação que “guarda” a conversa na aba “Arquivadas”, separando-a das outras trocas de mensagens. Além de garantir que você não se depare com o bate-papo sempre que acessar o aplicativo, a ferramenta ainda impede que notificações de novas mensagens sejam exibidas. Para isso, basta tocar em um chat, pressioná-lo e selecionar o ícone de “Arquivar”, representado pela seta virada para baixo.

Outra maneira de evitar desconfortos é a opção “Silenciar”, que também impede que notificações de mensagens cheguem ao seu dispositivo. Vale lembrar, entretanto, que o chat silenciado ainda será exibido em “Conversas” normalmente.

Para usar a ferramenta em celulares Android, abra uma conversa no WhatsApp e toque nos três pontos, localizados na parte superior direita da tela. Em seguida, toque em “Silenciar notificações” e escolha uma das três opções de tempo: “8 horas”, “1 semana” ou “Sempre”. No iPhone, pressione um chat e toque na opção “Silenciar” para escolher o período desejado.

6 de 6 Opções como silenciar ou arquivar mensagens podem livrar usuários de notificações indesejadas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Opções como silenciar ou arquivar mensagens podem livrar usuários de notificações indesejadas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

