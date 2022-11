Como denunciar golpe no WhatsApp? Veja 5 dicas de segurança

Denunciar golpes pelo WhatsApp é algo que, eventualmente, pode precisar ser feito. O app é o principal mensageiro utilizado no Brasil e, por causa disso, é também um alvo fácil para disseminação de promoções falsas e outros tipos de mensagens fraudulentas. Golpes envolvendo Pix , clonagem de contas, roubos de dados e mais são corriqueiras na plataforma, disponível para Android e iPhone ( ioS ). Por isso, para evitar perder dinheiro e/ou ter informações pessoais expostas, é importante tomar algumas medidas de segurança dentro e fora do aplicativo.

Dentro do aplicativo, é possível comunicar o caso à Meta (empresa dona do mensageiro), avisar contatos da rede e ainda bloquear o número golpista, por exemplo. Nas próximas linhas, confira cinco dicas de segurança para denunciar golpes pelo WhatsApp.

WhatsApp: confira cinco formas para denunciar golpes

Quais são os golpes mais comuns no WhatsApp?

Golpes variados são aplicados com frequência através do mensageiro. Um dos mais comuns é o da clonagem de conta, crime em que o golpista te liga ou envia uma mensagem se passando por uma empresa e solicita um código recebido por SMS para realizar determinada ação. A sequência de números pedida, na verdade, é o código de ativação do WhatsApp. Dessa forma, ele consegue entrar na sua conta com o aparelho dele e, assim, contatar pessoas da sua rede para solicitar dinheiro fingindo ser você.

Também há o roubo de conta, situação em que a pessoa não simplesmente acessa seu WhatsApp, mas sim coleta seus dados. Assim, informações como foto de perfil, nome e contatos próximos a você são adquiridas pelo criminoso. Com isso em mãos, ele pode recriar seu perfil e enviar mensagens para seus conhecidos, afirmando que houve uma troca de número e, então, solicitando dinheiro para alguma emergência ou situação específica.

Outro modelo de fraude são os phishings. Nesse caso, a vítima recebe um link que a direciona para um site falso e que tem a intenção de roubar seus dados. Em geral, esses links podem ser recebidos em formato de promoções e ofertas falsas de emprego ou benefícios mentirosos, como saque do FGTS. Dentro do link, a pessoa é indicada a digitar informações, como conta bancária e CPF - o que, por sua vez, pode ocasionar diversas consequências, como roubo de dinheiro e compras indevidas.

O que fazer em casos de golpes no WhatsApp?

1. Denunciar o contato que propagou o golpe

Se você recebeu uma mensagem suspeita, de algum número que teve a conta roubada e que está se passando por um conhecido, você pode denunciar o contato ao WhatsApp. Ao realizar o procedimento, a empresa recebe as últimas cinco mensagens trocadas entre você e a pessoa ou grupo.

Contas que propagam spam ou podem comprometer a segurança dos usuários são passíveis de serem banidas da rede social. O procedimento pode ser feito, no Android, ao tocar nos três pontinhos dentro da conversa e, em seguida, em “Denunciar”. No iPhone (iOS), abra a conversa desejada e toque no nome do contato. Vá até o final da página e, depois, em “Denunciar...”. Confirme a ação ao tocar em “Denunciar” novamente.

Denunciar a pessoa que cometeu a fraude pode fazer com que ela tenha a conta banida na rede

2. Abrir um B.O online

O TechTudo conversou com Denis Brum Marques e Ramon Terroso, dois advogados especialistas em direito digital, para entender as melhores indicações do que fazer caso você receba golpes pelo WhatsApp. Segundo eles, caso você tenha sido vítima de um golpe - isto é, se sua conta for roubada, se houver alguém se passando por você e/ou usando seus dados de alguma forma -, o ideal é, primeiramente, contatar a plataforma e, depois, abrir um boletim de ocorrência.

O registro pode ser emitido por qualquer pessoa maior de idade, com RG e CPF válidos. O procedimento varia de acordo com o estado em que você estiver, mas, em linhas gerais, é possível abrir um B.O facilmente pela internet (veja como aqui).

Em lugar do Brasil, há uma delegacia online específica para que a ocorrência seja realizada, mas, em geral, os crimes dessa natureza podem ser registrados no site na delegacia eletrônica como fraude e estelionato. É importante guardar prints que comprovem o golpe para anexar à denúncia.

Boletins de ocorrência podem ser emitidos em situações de fraudes envolvendo roubo de dinheiro ou conta

3. Bloquear o contato

De acordo com os especialistas consultados pelo TechTudo, para esse primeiro momento, caso você não tenha clicado nos links recebidos e/ou compartilhado dados com os golpistas, "bloquear o número ou o usuário que enviou a mensagem já é suficiente".

Para isso, no Android, toque nos três pontinhos dentro da conversa e, em seguida, vá em “Bloquear”. No iPhone (iOS), selecione o nome ou número do contato dentro do app. Depois, basta rolar a página até o final e tocar em “Bloquear”. Ao finalizar, escolha “Bloquear”.

Bloqueie o número do golpista para evitar novas tentativas de crimes

4. Avisar seus contatos via outra rede e/ou status

Outra medida importante a ser tomada e que os especialistas consultados pelo TechTudo indicam é avisar aos seus amigos, familiares e conhecidos caso você tenha sido vítima de um golpe. Dessa maneira, seus contatos já estarão alertas caso recebam alguma solicitação indevida de Pix, por exemplo, com seu número ou em uma conta clonada com seu nome e foto.

Para isso, você pode fazer uma postagem em outra rede social, como Facebook ou Instagram, ou no status do WhatsApp. Nesse último caso, abra o aplicativo e toque na aba “Status”. Depois, pressione a o símbolo de lápis. Escreva a mensagem explicando a situação e toque na seta para enviar.

Comunique seus amigos que você teve a conta roubada para que mais pessoas não se tornem vítimas

5. Entrar em contato com o WhatsApp

Uma ferramenta disponível no WhatsApp e que os especialistas indicam utilizar nesses casos é o “Fale conosco” da plataforma. O espaço disponibiliza uma área para relato de problemas com o app. Se sua conta foi roubada ou estão tentando aplicar golpes fingindo ser você, uma forma extra para tentar solucionar a questão é enviando uma mensagem para a empresa.

Dentro do aplicativo, se você estiver no Android, vá nos três pontinhos e toque em “Configurações”. No iPhone (iOS), vá na barra inferior em “Configurações”. Depois, toque em “Ajuda”. Lá, pressione a opção “Fale conosco”. Descreva a situação e toque em “Avançar”. Depois, pressione “Fazer pergunta ao Suporte do WhatsApp” para confirmar a solicitação.

Comunique o WhatsApp do golpe para receber um parecer da empresa

