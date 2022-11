Como ganhar roupa de graça na Shein? Tudo sobre testes gratuitos do app

É possível conseguir roupas de graça na Shein através do programa “Prova gratuita'', em que os clientes podem receber produtos no endereço selecionado em troca de avaliações sobre eles na plataforma, seguindo os critérios da empresa. O aplicativo está disponível para Android e iPhone (iOS), mas a função não está disponível de maneira direta no app no Brasil. Assim, quem deseja participar deve buscar o link oficial do sistema, fornecido pela empresa. Veja, nas próximas linhas, tudo sobre as provas gratuitas da Shein e como adquiri-las.