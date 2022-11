Como ganhar visualizações no Reels do Instagram? Veja 8 dicas grátis

Aumentar o número de visualizações no Reels do Instagram é a meta de diversos influenciadores e criadores de conteúdo. Isso porque, quanto mais views as publicações alcançam, maiores são as chances de crescimento de um perfil. Os números também aumentam as probabilidades de que o usuário consiga parcerias e monetização na rede social. Algumas boas práticas, como criação de conteúdo com frequência, uso de áudios em alta na plataforma e legendas que chamem a atenção dos usuários são úteis para ganhar views. A seguir, o TechTudo lista oito dicas gratuitas para aumentar a visualização dos Reels no Instagram .

1. Remova a marca d'água do TikTok

O Instagram não promove vídeos que são "reciclados" do TikTok. Por isso, para aumentar as visualizações, retire a marca d'água da rede social concorrente. Existem aplicativos gratuitos, como o SnapTik, que possibilitam ao usuário baixar vídeos do TikTok sem a marca d'água. Para fazer o procedimento, basta copiar o link de compartilhamento do vídeo, colá-lo no SnapTik e clicar na opção "download", para baixá-lo.

Vale ressaltar que os Reels foram criados pelo Instagram com o objetivo de concorrer com o TikTok, rede social que ganhou muitos adeptos ultiamemente, especialmente entre o público jovem. De acordo com o Instagram, os usuários têm uma experiência menos satisfatória quando os vídeos possuem baixa qualidade ou são oriundos de outros apps e exibem logo e marca d'água. Com isso, os algoritmos da plataforma evitam que os conteúdos que vêm do TikTok sejam recomendados na aba dos Reels.

2. Crie conteúdo de qualidade com frequência

Outra dica essencial para ter Reels com mais visualizações é criar conteúdo de qualidade e publicá-los com frequência na rede social. É importante entender quais tipos de publicações são mais adequadas ao público-alvo do perfil, uma vez que o algoritmo recomenda vídeos que mais combinam com as preferências dos usuários.

Ao publicar um conteúdo valioso e de qualidade no Reels com frequência, o perfil aumenta as chances de aparecer para cada vez mais pessoas no Instagram, já que será visto como uma autoridade no assunto. Para ter ideias de como produzir conteúdos, o usuário pode pesquisar por tendências ou outras publicações do nicho que já viralizaram.

3. Use áudios que estão em alta

Utilizar áudios populares no Instagram é mais uma maneira de aumentar as visualizações dos Reels. Afinal, quando muitos usuários interagem com determinado som, o algoritmo do Instagram adiciona mais vídeos com o som em alta no feed, o que contribui para que o conteúdo ganhe mais views.

Na aba "Reels" do Instagram, é possível ver algumas recomendações da rede social com base na atividade do usuário. Geralmente, esses vídeos possuem grande quantidade de visualizações, pois estão sendo promovidos pelo Instagram. A dica, portanto, é conferir quais áudios estão sendo usados nesses Reels. Clique no ícone do áudio, no lado inferior direito, para ir à página da música, ver a quantidade de visualizações e salvar o áudio para usá-lo nos vídeos. Para aumentar as chances de viralizar, veja se o vídeo original do áudio tem pelo menos um milhão de visualizações, o que representa uma enorme aceitação daquele som entre os usuários.

4. Adicione hashtags relevantes

As hashtags são um sistema de categorização de conteúdo. Elas auxiliam o algoritmo do Instagram a entender qual é o tema da publicação para mostrá-la ao público interessado. No mecanismo de pesquisa do Instagram, as hashtags funcionam como um direcionamento: por exemplo, uma pessoa que procura conteúdo sobre moda sustentável receberá resultados de postagens que utilizaram hashtags sobre esse assunto, como "#modasustentavel".

Por isso, ao publicar Reels, é importante adicionar hashtags relevantes e direcionadas ao nicho. De acordo com o site Smash Balloon, um truque é inserir no máximo dez hashtags na publicação, já que mais do que isso pode ser considerado spam pelo algoritmo da rede social.

Além disso, evite o uso de hashtags muito amplas e genéricas, e procure utilizar apenas as que mais se encaixam no seu perfil. Afinal, caso o perfil esteja em crescimento, inserir hashtags que muitas pessoas já utilizaram para fazer publicações diminui a chance do conteúdo viralizar. Dessa forma, é interessante utilizar hashtags que tenham um nível médio de publicações, para que exista maior chance do conteúdo ganhar destaque.

5. Escreva legendas com chamadas para a ação

Além da parte visual, o texto também é fundamental para aumentar as visualizações no Reels. Por isso, escrever legendas envolventes, com chamadas de ação que incentivem a interação dos usuários, é uma forma de captar a atenção do público. Alguns exemplos são: perguntas sobre o que os seguidores acharam de determinada situação, qual produto preferem, ou até mesmo pedidos para que marquem outras pessoas na publicação, curtam e compartilhem o Reels.

É interessante, também, usar palavras-chave relacionadas ao nicho quando escrever as legendas, pois haverá mais chances do algoritmo recomendar o conteúdo para o público-alvo. O mesmo vale para as tags: ao utilizar hashtags típicas de um nicho, o conteúdo irá alcançar os usuários que seguem aquela hashtag. Quanto mais comentários, curtidas e compartilhamentos o Reels tiver, mais o algoritmo irá enviar o conteúdo para as pessoas.

6. Adapte trends populares ao seu nicho

As trends são tendências que ganham popularidade e ficam em alta entre os usuários do Instagram durante certo tempo. Geralmente, elas aparecem na aba "Explorar" e têm uma hashtag específica, que serve para aumentar a visibilidade do conteúdo. As trends, portanto, representam uma oportunidade de criar conteúdo e viralizar na plataforma.

Por isso, em vez de copiar a trend de outro perfil, adapte-a ao seu nicho para conseguir alcançar o público interessado no conteúdo. Por exemplo, uma página que publica dicas para ter uma vida saudável pode aplicar a tendência da voz do Google no Reels. A trend, que surgiu no TikTok, tem como objetivo utilizar o recurso de texto falado como narração dos vídeos. Ao reproduzir a tendência criando conteúdo sobre vida saudável, é possível aproveitar a popularidade da trend, sem deixar de fazer publicações coerentes com o propósito do perfil.

7. Crie uma capa personalizada

Mais uma dica para aumentar as visualizações do Reels no Instagram é criar uma capa personalizada para os vídeos. Isso porque, muitas vezes, ela consegue chamar a atenção do usuário e fazer com que ele veja a publicação. É importante criar uma capa que corresponda ao conteúdo daquele Reels e que gere curiosidade no público. Elas podem ser criadas em qualquer plataforma de edição de fotos, como o Canva. Depois de desenvolvê-la, basta selecionar a opção "capa" quando for publicar o Reels e adicionar a imagem.

8. Crie "suspense" nos vídeos

Para prender a atenção e aumentar a curiosidade dos espectadores, uma dica é criar "suspense" nos Reels logo no início. Isso pode fazer com que o público se interesse e veja o vídeo até o final. É possível fazer uma pergunta e, em seguida, dizer que irá respondê-la até o final do vídeo, por exemplo. Um ponto importante é realmente revelar o suspense ao longo do vídeo, para não não frustrar as pessoas e gerar repercussão negativa.

