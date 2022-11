Como lidar com ex nas redes sociais? Veja 5 dicas que podem te ajudar

As redes sociais podem ser inimigas de processos de cura, principalmente quando relacionados a términos de relacionamentos amorosos. Isso porque, no ambiente digital, desassociar dos "exes" é algo frequentemente dificultado por apps como Instagram e Twitter , que mantêm, mesmo sem querer, o convívio online com a pessoa com quem você acabou de terminar. Para evitar eventuais dores de cabeça nessas horas, algumas ações simples podem tornar términos menos dolorosos. É o caso de silenciar publicações e stories, por exemplo, ou até mesmo sair de grupos compartilhados no WhatsApp .

Na lista a seguir, o TechTudo reuniu cinco dicas para quem terminou um relacionamento há pouco e não sabe como lidar com o/a ex nas redes sociais. Saiba quais são e confira como ativá-las rapidamente pelo celular.

1 de 6 Como lidar com ex nas redes sociais? 5 dicas essenciais — Foto: TechTudo Como lidar com ex nas redes sociais? 5 dicas essenciais — Foto: TechTudo

1. Silencie as notificações dos aplicativos

Após terminar uma relação, dar um tempo das redes sociais pode ser uma alternativa interessante para arejar os pensamentos. Uma boa forma de fazer isso sem excluir sem perfil é silenciando os aplicativos por um tempo, até que você esteja se sentindo bem novamente. A opção também pode ser adotada caso você receba mensagens do(a) ex com frequência - o que também pode atrapalhar o seu bem-estar.

Para lidar com a questão, no Android, acesse as configurações do seu dispositivo, toque em “Apps”, selecione a rede social que deseja silenciar e toque em “Notificações” para fazer a configuração. É importante fazer o processo com todas as plataformas que possam interferir em sua recuperação, como Instagram, Twitter, WhatsApp e Facebook.

Já no iPhone há dois caminhos: você pode, no menu Ajustes, procurar pelo nome do app, tocar sobre ele e, então, ir em "Notificações". Ali, basta tocar sobre a chave "Permitir notificações" para desfazer a permissão. Outra possibilidade é, também nos Ajustes, ir em "Notificações", procurar os apps e ali fazer a alteração mencionada antes.

2 de 6 Silenciar as notificações dos apps pode ser uma boa opção para manter a mente tranquila durante a superação de um término — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Silenciar as notificações dos apps pode ser uma boa opção para manter a mente tranquila durante a superação de um término — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Saia dos grupos compartilhados

Durante um relacionamento, é normal fazer parte de grupos do WhatsApp com o parceiro ou a parceira. Depois do término, contudo, o mais indicado é cortar esses laços online, já que pode ser difícil superar o fim da relação mantendo qualquer tipo de conexão com a pessoa – imagine, por exemplo, que ela enviará mensagens em tais grupos e você acompanhará as atualizações com frequência, atrapalhando o seu processo de seguir em frente.

Para sair de um bate-papo, o primeiro passo é acessar o mensageiro e abrir a página da conversa. Em seguida, toque no nome do grupo para abrir as informações e role a tela para selecionar a opção “Sair do grupo”.

3 de 6 Sair de grupos compartilhados é uma iniciativa saudável para passar pelo fim de uma relação — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Sair de grupos compartilhados é uma iniciativa saudável para passar pelo fim de uma relação — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Não acompanhe as postagens da pessoa

Outra maneira saudável de superar um término é parar de acompanhar as postagens do(a) ex nas redes sociais - afinal, vê-lo(a) seguindo em frente pode ser doloroso. Ainda, o ato de “stalkear” pode te dar acesso a informações que você não gostaria de saber. Por isso, a melhor forma de lidar com a ruptura é bloquear a pessoa, mutá-la ou deixar de segui-la.

Para bloquear no Instagram, acesse o perfil desejado e toque nos três pontos, na parte superior direita da tela. Em seguida, selecione a opção “Bloquear” – vale lembrar que a ação impedirá que a pessoa encontre seu perfil na rede social e que te envie mensagens via DM. Caso deseje apenas deixar de segui-la, acesse o perfil e toque em “Seguindo” e, em seguida, selecione a opção “Deixar de seguir”.

Outra possibilidade é silenciar publicações e stories para que você pare de receber os conteúdos. Para isso, vá até a página do perfil, toque em “Seguindo” e selecione “Silenciar”. Em seguida, ative as opções “Publicações” e “Stories”.

4 de 6 Deixar de acompanhar um(a) ex nas redes sociais é a melhor alternativa para manter-se bem — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Deixar de acompanhar um(a) ex nas redes sociais é a melhor alternativa para manter-se bem — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

No Twitter, por sua vez, acesse o perfil desejado, toque nos três pontos no lado direito da tela e selecione “Bloquear” para deixar de ter acesso a qualquer tweet – a ação impedirá que a pessoa encontre seu perfil na rede social ou que entre em contato com você. Também é possível selecionar a opção “Silenciar”, o que manterá vocês dois na lista de seguidores um do outro, mas você deixará de receber as atualizações na rede social. Outra opção é deixar de seguir o perfil. Para isso, basta tocar em “Seguindo” e confirmar a ação tocando em “Deixar de seguir”.

Já no Facebook, acesse o perfil da pessoa que deseja parar de acompanhar e toque nos três pontos, no lado direito da tela. Em seguida, selecione “Bloquear” para que vocês não consigam se localizar na rede social. Caso deseje apenas parar de acompanhar as atualizações, sem precisar bloqueá-la, toque em “Amigos” e selecione “Deixar de seguir” para que as postagens deixem de aparecer em seu feed, ou em “Desfazer amizade”, para remover o contato da sua lista de conexões.

4. Não deixe a pessoa ver seus stories

Após um término, é possível que você tenha começado a checar quem visualiza suas publicações, para ter certeza de que o(a) ex está acompanhando. A ação, entretanto, também pode ser ruim para o processo de seguir em frente. Por isso, o ideal é impedir que a pessoa tenha acesso aos seus stories. Para isso, no Instagram, acesse seu perfil e toque nas três barras horizontais, na parte superior direita da tela. Depois, siga o caminho “Configurações” > “Privacidade” > “Story” e selecione “Ocultar story de”. Em seguida, pesquise e selecione o username da pessoa desejada.

É possível também ocultar seus stories de contatos específicos no WhatsApp. Para isso, acesse o mensageiro, toque nos três pontos na parte superior da tela e selecione “Configurações”. Em seguida, toque em “Status” e escolha a opção “Meus contatos, exceto...”. Selecione o contato indesejado e confirme a ação. Outra opção é remover o número da pessoa de sua agenda e configurar a privacidade do status para que somente os seus contatos possam visualizar os conteúdos compartilhados.

5 de 6 Ao fim de uma relação, checar constantemente se uma pessoa visualizou seus stories ou status pode ser uma ação nociva para a sua saúde mental — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Ao fim de uma relação, checar constantemente se uma pessoa visualizou seus stories ou status pode ser uma ação nociva para a sua saúde mental — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

5. Invista em novas conexões online

Aplicativos de namoro online como o Bumble e o Tinder podem ser bons aliados para a superação de um término difícil. Vale dizer que utilizá-los não significa que você já precisa iniciar uma nova relação séria - mas, sim, que conhecer novas pessoas pode ser uma boa forma de se distrair e deixar de pensar no/a seu/sua ex. As duas plataformas de encontro estão disponíveis para Android e iPhone (iOS) e têm funcionamento semelhante.

Nelas, você cria um perfil com fotos e detalhes interessantes sobre sua personalidade, além de configurar a idade e distância máxima das pessoas que deseja conhecer. Em seguida, você verá diferentes perfis de acordo com as preferências selecionadas – caso encontre alguém interessante, basta dar um “like”, com um pincelar de dedos para a direita. Se o outro usuário fizer o mesmo, vocês partirão para uma janela de bate-papo para se conhecerem melhor.

6 de 6 Aplicativos como o Bumble e o Tinder podem te ajudar a criar novas conexões online — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativos como o Bumble e o Tinder podem te ajudar a criar novas conexões online — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

