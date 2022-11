Como localizar qualquer celular Android ou iPhone (iOS)

Localizar celular Android ou iPhone ( iOS ) é algo fácil de ser feito. As ferramentas utilizadas para encontrá-los podem ser úteis em caso de perda, roubo ou se você simplesmente esqueceu onde guardou o smartphone. Para utilizá-las, é necessário que o dispositivo esteja conectado à internet e que as configurações necessárias sejam feitas antes da perda. Usando o WhatsApp , por exemplo, é possível encontrar um aparelho se um link for previamente enviado para algum contato, e a localização estiver ativada. Nas linhas a seguir, conheça quatro métodos para localizar qualquer celular Android e iPhone.

1. Localizar celular por "Find My" ou "Encontre o meu dispositivo"

O “Find My Device” ou” Encontre o meu dispositivo'' é um serviço nativo que ajuda o usuário a localizar celulares Android em caso de perda ou roubo - isto é, desde que ele esteja conectado à Internet. Mesmo remotamente, é possível ativar algumas funções, como “alarme sonoro” para localizar o smartphone mais rapidamente.

Para fazer a localização geográfica do celular, é preciso acessar o site do Google Find My Device, em "google.com/android/find", sem aspas, e fazer login com o e-mail e senha cadastrados no Android. Depois, basta tocar no marcador no centro da página para exibir a localização no Google Maps.

A Apple também tem uma ferramenta parecida, chamada Find My iPhone, disponível apenas para iOS. Ela permite que você bloqueie, ative avisos sonoros e até mesmo apague dados do telefone de maneira remota, usando sua conta da Apple. Antes de tudo, é preciso primeiro ativar o recurso no seu celular. Para isso, vá até o menu Ajustes e toque sobre o seu nome de usuário. Então, vá em iCloud e ative a opção Find My Iphone.

Agora, para localizar o celular, acesse a página de localização do iCloud ("iCloud.com/localizar", sem aspas) e vá em Todos os dispositivos. Basta, então, selecionar o iPhone que deseje encontrar. Caso esteja com acesso à Internet, ele vai aparecer no mapa. Caso contário, o usuário verá a mensagem de “off-line” e a última localização conhecida do dispositivo.

2. Localizar pelo Google Maps

O Google Maps também é uma opção para localizar um celular Android ou iPhone (iOS) - porém, para que isso seja possível, é necessário primeiro enviar sua localização para algum contato. Assim, durante o período de até 24h você poderá identificar onde está o seu smartphone utilizando o app. Vale lembrar que não é necessário que o contato tenha uma conta do Google para isso.

Para possibilitar que o celular seja encontrado abra o Google Maps e faça login. Depois, toque em sua foto de perfil, vá na opção "Compartilhar local" e toque novamente em “Compartilhar local”. Em seguida, selecione o contato desejado e pressione “Compartilhar”. Também é possível dividir a localização no Google Maps com alguém que não esteja em seus contatos.

Para isso, siga o mesmo passo a passo anterior e, no momento de escolher o contato com quem quer compartilhar, procure pela opção “Compartilhar por link”. Aí, basta apertar novamente em "Compartilhar" e, então, enviar o link pelo seu app mensageiro.

3. Localizar pelo WhatsApp

Para localizar um celular pelo WhatsApp é necessário que, antes de perdê-lo, você tenha compartilhado sua localização com alguém, e a internet do dispositivo esteja ativa. Para compartilhar a localização, abra a conversa com o contato desejado e selecione o menu para enviar mídias. Depois, toque em "Localização" e escolha se quer compartilhar local fixo ou em tempo real. Em seguida, basta fazer o envio.

A pessoa para quem você enviou a localização só precisará tocar sobre a mensagem para que a localização do dispositivo seja exibida em um mapa. Vale lembrar que o recurso tem duração limitada e que, passado o prazo, não é mais possível fazer a consulta.

4. Localizar pelo Google Family Link

O Google Family Link é um app de controle parental disponível para Android e iPhone, mas que pode ser usado para localizar um celular. Para que o serviço funcione, porém, é também necessário que o smartphone esteja conectado à Internet e que, anteriormente, a função tenha sido ativada por meio do pareamento entre o dispositivo a ser encontrado e o que se pretende usar para acessar a localização. Essa configuração é realizada já na hora que o usuário baixar o app, bastando seguir as instruções pós download.

Com a configuração feita, abra o Google Family Link e identifique o celular cadastrado que gostaria de encontrar. Depois, toque em “Ver” e vá na opção "Localização". Agora, basta ir em "Configurar", selecionar "Ativar" e pressionar "Ok". A localização pode demorar algum tempo para aparecer, mas, se estiver disponível, o usuário conseguirá vê-la em um mapa. É possível ampliar para visualizar o local em detalhes.

