Como melhorar a qualidade do vídeo já gravado? Veja dicas de edição

Melhorar a qualidade de um vídeo já gravado é possível com o uso de programas especializados em edição de imagens. Apesar de estarmos na era das TVs Ultra HD, a maior parte dos vídeos produzidos ainda tem resolução muito inferior a 4K. É verdade que celulares e tablets com especificações premium contam com alta qualidade de vídeo, porém os modelos mais usados ainda gravam em HD e Full HD. Isso sem falar de filmes, clipes e programas de TV antigos, criados muito antes da febre da alta definição de imagem, e outros mais caseiros compartilhados em sites como o YouTube .

Felizmente, existem softwares que aumentam a qualidade de vídeos finalizados, tornando o resultado mais compatível com as tecnologias desenvolvidas recentemente. A seguir, o TechTudo listou cinco programas que têm como proposta aumentar a resolução do vídeo já gravado.

Alguns vão além e contam com upscaling, recurso que consiste em aumentar as dimensões de uma imagem que não esteja em alta definição, equiparando a contagem de pixels para os valores das HDTVs (720p, 1080p, 2160p ou 4320p, este último menos frequentemente visto). Veja a lista a seguir.

Disponível para download em PCs com Windows ou MacOS, o Camtasia Studio é uma ferramenta completa para edição e vídeos. O software é usado principalmente para gravar a tela do computador e incluir legendas em filmes, porém permite muito mais. A ferramenta conta com upscale, além de oferecer ferramentas para melhorar a qualidade dos vídeos.

ProDrenalin é um otimizador de vídeos para Windows que elimina problemas como distorção de perspectiva e falta de estabilização de imagem. O usuário também consegue ajustar facilmente contraste, brilho, saturação e equilíbrio de brancos, tendo à disposição algumas pré-definições que simplificam ainda mais o trabalho. O software tem licença gratuita, que é válida por 30 dias.

Video Enhancer é um conversor de arquivos de vídeo, mas ele possui a capacidade de manter – e até mesmo melhorar – a qualidade da imagem. Isso porque ele possui tecnologia “super resolution”, capaz avaliar as informações de cada frame para que sejam utilizadas em todos os demais. Ele também possui mais de 200 filtros do VirtualDub e permite ajustar cores, adicionar efeitos visuais e remover ruídos, contando com um assistente para facilitar a operação.

O Wondershare Filmora é um editor de vídeo disponível para Windows e MacOS. O software disponibiliza desde recursos mais básicos, como cortar, dividir e alterar o áudio, até funções diferenciadas, como borrar um determinado local ou dar um close-up, utilizando o zoom, em uma pessoa.

Há ainda ferramentas profissionais, como distorção de determinadas áreas da tela, detecção inteligente de cenas, substituição de rostos para os casos em que pessoas não desejem aparecer, e separação de áudio. Tudo isso com diversos filtros, ícones gráficos, transições e animações dinâmicas tanto para serem utilizadas entre os clipes como nos títulos e créditos.

Disponível em versão online, que dispensa instalação no PC, o WeVideo é um editor baseado em nuvem. Para usá-lo, basta ter Internet e fazer login. É possível escolher as predefinições e editar no estilo de arrasta e solta. Além de permitir edição rápida, o WeVideo permite que o usuário use alguns filtros na edição, e que transforme seus projetos para serem exportados em alta definição (1080p).

O iMovie é um editor de vídeos da Apple, que está disponível para download em macOS e iOS (iPhone ou iPad). Ele pode ser usado por usuários iniciantes ou avançados e oferece uma série de recursos interessantes. Há a possibilidade de estabilizar a imagem, caso o vídeo tenha sido gravado sem a ajuda de um tripé e possua cenas tremidas. O software permite melhorar a qualidade de vídeos por meio de diversas opções como mudança de cores, filtros e correções de imagens. Tudo isso com facilidade e “em apenas um toque”.

O Adobe Premiere Pro é um programa de computador disponível para Windows e macOS, da empresa Adobe Systems. O software é focado em edição de vídeos profissionais, por isso é voltado para usuários mais experientes. Ele oferece uma série de ferramentas mais robustas, que tornam possível alterar frames e milissegundos das filmagens. Com o Adobe Premiere, é possível melhorar a qualidade de um vídeo já finalizado.

O ClipChamp é um editor de vídeo online, que permite editar e criar vídeos por meio do navegador do computador. Ao contrário de outros programas, ele é ideal para usuários leigos, pois não exige grande conhecimento técnico e apresenta interface prática e intuitiva. A opção para editar vídeos é ideal para realizar cortes rápidos para sumir com cenas indesejadas ou retirar pequenos trechos com imperfeições.

