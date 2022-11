Você pode optar também por criar a cesta do zero e acrescentar alimentos recebidos por delivery. Nesse sentido, há apps que ajudam a encontrar inspirações criativas para a confecção do mimo. As plataformas podem ser úteis para quem deseja surpreender alguém em uma data especial, ou apenas levar o objeto para alguma reunião ou evento no período do desjejum. Confira, nas próximas linhas, como montar cesta de café da manhã com a ajuda de aplicativos.

1 de 6 Como montar cesta de café da manhã? Veja 5 apps que podem ajudar — Foto: Divulgação/Pexels Como montar cesta de café da manhã? Veja 5 apps que podem ajudar — Foto: Divulgação/Pexels

1. Cestas Michelli

O Cestas Michelli é um serviço de entregas de cestas personalizadas disponível na Google Play Store e App Store. O app atende todas as regiões do Brasil e promete entrega em até três horas após a realização do pedido. Há opções de encomendas com frutas, pães, flores, pelúcias, chocolates, bebidas, joias, canecas, balões, cartões etc. É possível tanto criar uma cesta do zero e incluir os itens desejados, quanto buscar por opções já prontas.

Para café da manhã, há alternativas disponíveis com bolachas, frutas, café, achocolatados, geleias, patês, manteigas, pães, bolos etc. Em relação aos materiais das embalagens, é possível encontrar desde os trançados tradicionais até caixas cartonadas com frases como “Feliz Aniversário”. Os preços variam entre R$ 77,94 e R$ 689,90.

Na área de pesquisa, há possibilidade de filtrar por valores menores ou maiores. Ao realizar a compra, você pode ainda inserir mais itens ao presente ou finalizar. O serviço também oferece cartões com nome e mensagem do remetente. Já as entregas podem ser agendadas por datas e períodos do dia. Também há possibilidade de selecionar um dia e horário específico para o envio.

2 de 6 Cestas Michelli é opção de serviço de entrega que personaliza cestas de café da manhã — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Cestas Michelli é opção de serviço de entrega que personaliza cestas de café da manhã — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. iFood

O serviço de entregas do iFood agrega vários comércios que atuam com encomendas de cestas para café da manhã. A depender da região, é possível encontrar diversas opções, com itens variados. Algumas lojas permitem também que seja possível montar o presente, de forma personalizada, incluindo os alimentos e decorações desejadas no próprio app. Para isso, escreva na barra de busca “Cesta de café da manhã” para que os artigos relacionados sejam visualizados.

As encomendas podem ser enviadas para o endereço do presenteado, mas podem também ser retiradas no estabelecimento - caso haja essa opção. Em geral, as entregas são feitas no mesmo dia, mas existem empresas que aceitam que o pedido seja agendado, de forma que é possível escolher entre datas e horários disponíveis. Para filtrar os vendedores que oferecem o recurso, basta pesquisar o item desejado, e em “Filtros” pressionar a opção “Aceita agendamento”. Outros pontos também podem ser peneirados nessa mesma área, como preço, tipo de frete e distância.

3 de 6 iFood pode ser usado para encontrar cestas prontas para encomenda — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes iFood pode ser usado para encontrar cestas prontas para encomenda — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Instagram

Muitos perfis no Instagram são dedicados à venda de produtos. Basta digitar na área de pesquisa “Cestas de café da manhã” que várias publicações contendo a hashtag aparecerão. Vale também usar outras palavras-chaves que remetam ao assunto, como “Cestas personalizadas” ou “Café na bandeja”. Para nivelar ainda mais, o ideal é, além de inserir o termo desejado, também colocar a sigla do estado ou nome da cidade em que a entrega será realizada.

Na barra de opções abaixo da área de pesquisa, é possível visualizar fotos do tema, contas de comércios que trabalham com os itens, verificar hashtags com termos semelhantes e pesquisar por locais e endereços dos comércios. É interessante ainda salvar as publicações que mais agradarem, tocando no símbolo da bandeira abaixo do post. Alguns vendedores já deixam valores disponíveis na descrição, mas muitos solicitam que o preço seja obtido por mensagem privada. Para não cair em golpes, sempre é bom verificar os comentários das publicações, há quanto tempo a conta existe e se há informações adicionais na Bio, como sites, endereços ou outros contatos.

4 de 6 Diversos perfis no Instagram divulgam cestas personalizadas para café — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Diversos perfis no Instagram divulgam cestas personalizadas para café — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Pinterest

O Pinterest pode ser uma fonte de inspiração útil para quem deseja produzir a própria cesta. No app, é possível visualizar desde quais alimentos e peças decorativas usar até onde encontrá-los. Ao pressionar por alguns segundos uma publicação, por exemplo, é possível inserir um “Pin” no post, o que permite salvar a imagem para ser vista depois. Um outro recurso do aplicativo que agrega nesse sentido é a criação de pastas, que podem ser secretas ou não.

Na busca por confeccionar uma cesta de café da manhã personalizada, é possível criar um catálogo exclusivo para o tema e adicionar os conceitos por lá. Para isso, basta ir até ao seu perfil, tocar no símbolo de (+) e, em seguida, em “Pasta”.

Além disso, os itens disponíveis para visualização normalmente estão atrelados a um site ou blog – de forma que ao selecionar um deles, algumas opções como “Ler” ou “Visitar” podem surgir e você poderá entrar na página para ver mais informações sobre a publicação. Há possibilidade de encontrar tutoriais e novas alternativas para produzir o mimo.

5 de 6 Use o Pinterest para obter inspirações de confecções de cestas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Use o Pinterest para obter inspirações de confecções de cestas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. James

O James é um app de serviço de delivery que entrega itens de supermercados, farmácias e restaurantes. Com ele, é possível receber encomendas de alimentos, artigos de pet shops, comidas etc. Para quem deseja montar uma cesta de café da manhã, o aplicativo pode ser útil para obter frutas, pães, bolos, bebidas etc. São mais de quatro mil estabelecimentos disponíveis na plataforma e diversas regiões no Brasil atendidas. Redes de supermercados como Pão de Açúcar e Extra estão na lista de comércios presentes no sistema.

Para fazer uma compra no app, é necessário realizar um cadastro e incluir informações como nome, e-mail e telefone. Em seguida, você pode ir na área de busca representado pela lupa, que fica na barra inferior. Depois, é necessário buscar pelo estabelecimento, selecionar a opção desejada e procurar pelo produto. Antes de finalizar a aquisição, é possível escolher se a entrega será recebida no mesmo dia ou agendada. A única forma de pagamento é cartão de crédito e o frete varia de acordo com a localização do comércio. O James está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

6 de 6 James oferece delivery de mercados em diversos pontos do Brasil — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes James oferece delivery de mercados em diversos pontos do Brasil — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

