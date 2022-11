Como usar o Canva no celular? 10 dicas essenciais para dominar o app

O Canva , aplicativo para Android e iPhone ( iOS ), apresenta diversas funcionalidades que podem ser feitas pelo celular. Com ele, é possível fazer GIFs, editar vídeos, imagens, criar mockups e marcas d’água, fazer colagem de fotos, inserir links clicáveis em arquivos, entre outros recursos. O app é muito útil para quem deseja realizar criações e designs diversos, com muitas opções de templates prontos - o que é muito interessante para quem não tem facilidade com criação de peças gráficas ou familiaridade com editores de mídias.

Todos esses procedimentos podem ser feitos diretamente no app e baixados no celular. Grande parte dos recursos do Canva está disponível gratuitamente e pode ser utilizado por qualquer pessoa. Confira, nas próximas linhas, dez dicas essenciais para dominar o editor para iPhone e Android.

1 de 10 App do Canva está disponível para Android e iPhone (iOS) e apresenta recursos diversos — Foto: Mariana Tralback/TechTudo App do Canva está disponível para Android e iPhone (iOS) e apresenta recursos diversos — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

1. Editar imagens

Com o Canva, é possível editar imagens pelo celular. Você pode realizar ações como cortes, redimensionamento, inserção de elementos gráficos, textos, efeitos, filtros, transparência, entre outras alterações. A ferramenta é útil para edições que necessitem de um design mais elaborado, ou peças gráficas para redes sociais, por exemplo.

Para utilizá-lo, basta abrir o app e realizar login ou cadastro. Depois, você pode tocar na barra de busca, no símbolo da câmera. As mídias do aparelho serão exibidas. Selecione a opção que deseja editar e escolha as dimensões da foto de acordo com o tipo de publicação – como, por exemplo, “Post para Instagram”. Também é possível escolher um tamanho personalizado. Depois, toque em “Criar”.

Pressione a imagem para que os botões de customização apareçam na parte inferior da tela. Arraste o menu para visualizar as opções ou toque em (+) para incluir outros elementos na imagem. Após finalizar, toque na seta para cima e pressione “Baixar”.

2 de 10 Editando cor, tamanho e orientação de objetos no Canva — Foto: Reprodução/Helito Bijora Editando cor, tamanho e orientação de objetos no Canva — Foto: Reprodução/Helito Bijora

2. Fazer GIF

A criação de GIFs é outra ferramenta disponível no Canva. Por lá, é possível animar uma imagem com efeitos como Zoom, Panorama e Néon. Você também pode adicionar um vídeo e salvá-lo como GIF, o que reduzirá a mídia e removerá o som, caso haja. O recurso é muito útil para quem quer gerar, de forma fácil, as imagens animadas para compartilhar com amigos e familiares.

Para criar um GIF no Canva por foto, basta adicioná-la a um novo design, tocar dentro da imagem e pressionar a opção “Animar”. Escolha entre as opções disponíveis e, depois, ao baixar, toque em “GIF”. Se preferir criar um vídeo, suba o arquivo para o app e, em seguida, toque no símbolo de seta para cima na parte superior da tela. Depois, selecione a opção “GIF”.

3 de 10 Crie GIFs usando o Canva — Foto: Reprodução/ Marcela Franco Crie GIFs usando o Canva — Foto: Reprodução/ Marcela Franco

3. Editar vídeos

Além de imagens, o Canva também permite editar vídeos no app. Você pode cortar trechos, adicionar elementos, textos, fotos, efeitos, além de redimensionar, duplicar partes e dividir. A função auxilia em criações de mídias que precisam de edições básicas ou que necessitem de elementos visuais.

Para realizar o processo, vá na página principal e busque no menu por “Vídeos para dispositivos móveis”. Depois, toque em “Em branco”. Em seguida, escolha o tamanho desejado e pressione “Upload” para enviar o a mídia.

Após escolher o arquivo desejado, toque na opção “Fazer upload”. O vídeo será adicionado com um fundo branco. Para redimensioná-lo, toque nas arestas e arraste-as. Para cortar um trecho da mídia, selecione na linha do tempo da edição, na área inferior, a parte desejada. Depois, toque em “Dividir”. Em seguida, pressione “Excluir”. Nesse menu inferior também será possível realizar as outras ações disponíveis para formatação no app.

4 de 10 Ação para excluir parte de um vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para excluir parte de um vídeo no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

4. Fazer colagem de fotos

Outra funcionalidade do app é a colagem com várias fotos. A plataforma disponibiliza diversos templates prontos, com opções de montagens de várias formas. Os designs já vêm pré-prontos e basta apenas substituir as fotos de exemplo pelas fotos pessoais. Alternativamente, também há como criar do zero uma colagem de imagens. O recurso pode ser muito útil para quem precisa de uma criação gráfica, com fotos diversas para impressão e moldura, por exemplo.

Para criar, vá na página principal e role a tela até encontrar a opção “Montagem de fotos”. Depois, pressione “Ver tudo”. Em seguida, escolha o template desejado ou toque em “Criar design em branco”. Com o design aberto, basta tocar na foto que deseja mudar e pressionar “Substituir”. Caso esteja criando do zero, toque em “Elementos” e selecione as formas desejadas.

5 de 10 Opção para usar imagens do celular em colagens do app Canva — Foto: Reprodução/Marvin Costa Opção para usar imagens do celular em colagens do app Canva — Foto: Reprodução/Marvin Costa

5. Deixar imagens redondas

Transformar uma imagem quadrada em formato arredondado é mais uma das coisas que você consegue fazer com o Canva. O processo pode ser feito ao abrir um design com as proporções desejadas e tocar no símbolo de (+). Depois, basta pressionar a opção “Elementos” e, em “Quadros”, tocar no círculo.

Após inserir o desenho, toque dentro da figura e pressione “Fazer upload” para buscar nos arquivos do celular a foto desejada. A imagem dentro do círculo pode ser redimensionada arrastando as arestas, e ampliada ou diminuída com o movimento de pinça, feito com os dedos.

6 de 10 Ação para escolher uma moldura redonda para adicionar uma foto usando o Canva — Foto: Reprodução/Marvin Costa Ação para escolher uma moldura redonda para adicionar uma foto usando o Canva — Foto: Reprodução/Marvin Costa

6. Colocar áudio em vídeos

O app também deixa inserir áudio em vídeos. Por lá, é possível tanto colocar uma mídia pronta do próprio banco de áudios da plataforma, como subir um áudio dos seus arquivos pessoais. Dessa forma, quem precisa adicionar um som a um vídeo ou trocar o áudio de alguma mídia pode se beneficiar com o recurso. Para realizar a ação, abra o design no tamanho desejado e toque em "+".

Selecione, no menu inferior, a opção “Uploads”. Em seguida, toque em “Áudio”. Pressione “Arquivos de áudio” para escolher a mídia. Depois, pressione “Ok”. O áudio, então, será adicionado automaticamente no vídeo. Caso queira usar uma opção da biblioteca do app, basta tocar em (+) e depois em “Elementos” e rolar a tela até o menu “Áudio”.

7. Colocar link em criações

Adicionar links em designs também é outra funcionalidade disponível no Canva. Por lá, é possível inserir URLs em palavras ou frases, que tornam-se clicáveis. O procedimento é útil para quem precisa direcionar clientes, por exemplo, para uma página externa. No entanto, apenas arquivos em PDF podem ser usados para adicionar links clicáveis.

Para realizar a ação, basta abrir um novo design. Depois, escreva ou selecione as palavras que receberão a URL. Em seguida, vá no menu da parte inferior da tela e toque em “Adicionar link”. Cole o link na área de digitação e toque em “Ir” no teclado. Na hora de salvar, basta selecionar a opção “PDF” para que o link fique habilitado.

7 de 10 Ação para selecionar a ferramenta de link no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para selecionar a ferramenta de link no Canva — Foto: Reprodução/Marcela Franco

8. Criar mockup

Mockups também podem ser feitos no Canva para visualizar como ficarão modelos de canecas, camisetas, sites, itens de decoração, entre outros. O app permite que você use designs prontos, subdivididos em diversas categorias. Além disso, após a criação do modelo, você pode personalizar várias coisas, como tamanho, cor, fonte, estilo etc.

Para criar um mockup no Canva, vá em “Menu” na página principal. Depois, pressione “Smartmockups”. Em seguida, escolha o tipo de produto. Selecione, então, a imagem que será usada como referência e toque em “Selecionar”. Em seguida, faça upload da foto que será usada no mockup e toque em “Salvar mockup” para finalizar. Caso prefira, você pode tocar em “Ajustar imagem” para modificar o redimensionamento da foto.

Também há uma outra forma de criar o mockup, que permite modificar mais elementos da imagem. Para isso, é necessário criar um novo design, inserir a imagem que será usada no mockup e depois tocar em “Efeitos” na parte inferior da tela. Deslize o dedo pelo menu até encontrar a opção “Smartmockups”. Escolha entre as opções disponíveis. Para alterar cor e tamanho, basta tocar no ícone de edição no centro da imagem.

8 de 10 Baixe ou edite imagem de mockup feito com Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Baixe ou edite imagem de mockup feito com Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

9. Inserir marca d'água

Com o Canva, você pode tanto inserir marca d’água em um arquivo, quanto criar a sua própria. O recurso é útil para quem deseja acrescentar um logotipo ou nome em uma mídia pessoal. Para realizar o procedimento, abra um design em branco no Canva e toque em "+". Em “Elementos”, pressione a opção “Texto”.

Em seguida, toque em “Inserir título”. Escreva o texto e, depois, vá na seta para cima e toque em “Baixar”. Habilite a caixa que diz “Fundo transparente”. Isso também pode ser feito após criar um logotipo e habilitar a opção que remove o fundo. A marca d’água ficará salva para ser usada em qualquer projeto posterior no Canva.

9 de 10 No Canva, usuário conta com diferentes ferramentas para a personalização de sua marca d’água — Foto: Reprodução/Mariana Tralback No Canva, usuário conta com diferentes ferramentas para a personalização de sua marca d’água — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

10. Fazer tabelas

Gerar uma tabela é possível com o Canva. O app permite que as criações sejam feitas a partir de diversos templates prontos, que podem ter itens como texto, fonte e cores formatadas facilmente. O recurso pode ser útil para comerciantes, por exemplo, que precisem divulgar uma tabela de preços nas redes sociais.

Para criar uma tabela no Canva, abra a página inicial e toque em (+). Depois, na área de pesquisa, escreva “Tabela” para visualizar os modelos de designs. Escolha uma opção. Em seguida, toque dentro da imagem nos elementos que deseja modificar. Use o menu na área inferior da tela para alterar fundo, fontes, cores, tamanhos, além de poder inserir imagens e novos elementos gráficos.

10 de 10 Aplicativo Canva disponibiliza diversas opções de tabelas prontas para uso — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativo Canva disponibiliza diversas opções de tabelas prontas para uso — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

