Como usar o WhatsApp Web? 8 dicas para dominar o mensageiro

,O WhatsApp Web, aplicativo para navegador, apresenta diversas funções que podem ser muito úteis aos usuários. É possível, por exemplo, personalizar o plano de fundo, trocando a cor do papel de parede , desfocar imagens e criar stickers com ferramentas da plataforma. Também é possível adicionar um status, criar grupos e acessar configurações de privacidade e atalhos para facilitar o uso do mensageiro no PC. Os truques podem auxiliar no uso do app e na customização das conversas. Confira, nas próximas linhas, oito dicas para dominar o WhatsApp Web.

1. Como colocar status no WhatsApp Web

Inserir status ainda não é um recurso nativo do app online, mas há uma extensão que permite realizar a postagem. O programa WA Web Plus for WhatsApp oferece alguns recursos adicionais para o app, como recuperar mensagens apagadas por contatos e ativar bloqueio de tela com senha. Além disso, ele também permite adicionar atualizações no status pelo PC.

Para utilizá-lo, é necessário realizar a instalação no Google Chrome e, em seguida, tocar no símbolo da extensão na barra do navegador. Depois, é necessário clicar no ícone de status, na parte inferior esquerda da tela. Em “Status Message”, você pode digitar a frase e, ao tocar em “Escolher arquivo”, selecionar a foto ou vídeo para publicação.

2 de 9 Adicione status ao WhatsApp Web com extensão do Chrome — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Adicione status ao WhatsApp Web com extensão do Chrome — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Como mudar as preferências de privacidade

Remover o online, esconder foto de perfil e desativar confirmação de leitura são itens de privacidade e segurança que também podem ser ajustados na versão do mensageiro para navegador. Para isso, abra os três pontinhos na parte superior da tela e pressione a opção “Configurações”. Depois, selecione “Privacidade”.

Nessa etapa, você poderá escolher entre “Visto por último e online”, “Foto do perfil”, “Recado” e “Confirmações de leitura”. As três primeiras informações podem ficar disponíveis tanto para todos, quanto apenas para contatos ou ninguém; já a confirmação de leitura serve para habilitar ou desabilitar o "check" azul nas mensagens lidas por você. Ainda nessa aba, também é possível bloquear pessoas, escolher quem pode ou não te adicionar em grupos e ativar as mensagens temporárias, com o período de tempo desejado.

3 de 9 Opções de privacidade também podem ser ajustadas no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Opções de privacidade também podem ser ajustadas no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Como fazer stickers

Criar figurinhas é um processo que pode ser feito dentro do próprio WhatsApp Web. Para isso, basta abrir uma conversa e tocar no ícone do clipe de papel. Em seguida, pressione “Figurinha”. Depois, é só selecionar a foto que deseja transformar em sticker.

A tela de edição será aberta e, por lá, será possível recortar, inserir emojis, uma outra figurinha por cima, além de escrever texto, desenhar, desfocar a imagem e ajustar o tamanho. Após finalizar a criação, selecione “Ok” e, depois, pressione o símbolo de enviar. O sticker ficará disponível para uso posterior, na área de emojis.

4 de 9 Crie figurinhas com WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Crie figurinhas com WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Como criar grupos

Outra funcionalidade do WhatsApp para PC é gerar grupos. Por lá, é possível adicionar até 256 participantes em um chat coletivo. Outros recursos, como definir nome e foto do grupo, selecionar administradores e remover pessoas, também podem ser feitos na plataforma.

Para criar um grupo, toque nos três pontinhos, localizado na barra superior esquerda, em que também fica a sua foto de perfil, e depois em “Novo grupo”. Selecione os contatos que farão parte e toque na seta para avançar. Adicione o nome do grupo e, opcionalmente, uma imagem. Dados e configurações podem ser personalizados ao pressionar o nome do grupo e abrir o menu lateral.

5 de 9 Criar grupos também é possível com WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Criar grupos também é possível com WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. Como desfocar imagens

Desfocar imagens também é outro processo que pode ser feito pelo WhatsApp Web e é útil para esconder informações em uma foto. Para isso, abra a conversa desejada e toque no clipe de papel. Depois, basta pressionar a opção “Fotos e vídeos”.

Selecione, então, a imagem desejada e toque no símbolo quadriculado. Defina a área que será desfocada arrastando a área de corte. Também é possível aumentar ou diminuir o tamanho pressionando e arrastando as arestas, além de definir o grau de desfoque na barra inferior.

6 de 9 Desfoque imagens com ferramenta do WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Desfoque imagens com ferramenta do WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

6. Usar modo escuro

Outro recurso disponível na versão para PC do mensageiro é alternar entre modo claro, modo escuro ou automático (que segue as mesmas configurações do aparelho celular). O modo escuro muda a interface para um tom de azul bem profundo, e é uma boa opção para manter o conforto ocular durante o período da noite.

Para usar o modo escuro no WhatsApp Web, toque nos três pontinhos na parte superior da tela e, em seguida, pressione a opção “Configurações”. Depois, vá em “Tema”. Por fim, escolha a opção “Escuro” e “Ok”.

7 de 9 Adicione tema escuro ao WhatsApp Web para mais conforto ocular — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Adicione tema escuro ao WhatsApp Web para mais conforto ocular — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

7. Encontrar stickers rápido

Um atalho para encontrar stickers de forma mais ágil no WhatsApp Web é pressionando no teclado as teclas Shift + Tab. A opção seleciona o botão de emoji, de maneira que basta apertar o Enter para abrir o menu de emojis, GIFs e figurinhas.

Além disso, um jeito de encontrar emojis mais facilmente é digitando dois pontos (:) e, depois, escrevendo a palavra-chave - por exemplo: “(:) alegria” ou “(:) coração”. A função pode ser útil para agilizar a busca por figurinhas e emojis.

8 de 9 Abra stickers facilmente com atalho no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Abra stickers facilmente com atalho no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

8. Trocar a cor do papel de parede

Há mais de vinte opções de cores disponíveis para alterar o papel de parede no app online. Embora não seja possível customizar individualmente cada conversa como na versão mobile, você pode modificar o plano de fundo das conversas para ter mais personalização.

Ainda, o serviço também permite que os doodles possam ser removidos do papel de parede. Verde, rosa, vermelho e amarelo estão entre as cores que podem ser escolhidas para substituir o cinza padrão. Para alterar a cor, vá nos três pontinhos na parte superior da tela e toque em “Papel de parede da conversa”. Em seguida, escolha o tom desejado.

9 de 9 Altere a cor do papel de parede para mais personalização — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Altere a cor do papel de parede para mais personalização — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de MakeUseOf e Maketecheasier

Veja ainda: Como ver mensagens apagadas no WhatsApp