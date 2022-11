Conheça Lensa, app de inteligência artificial que é sucesso no Instagram

Qual é o melhor app para editar imagens? Confira no Fórum do TechTudo!

O Lensa é um aplicativo de edição disponível para Android e iPhone ( iOS) que tem feito sucesso no Instagram recentemente. A plataforma apresenta a ferramenta “Magic Avatars”, que cria avatares personalizados usando inteligência artificial e algumas “fotos-base”. Assim, os usuários enviam um determinado número de selfies para que novos avatares sejam gerados através da IA, considerando traços do rosto e outras características particulares.

Com o Lensa, usuários têm acesso a avatares personalizados com diferentes estilos, como “Sci-fi”, “Mystical” e “Stylish” — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Para criar avatares personalizados, é preciso baixar o aplicativo na Google Play Store ou App Store e tocar no ícone de “rosto brilhante”, localizado na parte superior da tela. Em seguida, toque em “Add Photos” e selecione de dez a 20 imagens, que servirão como base para a criação dos novos avatares. É importante escolher somente fotos individuais e de boa qualidade, com diferentes fundos e expressões. Conteúdos impróprios, que envolvam nudez ou fotos de menores, não são aceitos pelo aplicativo.

Vale lembrar que a funcionalidade que utiliza Inteligência Artificial não é gratuita, e estão disponíveis três tipos de pacote de compra para acessá-la. São elas 50 avatares únicos, com 5 variações de 10 estilos, por R$ 31,99; 100 avatares únicos, com 10 variações de 10 estilos, por R$ 41,99 ou 200 avatares únicos, com 20 variações de 10 estilos, por R$ 63,99. O pagamento deve ser realizado com cartão de crédito ou saldo das respectivas lojas de aplicativos.