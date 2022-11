Copa do Mundo 2022: 10 séries e documentários para entrar no clima

A Copa do Mundo do Catar começa neste domingo (20) e os fãs de futebol já podem entrar no clima do evento com os mais diversos tipos de séries, filmes e documentários sobre futebol nas plataformas digitais. Dos primórdios do esporte a histórias de ídolos como Pelé, Neymar e Maradona, muito conteúdo pode ser encontrado na Netflix , Amazon Prime Video e Paramount+ , por exemplo. Nesta lista, o TechTudo sugere dez obras que vão agradar tanto os entusiastas do esporte como os fãs mais casuais. Confira.

The English Game (Netflix)

Lançada em março de 2020, esta minissérie de seis episódios da Netflix baseada em fatos reais conta as origens da profissionalização do futebol na Inglaterra. A obra se passa nos anos 1870 e gira em torno de Fergus “Fergie” Suter, escocês que é considerado o primeiro jogador profissional da história, ou seja, o primeiro a receber salário para jogar.

O drama também envolve o debate de classes, já que o futebol antigamente era dominado pelos membros mais ricos da sociedade e Suter era um artesão. Kevin Guthrie e Edward Holcroft são os protagonistas da série, que teve boa aceitação dos espectadores. Isso porque ela possui nota 7,6 no site IMDb e 83% de avaliações positivas da audiência no Rotten Tomatoes.

Maradona: Conquista de um Sonho (Prime Video)

Série original da Amazon Prime Video lançada em 2021, Maradona: Conquista de um Sonho retrata a vida do ícone do futebol argentino Diego Armando Maradona. O enredo mostra desde sua infância pobre na periferia de Buenos Aires até a aposentadoria, passando por momentos-chave na carreira do atleta, como a grande ascensão que teve no Boca Juniors e sua ida para o futebol europeu. O drama também retrata problemas pessoais e familiares e seu envolvimento com drogas e bebidas.

Até o momento, o público tem gostado da série. Na plataforma Rotten Tomatoes, ela recebeu 73% de avaliações positivas e no IMDb possui nota 7,1. Por conta disso, uma segunda temporada já foi confirmada, mas sem data definida de lançamento.

Neymar: O Caos Perfeito (Netflix)

Este documentário de três episódios, lançado em janeiro de 2022, acompanha a ascensão de Neymar no futebol mundial, contando sua história desde a fama no Santos até chegar ao Paris Saint-Germain. A peça traz depoimentos de craques como Daniel Alves, Lionel Messi, David Beckham e Kylian Mbappé e foi produzida pela lenda da NBA Lebron James em parceria com o empresário do mundo dos esportes Maverick Carter. O Caos Perfeito agradou o público que o assistiu até agora, possuindo nota 6,6 no IMDb, além de 74% de avaliações positivas no Rotten Tomatoes.

All or Nothing: Tottenham Hotspur (Amazon)

Narrado por Tom Hardy, de Venom, este documentário foca na temporada 2019/2020 do clube Tottenham Hotspur, da Inglaterra, a primeira com o icônico técnico José Mourinho no comando. A série traz diversas cenas de bastidores filmadas por, ao todo, 25 câmeras fixas — instaladas em locais estratégicos do clube — e 66 microfones de captura de áudio ambiente.

Em seu capítulo final, o documentário também mostra como o futebol inglês foi afetado pela pandemia de Covid-19. Com mais de seis mil avaliações na plataforma IMDb, All or Nothing pode ser considerado um sucesso de público, com nota 8 no geral.

Adriano Imperador (Paramount+)

A série documental conta a história do ex-jogador de futebol Adriano, 40 anos, que ganhou o apelido de Imperador durante sua passagem pelo futebol italiano. Contando com entrevistas e filmagens inéditas, o documentário de três episódios aborda a trajetória profissional do atleta e como foram suas passagens por Inter de Milão, clubes brasileiros e Seleção Brasileira. A série também retrata a vida pessoal de Adriano, abordando temas como depressão, dinheiro e fama.

O lançamento ocorreu em julho deste ano e até o momento, a obra está bem avaliada pelo público, com nota 8,1 no IMDb. Ainda não foi revelado pela plataforma se haverá uma segunda temporada.

Bilardo, O Doutor do Futebol (HBO Max)

Produção original da HBO, Bilardo, O Doutor do Futebol conta a história de um dos treinadores mais polêmicos do futebol, o argentino Carlos Salvador Bilardo. Ele ficou conhecido pelo método “vitória a qualquer custo” e é lembrado pelos brasileiros por ter oferecido “água batizada” ao jogador Branco durante a Copa do Mundo de 1990. Além disso, quando atleta, Bilardo utilizava técnicas nada éticas contra seus adversários, como entrar com alfinetes escondidos na meia para cutucá-los durante o jogo.

Ao todo, a série possui quatro episódios com cerca de 50 minutos cada e está bem avaliada na plataforma IMDb, com nota 7,8. Vale ressaltar que ela também ganhou o Condor de Prata este ano como melhor série documental pela Associação Argentina de Críticos de Cinema.

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta (Netflix)

Com imagens inéditas e entrevistas de jogadores renomados como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Roberto Carlos, Brasil 2002: Os Bastidores do Penta é um documentário lançado este ano que mostra o caminho da Seleção Brasileira até a conquista do título da Copa do Mundo. O filme começa mostrando a derrota para a França em 1998 e termina com a grande atuação diante da Alemanha no estádio de Yokohama, no Japão.

A produção conta com cerca de 1h30 de duração, tem direção do norte-americano Luis Ara e está agradando os fãs de futebol, que deram nota 7,2 em média na plataforma IMDb.

Jogo da Corrupção (Prime Video)

Lançada em 2022, Jogo da Corrupção é uma série que retrata a história do brasileiro João Havelange, que foi presidente da FIFA entre os anos de 1974 e 1998. A partir disso, a obra traz a origem da criação da FIFA, como ela se tornou uma potência comercial e política, mas também toda a corrupção que cercou a entidade por décadas. Vale ressaltar que ela é continuação do seriado O Presidente, que caiu no gosto do público e possui boas avaliações nas plataformas especializadas.

No elenco, nomes conhecidos dos espectadores brasileiros podem ser vistos, como Eduardo Moscovis e Maria Fernanda Cândido. A direção é do argentino Armando Bó, que já venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2015 pelo filme Birdman.

Pelé (Netflix)

Produzido pelo cineasta escocês Kevin Macdonald e lançado em 2021, Pelé é um documentário que conta a história de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, com foco em suas atuações nas Copas do Mundo. A produção mistura entrevistas atuais com imagens da época e retrata a luta de Edson Arantes do Nascimento contra lesões durante os anos 1960 — que quase o fizeram desistir de jogar pela Seleção Brasileira — até a conquista da Copa de 1970. Pelé agradou tanto críticos como o público em geral, com boas notas no site Rotten Tomatoes e uma avaliação média de 7 no IMDb.

Isto é Futebol (Amazon)

Dividido em seis partes de uma hora, este documentário mostra o impacto do futebol no mundo. Cada episódio tem como tema uma experiência humana — como amor, orgulho e crença — e aborda histórias de diversos países e classes sociais distintas, indo desde crianças na Ruanda até os profissionais da Liga dos Campeões da UEFA.

A série foi produzida pela empresa independente October Films, de Londres, com apoio da gigante Starbucks e foi lançada em 2019. As avaliações dos espectadores foram positivas, e a obra possui nota 8,1 no site IMDb.