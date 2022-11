Copa do Mundo 2022: 5 apps que vão te ajudar a acompanhar o campeonato

A Copa do Mundo 2022 começa oficialmente neste domingo (20) no Catar, com transmissão ao vivo pela TV Globo a partir das 12h. Com tantos jogos previstos e seleções participantes, pode ser difícil acompanhar os detalhes da competição durante a correria do dia a dia. Por isso, para não perder nenhuma informação e partida, o usuário pode recorrer a alguns aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ), que reúnem diversos recursos voltados para quem deseja acompanhar o Mundial de Futebol da FIFA.

Nos apps, é possível, por exemplo, visualizar a programação da competição, assistir a jogos, conferir tabela do evento e os resultados das partidas. O TechTudo ainda selecionou opções para quem deseja fazer bolão dos jogos do evento esportivo e gerenciar o álbum de figurinhas. Nas linhas abaixo, confira cinco apps essenciais para acompanhar a Copa do Mundo 2022.

1 de 6 Tabela de jogos, resultados, notícias, bolões das partidas e jogos ao vivo: conheça cinco apps para acompanhar a Copa do Mundo 2022 — Foto: Marcela Franco/TechTudo Tabela de jogos, resultados, notícias, bolões das partidas e jogos ao vivo: conheça cinco apps para acompanhar a Copa do Mundo 2022 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O aplicativo do Globo Esporte ganhou uma área exclusiva para a Copa do Mundo 2022, com diversos tipos de conteúdo tendo acesso fácil. Além das notícias diárias sobre o evento esportivo, o usuário poderá também visualizar a tabela atualizada da competição, com resultados dos jogos, simulador e ainda vídeos relacionados à Copa. O app é indicado para os fãs do evento que desejam ficar por dentro de todas as informações sobre as seleções, horários de partidas e programação da competição.

Para acessar a área da Copa no app, basta tocar em "Menu", na parte de baixo da tela, e selecionar a opção "Copa do Mundo da FIFA". A parte de cima do visor possui um novo menu, que dá acesso à tabela, simulador, ultimas noticias e vídeos. Basta tocar sobre uma dessas opções para ser direcionado à função.

2 de 6 Portal de notícias GE ganhou aba exclusiva para informar o usuário sobre a Copa do Mundo 2022 — Foto: Reprodução/Marcela Franco Portal de notícias GE ganhou aba exclusiva para informar o usuário sobre a Copa do Mundo 2022 — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Copa do Mundo App 2022

O aplicativo Copa do Mundo App 2022 é mais uma opção para acompanhar o torneio de futebol pelo celular. O app é dividido em quatro telas: "Partidas", "Tabelas", "Início" e "Ajustes". Como o nome indica, na aba "Partidas", o usuário tem acesso ao dia, o horário e rodada dos jogos da Copa. Já em "Tabela" estão as informações sobre os grupos e os pontos de cada seleção.

Em "Início", é possível visualizar notícias do evento em formato de texto. A plataforma é intuitiva e possui um layout clean, o que facilita a navegação. O usuário ainda tem a opção de ativar a notificação de jogos. Para isso, basta ir em "Ajustes" e selecionar os times que deseja ativar o lembrete das partidas.

3 de 6 Confira partidas, tabela de jogos e notícias da Copa do Mundo no aplicativo Copa do Mundo App 2022 — Foto: Reprodução/Marcela Franco Confira partidas, tabela de jogos e notícias da Copa do Mundo no aplicativo Copa do Mundo App 2022 — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O aplicativo Globoplay permite assistir aos jogos da Copa do Mundo pelo celular. A plataforma transmitirá as partidas da competição sob o comando de Tiago Leifert e um time de comentaristas. O app ganhou uma aba exclusiva para o Mundial de Futebol da FIFA, que pode ser acessada tocando em "Explore" e, logo depois, em "Copa do Mundo". Para ter acesso ao conteúdo, o usuário precisa assinar o serviço por R$ 14,90 mensal.

O streaming é ideal para acompanhar os jogos da Copa do Mundo mesmo quando estiver longe da TV. Além disso, o app possui o recurso picture-in-picture, um player flutuante sobre a tela que permite assistir às partidas mesmo se estiver navegando em outros aplicativos no celular.

4 de 6 Streaming Globoplay transmitirá Copa do Mundo 2022 — Foto: Reprodução/Marcela Franco Streaming Globoplay transmitirá Copa do Mundo 2022 — Foto: Reprodução/Marcela Franco

4. Figurinhas Copa 2022

Figurinhas Copa 2022 é um app para gerenciar e controlar o álbum da Copa do Mundo 2022. Na tela "Album", é possível adicionar os cromos que possui, repetidos e faltantes. Para isso, basta tocar sobre o número da figurinha para marcá-la. Em "Estatística", o usuário consegue analisar quantas figurinhas são necessárias para completar o álbum e outros dados, como os cromos faltantes e número de repetidas. Já na aba "Trocar", o app exibe um QR Code que permite ver quais figurinhas você pode trocar com seus amigos.

5 de 6 App reúne lista com figurinhas para marcar quais você já possui, repetidas e faltantes — Foto: Reprodução/Marcela Franco App reúne lista com figurinhas para marcar quais você já possui, repetidas e faltantes — Foto: Reprodução/Marcela Franco

5. Bolão Copa 2022

O Bolão Copa 2022 é um aplicativo que permite organizar apostas entre amigos das partidas da Copa do Mundo 2022. Entre os recursos do app, estão a criação de grupos, convite para amigos participarem do bolão, regras da aposta e pontuação, área para gravar os palpites, além de simulador de resultados e ranking.

Para organizar bolões da Copa do Mundo de 2022, o usuário deve fazer login na plataforma escolhendo uma das opções exibidas na tela. Ao entrar no app, toque em "Grupo", que fica na parte de baixo do visor. Depois, vá em "+Criar novo grupo" e digite o nome grupo. Feito isso, toque em "Próximo". Para continuar, compartilhe o código que aparece na tela para seus amigos participarem do bolão. O usuário deve informar os possíveis resultado dos jogos na aba "Palpite" e tocar em "Salvar" para gravar as apostas.

6 de 6 Aplicativo Bolão Copa do Mundo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Bolão Copa do Mundo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

