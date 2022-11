Copa do Mundo 2022: 5 comandos do Google Assistente para usar nos jogos

O Google Assistente apresenta um acervo de interações que podem ser interessantes para usar durante a Copa do Mundo 2022. É possível, por exemplo, pedir para assistente realizar pesquisas na Internet, dar comandos e também responder perguntas. Com a Copa do Mundo, a inteligência artificial do Google ganhou uma nova personalização. Agora, você pode pedir para a voz dar dicas de futebol, gritar gol e informar dados dos jogos, como resultados, times que se enfrentarão, horário, datas, escalação e muito mais. O recurso é útil para pessoas com deficiência e também para obter, de forma mais rápida, informações sobre o campeonato.

Ainda, é possível se divertir com as frases e dicas durante as partidas. Além do celular, as opções do Google Assistente para futebol também estão disponíveis no Google Nest, dispositivo de som com assistente virtual. Veja, a seguir cinco comandos do Google Assistente para usar nos jogos.

Copa do Mundo no FIFA 23: veja os jogadores do Brasileirão na competição 1 de 11

Ao todo, sete jogadores da série A do Campeonato Brasileiro foram convocados para defender suas seleções na Copa do Mundo. Os atletas integram os elencos do Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Athlético Paranaense — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand 2 de 11

No entanto, como o FIFA 23 não tem o licenciamento do Brasileirão, os jogadores que foram adicionados através da DLC vieram com modelos de faces genéricas — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Neymar, atleta do PSG, já tinha um modelo licenciado antes mesmo que a DLC chegasse. Por isso, sua representação é bem fiel ao rosto do atleta na vida real— Foto: Reprodução/Luiza M. Martins 4 de 11

Já Giorgian De Arrascaeta, craque do Flamengo, entrou na Copa do Mundo do FIFA 23 com uma carinha bem diferente — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Everton Ribeiro, meio-campista do Flamengo, também não lembra em nada o atleta da vida real — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand 6 de 11

Weverton, goleiro do Palmeiras, apesar de não contar com uma versão licenciada, até lembra sua versão real — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, está defendo a seleção do Equador na Copa do Mundo — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand 8 de 11

O atacante Pedro, do Flamengo, foi um dos destaques da temporada do time carioca e vai defender o Brasil pela primeira vez na Copa. De semelhante, no entanto, só o cabelo descolorido e o cavanhaque — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

O lateral direito Guillermo Varella também atua no Flamengo e vai ter a chance de defender a seleção uruguaia. — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand 10 de 11

Augustin Cannobio, atacante do Athlético Paranaense, também vai defender as cores da seleção azul-celeste. Seu modelo genérico, no entanto, até lembra a aparência física do atleta — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

O lateral Daniel Alves está atuando no México, país cujo campeonato também não tem licenciamento do FIFA 23. Na Copa do Mundo do game, seu modelo genérico ficou um tanto quanto... peculiar. — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Mesmo que o FIFA 23 não traga as equipes brasileiras de forma licenciada, jogadores de diversos clubes ganharam modelos no modo Copa do Mundo. A aparência, no entanto, é genérica

1. Ok Google, me dê uma dica de futebol

O comando “Me dê uma dica de futebol” conta com diversas frases motivadoras relacionadas ao tema. São expressões curtas, acompanhadas de emojis, que podem te divertir entre as partidas. “A união faz a força” e “Quem não chuta, não marca” estão entre as opções apresentadas. Para ativar o comando, você pode pronunciar ao celular: “Ok, Google, me dê uma dica de futebol”. Em alguns modelos, você também pode ativar o assistente pressionando por alguns segundos o botão Home.

2 de 6 Google Assistente conta com dicas divertidas para ouvir durante a partida — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Google Assistente conta com dicas divertidas para ouvir durante a partida — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Ok Google, grita gol

Esse comando pode ser útil durante o jogo, quando a bola alcança a rede. O Google Assistente pronuncia uma frase e, depois, é possível ouvir o som de um narrador anunciando o gol. A opção também diverte, pois, sentenças como “Deixa eu tomar fôlego. Aqui vai...” antecedem o grito de gol. Você pode obter esse comando dizendo “Ok, Google, grita gol” ao aparelho. Outra forma de ativar o assistente é ao pressionar o botão Home do celular por alguns segundos.

3 de 6 Grito de gol pode ser ouvido em comando de voz do Google — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Grito de gol pode ser ouvido em comando de voz do Google — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Ok Google, resultado do jogo Brasil x Sérvia

Ao pronunciar esse comando, o sistema anuncia o resultado do jogo, com o número de gols e time vencedor. Já na tela, você consegue visualizar o nome do jogador de cada seleção que realizou o gol e em qual tempo de partida. Alguns vídeos no YouTube, Globo Esporte e Fifa também são apresentados na parte inferior, com o resumo da partida e melhores momentos.

Esse recurso é interessante para descobrir mais rapidamente o resultado de uma partida. Ao tocar em “Mais sobre este jogo”, dados estatísticos, escalações e notícias sobre a disputa também são exibidos. Para ativar essa opção, diga ao celular “Ok Google, resultado do jogo Brasil e Sérvia”, por exemplo. Se preferir, é possível dizer apenas uma das seleções para que ele traga o histórico de jogos. Você também pode pressionar o botão Home do aparelho por alguns segundos para que o Google Assistente apareça.

4 de 6 Resultados das partidas também podem ser ouvidos com Google Assistente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Resultados das partidas também podem ser ouvidos com Google Assistente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Ok Google, quando é o jogo Inglaterra x Estados Unidos

Com o Google Assistente, você também pode descobrir a data de uma partida. Ao dar o comando, a voz informa o dia e horário do jogo. Na tela, um botão com opções de streamings e TVs para assistir ao jogo são apresentadas. Vídeos do Globo Esporte e do CazéTV, no YouTube, são algumas alternativas que podem ser disponibilizados com a prévia da partida. Informações como número de vezes em que as duas equipes já se enfrentaram, quantidade de vitórias de cada uma, entre outros dados podem ser descobertos nesses vídeos.

A função é útil para descobrir as datas das partidas de uma forma mais fácil, além de obter informações sobre elas. A ativação funciona da seguinte forma: você diz “Ok Google, quando é o jogo Holanda x Equador”, por exemplo. A ferramenta também pode ser ativada, em alguns aparelhos, pressionando o botão Home por alguns segundos e depois falando o comando.

5 de 6 Obtenha as datas e horários dos jogos com Google Assistente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Obtenha as datas e horários dos jogos com Google Assistente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. Ok Google, fale sobre o jogo Catar x Senegal

Nesse comando, você pode tanto pesquisar sobre um jogo que já finalizou, quanto uma partida que ainda ocorrerá. Na primeira opção, a Assistente relata os dados, como número de gols, jogadores, resumo da partida, além de vídeos complementares, em alguns casos. Já sobre jogos futuros, o sistema apresenta algumas notícias que informam a data, horário do jogo, times a se enfrentar, estádio etc.

Também é possível buscar por apenas uma seleção específica e descobrir escalação, datas dos próximos jogos, histórico de partidas etc. Para ativar o comando, diga ao aparelho “Ok, Google. Fale sobre o jogo Brasil x Sérvia”. O recurso também pode ser habilitado através do botão Home, bastando pressioná-lo por alguns segundos.

6 de 6 Comando de voz atualiza com informações sobre os jogos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Comando de voz atualiza com informações sobre os jogos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Veja ainda: Como aproveitar a Black Friday pensando na Copa do Mundo