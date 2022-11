Copa do Mundo 2022: 5 home theaters para melhorar o áudio nos jogos

Os home theaters são equipamentos interessantes para quem procura uma qualidade de áudio melhor e mais profissional ao assistir às partidas da Copa do Mundo 2022. Mesmo com a popularização das soundbars, os conjuntos de caixas continuam em alta para tornar o som mais imersivo. Empresas como Philco , Yamaha , Knup e Onkyo oferecem modelos por preços a partir de R$ 428 , como é o caso do KP-R0814, opção com conexão Bluetooth e controle remoto.

Já o Philco PHT690 é uma alternativa para quem busca por custo-benefício, pois traz potência de até 480 Watts RMS por cerca de R$ 529. Outra alternativa é o Onkyo HTS-3910, que apresenta funções como Dolby Atmos e DTS X por cerca de R$ 5.148. Veja a seguir seis home theaters para comprar antes da Copa do Mundo 2022.

O home theater é o conjunto de equipamentos, composto por caixas e outros dispositivos de som

O Knup KP-R0814 pode ser uma opção mais econômica para quem busca melhorar o som. O modelo conta com duas caixas para os médios e agudos, e um subwoofer para os graves. A marca diz que o conjunto consegue espalhar o som para o ambiente inteiro. Além disso, as caixas totalizam 45 Watts RMS de potência. Já conectividade oferece Bluetooth, USB, cartões SD e Rádio FM.

O modelo acompanha cabo RCA/P2, que permite ligar qualquer aparelho com saída P2, como TVs, computadores, notebooks, celulares, tablets e outros aparelhos de som. Avaliado em 4 de 5 estrelas na Amazon, os compradores listaram que ele é um aparelho discreto e de fácil instalação. No entanto, alguns criticam a qualidade sonora. A opção está disponível por cerca de R$ 428.

Prós: tamanho compacto e fácil instalação

Contras: reclamações da qualidade do som no volume máximo

O Knup KP-R0814 pode ser uma opção para quem busca aumentar o som externo

2. Philco PHT690 - a partir de R$ 529

O Philco PHT690 é uma opção para quem busca custo-benefício. Isso porque o home theater oferece potência de 480 Watts RMS. De acordo com a marca norte-americana, o modelo reproduz músicas e vídeos com sons que remetem aos de cinema. Ele possui entradas USB e auxiliar de áudio estéreo, que permitem ouvir músicas direto do MP3/ MP4 player, além de entradas para CD-R/RW e VCD. É possível adquiri-lo por preços que partem de R$ 529 na Amazon.

As saídas são: HDMI, áudio estéreo, vídeo composto, auxiliar de áudio (RCA) e uma saída de áudio coaxial. O modelo traz um subwoofer, que reproduz o impacto de sons graves, e ainda dispõe de Ripping, uma função que copia arquivos CD-DA do CD para um USB, convertendo para MP3. Avaliado com 3,6 de 5 estrelas, os últimos compradores indicam que o produto se destaca pelo valor e pela qualidade do som grave. Porém, relatam que ele não possui um alcance de volume alto.

Prós: qualidade sonora

Contras: volume baixo

O PHT690 possui potência de 480 W RMS. De acordo com marca norte-americana reproduz músicas e vídeos com sons que remetem aos de cinema

O Dotcell DC-S2150 pode ser uma escolha para quem não deseja investir tanto e procura por caixas em formato de coluna que fiquem na altura de quem estiver assistindo aos jogos. A frequência fica entre 38Hz e 20kHz, no equipamento que soma 75 Watts de potência. De acordo com a fabricante, o modelo envia um som nítido e sem ruídos para uma maior clareza e conforto.

Além disso, possui as seguintes conexões: USB, Bluetooth, cartão de memória e rádio FM. A avaliação presente na Amazon indica que o aparelho central de som não sincroniza bem com as caixas, o que pode causar um certo atraso e desconforto. Ele pode ser adquirido por cerca de R$ 965.

Prós: som sem ruídos

Contras: problemas na sincronização das caixas

O Dotcell DC-S2150 conta com funções que distribuem o áudio através das caixas subwoofer de 75 watts.

O Yamaha NS-P41 é uma opção para quem procura mais eficiência e qualidade sonora gastando um pouco mais. De acordo com a fabricante, os alto-falantes NS-P41 proporcionam um som limpo. Além disso, as caixas acústicas surround e o subwoofer devem ser compatíveis para um suave cruzamento de som. O sistema de colunas de 5.1 canais promete um som expansivo, independentemente do que estiver sendo reproduzido na TV.

O subwoofer conta com a função exclusiva da marca, Twisted Flare Port, para criar um fluxo suave de ar. Isso pode reduz ruídos causados pelos sinais de entrada, além de fornecer uma reprodução de baixa frequência precisa e clara. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os usuários destacaram o custo-benefício e a qualidade sonora do aparelho em salas com distanciamentos. O modelo é visto por cerca de R$ 2.098.

Prós: som limpo e custo-benefício

Contras: cabos de força no padrão americano

O Yamaha NS-P41 é uma opção para quem procura um som limpo e direto

O Onkyo HTS-3910 é uma opção para quem deseja investir em um aparelho mais robusto. O receptor possui Bluetooth, permitindo transmitir música sem fio a partir de fontes de áudio compatíveis, como computadores, smartphones, tablets e mais. Aindas, o pacote de alto-falantes trabalha em 5.1 canais, com dois alto-falantes frontais, um central, dois surround e um subwoofer. O modelo traz as tecnologias Dolby Atmos e DTS: X para espalhar o som no ambiente.

A conectividade com fio inclui quatro entradas HDMI, uma óptica, uma coaxial e três entradas de áudio RCA estéreo. As portas HDMI suportam resolução 4K, HDR10, HLG e Dolby Vision. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os últimos compradores destacam a qualidade sonora. O modelo mais caro da lista é visto por preços que partem de R$ 5.148.

Prós: Dolby Atmos e DTS X

Contras: preço elevado

O Onkyo HTS-3910 oferece até 80W por canal a 8 OHMS para reprodução de áudio robusta

