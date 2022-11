Copa do Mundo 2022: onde assistir aos jogos ao vivo e online

É possível assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022 online e de graça por meio de algumas plataformas de streaming. O Globoplay e o GE , por exemplo, retransmitem o sinal da TV Globo ao vivo, permitindo acompanhar 56 dos 64 jogos do campeonato pelo PC ou celular. Os canais do streamer Casimiro no YouTube e na Twitch também são uma opção para quem quer assistir às partidas em tempo real. A final do evento esportivo, que pela primeira vez ocorre em um país do Oriente Médio, será dia 18 de dezembro de 2022. Confira, na lista a seguir, onde ver os jogos da Copa do Mundo 2022 ao vivo pela Internet.

1. GE

Torcedores podem assistir aos jogos da Copa online no site do GE, que replica o sinal da TV Globo durante as partidas e também exibe o pré-jogo. Para acompanhar os confrontos é preciso ter uma Conta Globo, que pode ser criada gratuitamente com endereço de e-mail ou importando dados do Facebook ou Google. Para visualizar a escalação, a classificação, as estatísticas, os vídeos com melhores momentos dos jogos, e um mapa interativo que mostra os movimentos da bola em campo, não é preciso fazer login no site do GE.

2. Twitch

Também é possível assistir aos jogos da Copa pelo celular ou computador na Twitch. Isso porque o streamer Casimiro irá transmitir 22 partidas do campeonato mundial ao vivo e de forma totalmente gratuita na plataforma. Com isso, os torcedores terão acesso a um jogo por dia até o fim do torneio, incluindo todos os jogos do Brasil. Não é preciso ter cadastro na Twitch; basta pesquisar pelo canal "Casimito" e acompanhar as disputas. As transmissões podem ser vistas na web ou no aplicativo da Twitch, disponível para Android e iPhone (iOS).

3. YouTube

O streamer Casimiro também transmitirá 22 jogos da Copa do Mundo 2022 em seu novo canal do YouTube, chamado "CazéTV". Todas as partidas da Seleção Brasileira serão transmitidas pelo streamer, que também fará lives com reações sobre os melhores momentos dos 64 jogos do torneio. Não é necessário fazer login ou ser assinante do canal para conferir as partidas; basta buscar pela página de Casimiro. É possível acompanhar as exibições pela web ou pelo app do YouTube, que funciona nos sistemas iOS e Android.

4. Globoplay

Outra opção de plataforma para assistir a Copa do Mundo 2022 online é o Globoplay, que retransmite o sinal aberto da TV Globo. A emissora vai transmitir gratuitamente 56 dos 64 jogos do campeonato, e os interessados em acompanhar as partidas ao vivo precisam apenas criam uma Conta Globo, necessária para acessar o serviço de streaming.

Torcedores que quiserem assistir às 64 partidas terão que recorrer aos canais SportTV, inclusos no pacote "Globoplay + canais" ao vivo. A assinatura do combo custa R$ 49,90 no plano mensal, e 12 parcelas de R$ 42,90 na modalidade anual. Tanto na versão gratuita quanto paga, é possível assistir aos jogos pelo computador ou pelo aplicativo do Globoplay, disponível para Android e iOS.

