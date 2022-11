Curso de Excel online e gratuito: 5 sites para ir do básico ao avançado

1 de 6 Lista reúne cinco cursos online para ir do básico ao avançado no Excel; veja — Foto: Divulgação/Microsoft 365 Lista reúne cinco cursos online para ir do básico ao avançado no Excel; veja — Foto: Divulgação/Microsoft 365

📝 Como criar banco de dados em uma planilha do Excel? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Microsoft

O site da Microsoft, fabricante do Excel, oferece um treinamento em vídeo sobre o programa. Não é necessário se cadastrar na plataforma para fazer o curso; basta clicar em cada um dos temas disponíveis para ter acesso à vídeoaula e ao passo a passo que mostra como colocar os ensinamentos em prática. É possível, ainda, baixar modelos de fórmulas e tabelas dinâmicas.

2 de 6 Site da Microsoft oferece curso gratuito de Excel — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Site da Microsoft oferece curso gratuito de Excel — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Este é um curso básico de Excel, indicado para iniciantes. Ele é dividido nos seguintes tópicos: início rápido, introdução ao Excel, linhas e colunas, células, formatação, funções e fórmulas, tabelas, gráficos, tabelas dinâmicas, compartilhamento e coautoria e tipos de dados vinculados. Não há certificado de conclusão do curso.

2. Escola Virtual

A Escola Virtual (https://www.ev.org.br/) é uma plataforma da Fundação Bradesco que conta com mais de 70 cursos gratuitos em diversas áreas do conhecimento. A plataforma oferece curso básico, intermediário e avançado sobre o Microsoft Excel 2016. Cada um deles possui uma carga horária diferente: 15, 20 e 30 horas, respectivamente. Todos os cursos são divididos em módulos e dão direito ao certificado de conclusão.

3 de 6 Fundação Bradesco oferece curso de excel avançado gratuito — Foto: Reprodução/Função Bradesco Fundação Bradesco oferece curso de excel avançado gratuito — Foto: Reprodução/Função Bradesco

Para acessá-los, é preciso fazer um cadastro no portal, informando dados como nome, data de nascimento, CPF e e-mail. Após criar uma conta, o usuário pode fazer login e se matricular nos cursos disponíveis no catálogo. Basta ir até a opção "Cursos", na página inicial, para conferir todas as opções. O aluno tem 60 dias para concluir um curso depois de fazer a matrícula. Se for aprovado com pelo menos 70% de aproveitamento na avaliação final, receberá um certificado de conclusão.

3. Udemy

Udemy é um site que disponibiliza cursos online, gratuitos e pagos, em diversas áreas do conhecimento. Existem mais de 200 cursos de Excel gratuitos na plataforma. Para encontrá-los, basta filtrar a busca selecionando apenas as opções grátis. As aulas contemplam os três níveis de conhecimento: básico, intermediário e avançado. Entre os cursos oferecidos estão: "Excel para negócios", "Excel para estatísticas", "Principais funções do Excel", "Excel básico", "Excel para o mercado de trabalho" e mais.

4 de 6 Relação de cursos de Excel online na Udemy — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Relação de cursos de Excel online na Udemy — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

É preciso criar um cadastro, informando dados como nome e e-mail, para poder se inscrever nos cursos. Vale ressaltar que, embora as opções gratuitas forneçam acesso a todo o conteúdo das videoaulas, só é possível obter certificado de conclusão nas modalidades pagas.

4. Senai

O Senai (https://www.sp.senai.br/) é uma instituição que possui cursos livres, técnicos, gratuitos e opções de pós-graduação. No site, é possível fazer um curso de Excel básico e gratuito, com carga horária de 20 horas, que tem como objetivo ensinar o aluno a usar funções e fórmulas para resolver problemas básicos de cálculos. Para se cadastrar, o usuário deve clicar na opção “Inscreva-se”, ler e concordar com o Termo de Compromisso, preencher e enviar o formulário de inscrição.

5 de 6 Senai disponibiliza um curso de Excel gratuito com certificado — Foto: Reprodução/Senai Senai disponibiliza um curso de Excel gratuito com certificado — Foto: Reprodução/Senai

A plataforma estipula um prazo de 21 dias, a partir da data de inscrição, para que o estudante conclua o curso e faça a avaliação final – somente depois dela o aluno poderá baixar o certificado de conclusão. Vale ressaltar que o certificado fica disponível para download apenas enquanto o período do curso estiver vigente.

A Escola do Trabalhador 4.0 é uma parceria entre o Ministério do Trabalho e Previdência e a Microsoft. A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação profissional e a inserção das pessoas no mercado de trabalho, oferecendo cursos gratuitos sobre tecnologia e produtividade. Todos os cursos disponibilizam certificados para os estudantes.

6 de 6 Escola do Trabalhador 4.0 tem cursos de Excel gratuitos e online — Foto: Reprodução/Escola do Trabalhador 4.0 Escola do Trabalhador 4.0 tem cursos de Excel gratuitos e online — Foto: Reprodução/Escola do Trabalhador 4.0

Para ter acesso aos cursos, os alunos precisam se cadastrar no site da Escola do Trabalhador 4.0. O processo é simples: o usuário informa o nome, e-mail, CPF e cria uma senha. Há dois cursos de Excel disponíveis: um deles é de nível básico e faz parte das opções de cursos de produtividade. O outro chama-se "Educação financeira com Excel" e tem como objetivo usar o Excel como ferramenta de organização da vida financeira.

Veja também: Planilhas prontas no Microsoft Excel ajudam a curtir as férias