Diogo Defante no Catar: veja melhores memes do 'repórter doidão' na Copa

O streamer Diogo Defante está cobrindo a Copa do Mundo junto com o também streamer Casimiro Miguel (Cazé), que detém os direitos de transmissão do Mundial da FIFA. Sendo um dos correspondentes diretos do Catar de Cazé , o youtuber já gerou diversos memes e está causando burburinho (e risadas) nas redes sociais. Com mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram , Defante é conhecido por fazer entrevistas de rua cômicas em seu canal do Youtube , no seu famoso quadro "repórter doidão".

A notícia da sua ida ao país como repórter gerou uma preocupação no público, com diversos memes dizendo temer uma possível prisão de Defante, por conta das leis rígidas do Catar. Na lista a seguir, confira os seis melhores memes gerados por Diogo Defante nesta primeira semana de Copa do Mundo.

1 de 1 Diogo Defante gera memes no Instagram após entrar ao vivo com um leão — Foto: Reprodução/Instagram Diogo Defante gera memes no Instagram após entrar ao vivo com um leão — Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Diogo Defante? Por que ele está na Copa?

Diogo Defante é um youtuber carioca, conhecido por seus vídeos "Repórter Doidão", em que ele vai às ruas durante grandes eventos - como dia do ENEM ou Carnaval, por exemplo - e conversa e brinca com as pessoas que encontra. Ele também participou do servidor Cidade Alta, fazendo divertidos roleplays de GTA V durante o período da pandemia.

O youtuber foi convidado pelo também streamer Casimiro Miguel para fazer parte da cobertura da Copa 2022 na Cazé TV, como repórter especial. O canal, que também é de Casimiro, tem transmitido alguns dos principais jogos do campeonato, e a ideia com Defante é que ele faça suas tradicionais brincadeiras no Catar. Isso, porém, fez com que a Internet inteira achasse que, em breve, o streamer seria preso - já que as leis e costumes do país são bem rígidos, e Defante não é exatamente “encaixado” a essa realidade. A seguir, veja os principais memes do streamer na Copa até o momento.

1. Diogo Defante entra ao vivo com um leão na área dos Sheiks

Para começar a lista, uma das cenas mais inusitadas proporcionadas por Diogo Defante durante a Copa do Mundo foi o streamer entrando ao vivo direto da área dos sheiks, acompanhado de um leão bebê - sim, como diria Cazé, aparentemente ele “meteu essa”. No vídeo, o youtuber tenta fazer "carinho" no felino - que não reage exatamente bem à tentativa.

2. 'Soltinho' no Catar

Contrariando as expectativas do público geral, que acreditava que o streamer seria preso rapidamente devido às legislações rígidas do país, Diogo Defante está "soltinho" no Catar.

3. Problemas no áudio?

Em uma transmissão com Cazé, Diogo Defante começa a falar, mas o áudio não funciona. Na realidade, o streamer estava apenas fingindo que estava falando, e que o áudio não estava sendo transmitido. Durante 15 segundos, o repórter 'trollou' o narrador Luis Felipe Freitas e Casimiro Miguel - que repetiu "Não ouço Diogo Defante" diversas vezes até ele assumir a pegadinha.

4. Amigo da lei: Not Drogs!

Durante uma live, Diogo Defante entrou em uma loja de bugigangas no Catar. A ideia é que ele comprasse alguma coisa por até 100 Qatari (a moeda do país). Enquanto procurava pelo objeto que levaria pra casa, encontra um curioso artefato que, inicialmente, acredita ser um apito. Ao questionar o vendedor, porém, Defante descobre que, na realidade, se trata de um cachimbo. Então, de maneira descontraída, ele diz "I am not drogs" em recusa ao objeto.

5. Quantos 'catarros' custa uma lamparina?

Ainda enquanto procurava objetos para comprar em no "mercadão do Catar" (referência ao mercadão de Madureira, feita pelo streamer durante a live), Diogo Defante dá uma aula de inglês ao tentar descobrir o preço de uma lamparina.

6. My Japanese

Defante viajou ao Catar sem saber falar inglês ou outras línguas que não português, mas é como diz o ditado: “quem não tem cão caça com gato”. O Japão mostrou isso em campo contra a Alemanha, e o Diogo, por sua vez, comprovou isso com “seu japonês".

*A lista será atualizada conforme forem surgindo mais memes do streamer.

