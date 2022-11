Echo Dot e Fire TV Stick estão com até R$ 205 de desconto na Black Friday

Outro destaque é o Echo Buds (2ª geração), um fone que possui função de cancelamento de ruído e está disponível com desconto de R$ 899 por R$ 694, uma redução de R$ 205. Além disso, os eletrônicos ainda aparecem com mais 10% de desconto para pagamentos à vista. Veja a seguir a lista com oito dispositivos da Amazon em oferta na Black Friday 2022.

1. Fire TV Stick Lite – de R$ 349 por R$ 179

Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam que o aparelho possui boa funcionalidade e é de fácil instalação. Mas, alguns reclamam que ele não vem com o app do HBO Max. O TechTudo testou o produto em janeiro de 2021 e constatou que ele é uma opção acessível para quem deseja um media center diferenciado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não vem com HBO Max

O Echo Dot (3ª geração) é voltado para os que querem montar uma casa inteligente, já que ele possui compatibilidade com a Alexa. O dispositivo possui quatro microfones de longo alcance e permite conectividade com alto-falantes por meio de Bluetooth ou cabo. O produto é ofertado com 43% de desconto, de R$ 349 por R$ 199, uma redução de R$ 150.

Outra característica é que ele permite controlar músicas, ligações, mensagens e notícias, via comando de voz. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam o design do aparelho e a qualidade do som. O TechTudo testou a caixinha em julho de 2020 e constatou que é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

Prós: vem com quatro microfones de longo alcance

vem com quatro microfones de longo alcance Contras: precisa estar sempre ligada na tomada

3. Fire TV Stick – de R$ 379 por R$ 219

O Fire TV Stick é bastante similar ao modelo Lite, mas se diferencia por permitir gerenciar comandos de televisão, como ligar e desligar, além de controlar o volume. Também é possível acessar serviços de streaming como Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Star+ e YouTube. O aparelho é oferecido com 42% de desconto, de R$ 379 por R$ 219, uma economia de R$ 160.

A marca destaca que o controle remoto também possui integridade com Alexa, o que permite acessar diversos recursos via comando de voz. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores ressaltam positivamente o preço e o fato de ele permitir transformar um televisor normal em uma Smart TV.

Prós: permite gerenciar comandos de televisão

permite gerenciar comandos de televisão Contras: não há

O Echo Dot (4ª Geração) visa melhorar alguns aspectos da versão anterior e traz formato em globo. Ela também traz conexão com a Alexa para gerenciar diversos aparelhos, como tomadas inteligentes, fechaduras e lâmpadas, por exemplo. Além disso, também permite reproduzir músicas, checar notícias e navegar na internet via comando de voz. O dispositivo pode ser encontrado com 43% de desconto, de R$ 399 por R$ 229, uma redução de R$ 170.

Outra característica, é que o produto vem equipado com um sistema de direcionamento frontal de áudio, que promete destacar os graves e oferecer um áudio mais limpo. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os consumidores ressaltam que o item oferece bastante praticidade no dia a dia. No entanto, alguns alegam que ele é de difícil configuração.

Prós: permite realizar diversas tarefas via comando de voz

permite realizar diversas tarefas via comando de voz Contras: alguns compradores alegam que ele é de difícil configuração

5. Fire TV Stick 4K – de R$ 449 por R$ 309

Este modelo do Fire TV Stick é uma alternativa para quem deseja assistir aos filmes e séries favoritos em resolução 4K. Assim como as versões anteriores, este também é compatível com os principais streamings do mercado, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Star+, Globoplay, Apple TV+ e YouTube. O dispositivo é comercializado com 31% de desconto, de R$ 449 por R$ 309, uma economia de R$ 140.

Segundo a fabricante, o sistema pode ser gerenciado via comando de voz, graças a compatibilidade com a Alexa. O item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que ele cumpre com o prometido. No entanto, alguns consumidores reclamam que ele não vem com o HBO Max instalado.

Prós: permite assistir a filmes e séries em qualidade 4K

permite assistir a filmes e séries em qualidade 4K Contras: não vem com HBO Max

O Amazon Echo Show 5 (2ª geração) é mais uma escolha para quem deseja montar uma casa inteligente. A caixa de som possui uma tela de 5,5 polegadas, com resolução de 960 x 480 pixels, que permite gerenciar diversas funções via Alexa, como acessar a filmes e séries em serviços de streaming ou exibir fotos das redes sociais. O dispositivo está acessível com 33% de desconto, de R$ 599 por R$ 399, uma redução de R$ 200.

A marca também ressalta que o produto vem equipado com um alto-falante e uma câmera de 2 MP. O item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam as diversas funcionalidades do aparelho, como o fato de ele exibir as letras das músicas tocadas no Spotify, em tempo real. Por outro lado, alguns criticam a qualidade do som.

Prós: possui tela que permite realizar diversas tarefas

possui tela que permite realizar diversas tarefas Contras: alguns usuários reclamam da qualidade do som

O Echo (4ª geração) é uma caixa de som indicada para quem busca um modelo mais potente. Segundo as especificações da fabricante, o item possui integridade com a Alexa e permite realizar diversas atividades via comando de voz, entre elas, checar as notícias do momento, tocar músicas, criar alarmes e realizar chamadas. O produto é vendido com 27% de desconto, de R$ 749 por R$ 549, uma economia de R$ 200.

Além disso, também é possível conectar o aparelho a outros dispositivos compatíveis e controlar lâmpadas ou fechaduras via comando de voz. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam positivamente o visual, a qualidade do som e a praticidade oferecida pelo aparelho. Porém, alguns reclamam que é impossível desligar o LED vermelho do modo sem som.

Prós: permite conectar o dispositivo em outros aparelhos compatíveis com Alexa

permite conectar o dispositivo em outros aparelhos compatíveis com Alexa Contras: como é voltado para quem busca potência, é um modelo mais caro

O Amazon Echo Buds (2ª geração) é um fone de ouvido sem fios que prometem atender o público mais exigente. O modelo possui função para cancelar ruídos e conta com áudio dinâmico. Assim como os itens anteriores desta lista, este também é compatível com Alexa, o que permite realizar ligações e gerenciar músicas via comando de voz. O acessório pode ser adquirido com 23% de desconto, de R$ 899 por R$ 694, uma redução de R$ 205.

A marca destaca que a bateria pode durar até cinco horas, mas o tempo pode ser estendido para até 15 horas, caso esteja conectado ao estojo de carregamento, que está disponível em versão com e sem fio. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 e, os consumidores elogiam a duração da bateria e o acabamento dos fones. No entanto, alguns afirmam que a compatibilidade com a Alexa deixa a desejar, pois ela não compreende todos os comandos.

Prós: sistema para cancelar ruídos no áudio

sistema para cancelar ruídos no áudio Contras: segundo os compradores, alguns comandos da Alexa não funcionam de maneira satisfatória

