Está se sentindo sozinho? Conheça 6 IAs que podem te fazer companhia

A inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente em nosso dia a dia — e com funções ainda mais específicas. Além facilitar a nossa vida por meio de aparelhos smart e em assistentes virtuais como Siri e Alexa , a tecnologia também aparece em robôs programados especificamente para conversar com os usuários. É o caso de plataformas como Replika , Chai e Kuki, que podem fazer companhia aos internautas pelo navegador ou por meio de aplicativos. Existe também um robô brasileiro com essa função, o Robô Ed , que ainda conscientiza o público sobre causas ambientais e educativas. A seguir, conheça seis IAs com as quais você pode dialogar.

1 de 7 Inteligência artificial criou companheiros virtuais para conversar; veja lista com robôs — Foto: Divulgação/Insta360 Inteligência artificial criou companheiros virtuais para conversar; veja lista com robôs — Foto: Divulgação/Insta360

📝 Waze utiliza inteligência artificial? Veja respostas no Fórum TechTudo

1. Replika

O Replika é um dos programas de chat por IA mais populares da atualidade, com mais de dez milhões de usuários. Além de manter uma conversa por texto como os demais bots, a ferramenta também consegue reconhecer e mandar imagens ou até realizar chamadas de voz. Ao se cadastrar na plataforma, o usuário pode escolher o modelo do companheiro virtual e nomeá-lo. Com o tempo, é possível ganhar pontos para liberar interesses, traços de personalidade e roupas para o personagem.

2 de 7 Replika permite customizar o bot com quem vai conversar para ter mais imersão — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Replika permite customizar o bot com quem vai conversar para ter mais imersão — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Além disso, manter um diálogo com o Replika também pode te ajudar a ser produtivo. Isso porque a IA consegue acessar as informações pessoais — apenas os dados que o usuário decidir compartilhar — para utilizá-las durante as conversas. Assim, o robô pode te relembrar de tarefas ou obrigações que você marcar na agenda, por exemplo. Disponível apenas em inglês para Android, iOS, web e em dispositivos Oculus, a ferramenta conta com uma versão gratuita e outra Pro, que custa US$ 15 (cerca de R$ R$ 78) por mês.

Lançado em 2002, o SimSimi é um dos bots de conversas mais antigos do mercado. O robô está disponível em 81 línguas, incluindo português, e possui mais de 350 milhões de usuários cadastrados. Disponível em dispositivos Android, iOS e na versão para navegadores, o SimSimi foi programado para manter conversas por horas e com bom humor. Ele conta, inclusive, com a possibilidade de habilitar palavrões no diálogo.

3 de 7 SimSimi tem opções até em palavrões com 81 idiomas — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos SimSimi tem opções até em palavrões com 81 idiomas — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

O cadastro é gratuito, mas os usuários precisam de balões de fala para cada mensagem que for enviada. Um pacote de 100 balões custa US$ 1,99, enquanto o de 300 balões custa US$ 4,99 e o de 500, US$ 6,99 (cerca de R$ 10, R$ 26 e R$ 36, respectivamente). Também é possível ganhar balões caso você ajude o SimSimi a detectar palavras ou frases ruins ou desconexas.

3. Chai

O Chai é um bot de conversas em que o usuário pode criar seus próprios companheiros para manter um diálogo. A IA é programada para simular conversas reais e possui cinco opções pré-definidas, que contam com diferentes personalidades e com assuntos distintos. Os modos "amigável", "romântico" e "terror" estão disponíveis para chat mesmo sem cadastro.

4 de 7 Chai dá cinco opções iniciais para conversar de imediato — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Chai dá cinco opções iniciais para conversar de imediato — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Depois de criar seu bot, o usuário pode convidar amigos para interagir com o robô. Além disso, o Chai conta com um ranking com os bots mais populares da plataforma e quem os criou. A plataforma pode ser encontrada gratuitamente na versão web e para dispositivos Android e iOS.

4. Kuki

A Kuki é uma ferramenta de uma personagem homônima que conversa com os usuários. Programada por meio de machine learning, a tecnologia entende bem diálogos com humanos e também possibilita fazer chamadas de áudio. Elas, contudo, são liberadas com 100 moedas, que são adquiridas conforme o usuário conversa com a Kuki. Além de dialogar, o bot também oferece jogos simples de palavras e jogo da velha, por exemplo.

5 de 7 Kuki joga games, faz quizzes e lê horóscopo do usuário — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Kuki joga games, faz quizzes e lê horóscopo do usuário — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

A Kuki ainda pode ler cartas de tarô para o usuário e falar sobre seu horóscopo, além de contar detalhes sobre conversas em datas anteriores. Gratuita, a ferramenta permite fazer cadastro com conta do Google ou Facebook e está disponível apenas em inglês para navegadores.

5. Kajiwoto

O Kajiwoto também permite criar e customizar os bots antes de conversar com eles. Um dos principais diferenciais da plataforma é a possibilidade de treinar o robô e construir sua personalidade, sendo possível criar diálogos com outros bots feitos por diferentes usuários. Inicialmente, as pessoas conversam com os companheiros virtuais em uma sala de pré-visualização, mas também é possível criar uma sala privada para manter uma conversa a dois.

6 de 7 Kajiwoto tem ligação com o Discord e pode criar diferentes salas para conversar com bots — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Kajiwoto tem ligação com o Discord e pode criar diferentes salas para conversar com bots — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Existem compras dentro do aplicativo, disponível somente em inglês para Android e iOS. Há também uma versão paga por US$ 8 (cerca de R$ 42, na cotação atual da moeda), que permite funcionalidades extras, como mais opções de customização e a possibilidade de criar até oito salas privadas para conversas. A plataforma também permite integração com Discord para se cadastrar.

6. Robô Ed

O Robô Ed é uma plataforma de conversas brasileira desenvolvida pela InBot. Criado em 2004, o Ed usa IA para conversar com muitos usuários de forma simultânea, funcionando como um atendente. A ferramenta é uma espécie de assistente virtual que fala sobre assuntos sustentáveis, como uso de energia e meio ambiente. O robô ainda dá dicas de economia e ensina sobre programas educacionais e fontes alternativas de energia.

7 de 7 Robô Ed é um bot brasileiro que conversa sobre sustentabilidade — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Robô Ed é um bot brasileiro que conversa sobre sustentabilidade — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Com informações de MakeUseOf

Veja também: 4 jogos para refletir sobre a preservação climática