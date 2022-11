Estou com Sorte: veja 7 brincadeiras divertidas com o botão do Google

O botão "Estou com sorte", presente abaixo barra de busca do Google , redireciona o usuário para o primeiro link referente à palavra-chave pesquisada. O recurso, entretanto, também permite acesso a alguns easter eggs escondidos no buscador. Poucos sabem, mas é possível jogar versões dos games clássicos Pac-man e Snake inserindo comandos específicos no Google e apertando o botão. Já truques como "Do a Barrel Roll", que rotaciona a página por completo, e "Google Gravity", que faz os elementos do site caírem sob a força da gravidade, se tornaram clássicos da Internet e são lembrados até hoje. Na lista a seguir, conheça sete brincadeiras divertidas com o botão "Estou com sorte".

1. Google Sphere

Digite “Google Sphere” no buscador e clique em “Estou com Sorte”. O layout da página assumirá um formato antigo, e todos os elementos começarão a circular o logotipo e a barra de busca do Google, simulando o movimento de uma esfera. Você pode usar o mouse para alterar o sentido e a velocidade da rotação.

2. Google Gravity

Ao digitar “Google Sphere” no buscador e clicar em “Estou com Sorte”, o usuário também será direcionado para uma das versões antigas do Google. A diferença é que, neste truque, todos os elementos da página são afetados pela gravidade e despencam, acumulando-se na parte inferior da tela. É possível arremessar os botões de um lado para o outro; basta clicar e arrastar.

3. Do a Barrel Roll

O comando "Do a Barrel Roll" faz a página de resultados do Google dar uma volta completa pela tela. O easter egg, encontrado ao digitar o termo correspondente e clicar em "Estou com sorte", é uma referência ao jogo Star Fox, do console Nintendo 64. Nele, um personagem repetia constantemente a ordem “Do a Barrel Roll”, uma manobra acrobática em que a aeronave efetua um giro de 360° para desviar de tiros.

Este é um dos easter eggs mais divertidos do Google. Ao digitar “Google Pacman” no buscador e pressionar o botão “Estou com Sorte”, o logo do Google é transformado em um labirinto cheio de monstrinhos, e o usuário é redirecionado para uma partida do clássico jogo Pac-man. O easter egg está presente no Google desde 2010, quando o buscador homenageou os 30 anos do game com um Doodle. Para iniciar a partida e matar as saudades dos anos 1980, basta dar um clique com o mouse e depois usar as setas do teclado para controlar o personagem.

5. Google Snake

O Pac-man não é o único game clássico escondido no Google. Ao digitar “Google Snake” no buscador e clicar em “Estou com Sorte”, o usuário é redirecionado para uma versão do famoso jogo da cobrinha, conhecido por ter feito parte dos celulares da Nokia em 1998. A diferença entre o Google Snake e o game original é que, em vez de controlar uma cobra que come frutas, o jogador toma o controle de um trem que anda por cidades cobertas pelo Google Maps enquanto pega passageiros.

Para jogar, é preciso escolher um destino. São Paulo, Londres e Tóquio estão entre as opções fornecidas pelo Google Maps. Depois é só utilizar as setas do teclado para controlar o trem e coletar os passageiros. É preciso ter cuidado para não colidir com as bordas do mapa ou o próprio veículo.

6. Google Mirror (elgooG)

Antigamente, ao digitar “Google Mirror” e clicar em “Estou com sorte”, a página do buscador era espelhada. O truque, entretanto, ganhou uma nova função: hoje, ao acessar a versão invertida do Google, o usuário é redirecionado para o elgooG, que nada mais é que um acervo de easter eggs oficial do Google. A página reúne diversas brincadeiras realizadas pela empresa com o botão “Estou com sorte”, desde as recentes até as mais antigas.

7. Google Underwater

Ao digitar “Google Underwater“ e clicar em “Estou com sorte” o usuário é transportado para uma versão aquática do buscador. A página se encontra preenchida com água até a metade, e alguns peixes nadam abaixo. O logo do Google e os botões de pesquisa são afetados pela gravidade e caem na água, semelhantemente ao Google Gravity. Ao clicar e mover o mouse, são formadas ondas que interagem com os elementos do buscador.

É interessante reparar que o logo do Google está invertido. Isso porque, como citado no tópico anterior, muitos dos segredos escondidos no botão “Estou com sorte” agora são arquivados na versão espelhada do Google, o elgooG.

