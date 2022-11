FIFA 23: 7 novidades do modo Copa do Mundo que você precisa conhecer

FIFA 23 recebeu, nesta quarta-feira (9), uma atualização grátis que introduziu o modo Copa do Mundo 2022 no jogo de futebol desenvolvido pela Electronic Arts . Com ele, será possível jogar partidas do torneio em single-player, com amigos ou contra adversários online de todo o mundo. Pensando nisso, o TechTudo reuniu uma lista com algumas das principais novidades do novo formato, além de alguns conteúdos inéditos que chegarão para o FIFA Ultimate Team e FIFA World Cup Live nos dias 11 e 23 novembro.

Vale lembrar que FIFA 23 está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch— que não recebe a atualização gratuita por se tratar de uma edição "Legado". Veja mais detalhes a seguir.

1 de 7 Confira algumas novidades de Fifa 23 no modo Copa do Mundo que chegou recentemente em uma atualização grátis ao game

1. Torneio padrão

A partir do dia 9, jogadores já podem se aventurar no modo Copa do Mundo 2022 e escolher entre as 32 seleções classificadas para disputar o torneio. Será possível escolher por onde começar na Copa, como entrar em diferentes momentos e progredir a partir das Oitavas, Quartas, Semifinais ou disputar apenas a Final. É possível jogar o modo contra a CPU ou contra amigos e desconhecidos em partidas online. Além dos times classificados, também estarão disponíveis outras 15 seleções que não se classificaram e podem ser inseridas no torneio conforme a vontade do usuário.

2 de 7 No modo da Copa do Mundo em Fifa 23 jogadores poderão começar em qualquer fase do torneio

2. Dois novos estádios

A Copa do Mundo 2022 no Qatar terá 8 estádios oficiais, mas apenas 2 deles chegarão em FIFA 23. O primeiro deles será o Al Bayt, no qual será jogada a primeira partida do torneio entre Equador e Qatar, em 20 de novembro. Já o segundo será o estádio de Lusail, que vai receber a final. Ambos os locais serão recriados em detalhes e contarão com uma Match Day Experience atualizada para exibir a atmosfera de expectativa das torcidas para os jogos da Copa do Mundo.

3 de 7 Fifa 23 trará duas reproduções de estádios da Copa do Mundo 2022, Al Bayt e o estádio de Lusail

3. Seleções licenciadas

Para a Copa do Mundo 2022, jogadores poderão usar a Seleção Brasileira autêntica em FIFA 23, que normalmente conta com uniformes e emblemas reais, mas jogadores genéricos devido a problemas de licenciamento. Assim, o game trará todas as 32 seleções classificadas ao torneio 100% licenciadas. São elas: Qatar, Equador, Senegal, Holanda, Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales, Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia, França, Austrália, Dinamarca, Tunísia, Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão, Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia, Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Entre as seleções de países que não se classificaram, há opções como Áustria, China, República Tcheca, Finlândia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, Irlanda do Norte, Noruega, Romênia, Escócia, Suécia e Ucrânia. Vale lembrar que, recentemente, em uma simulação da Electronic Arts, a Argentina foi apontada como possível campeã do torneio.

4 de 7 FIFA 23 trará as 32 nações licenciadas para o game e segundo a previsão da Electronic Arts, a Argentina será campeã do torneio

4. Cartas no FUT

A partir do dia 11 de novembro, usuários receberão conteúdos da Copa do Mundo 2022 na segunda temporada de FIFA Ultimate Team. Pela primeira vez na série, o torneio será integrado ao FUT, e não a um modo separado. Além disso, jogadores poderão ganhar cartas da Copa e fortalecer seus times com jogadores emprestados de suas nações favoritas.

Vale dizer que algumas cartas terão progresso em tempo real e poderão mudar conforme a performance do jogador na competição. Todas as cartas de Heróis no game também terão artes especiais, desenhadas pela Marvel.

5 de 7 FIFA 23 receberá cartas de Heróis na Copa do Mundo com artes desenhadas pela Marvel no modo FUT

5. FIFA World Cup: Ao Vivo

A partir de 21 de novembro, após o início da competição oficial, ficará disponível no jogo o modo FIFA World Cup: Ao Vivo (Live). Neste modo, o usuário poderá acompanhar as partidas reais e jogá-las com reproduções detalhadas, como a escalação dos times. Fatos reais também serão reproduzidos no game, como no caso de um jogador ter se machucado ou um técnico ter tentado uma abordagem nova.

No game, é possível jogar partidas locais ou online, além de usar o modo "Sua FIFA World Cup" para escolher a trajetória real de alguma das nações e jogar seu próprio torneio.

6 de 7 No modo Copa do Mundo: Ao Vivo em Fifa 23 jogadores poderão reproduzir partidas com a mesma escalação das versões reais

6. Mais opções online

O modo da Copa do Mundo 2022 traz várias opções para jogar com amigos e adversários online. Usuários poderão entrar em torneios contra outros 3 oponentes para ver quem consegue conquistar o troféu. O Jogo Rápido Online também permite disputar contra qualquer pessoa com nações classificadas.

O crossplay também estará habilitado, permitindo o matchmaking entre diferentes plataformas, mas apenas na mesma geração de consoles. Usuários poderão se enfrentar no PlayStation 4 (PS4) e Xbox One ou entre PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC.

7 de 7 Fifa 23 terá várias opções para jogar o torneio online, seja passando por todas as etapas ou em partidas de Jogo Rápido Online

7. Trilha sonora de clássicos