Fone de ouvido barato: veja 6 opções por a partir de R$ 29

Já o Multilaser PH115 possui drivers de 40 mm e é elogiado por consumidores por ter bom isolamento de ruídos por valores que partem de R$ 79. Outra opção é o JBL Wave 100TWS, resistente a respingos e traz conexão Bluetooth por cifras a partir de R$ 249. Confira a seguir seis fones baratos para comprar em 2022.

1 de 7 Fone de ouvido barato: lista reúne seis opções para comprar no Brasil por até R$ 249 — Foto: Divulgação/JBL Fone de ouvido barato: lista reúne seis opções para comprar no Brasil por até R$ 249 — Foto: Divulgação/JBL

O Philips TAUE100BK/00 é um modelo simples, intra-auricular e com fios. Ele está disponível na cor preta, possui drivers de 14,2 mm e é equipado com reforço dinâmico de graves. Seu design é inspirado na geometria dos ouvidos para promover um encaixe confortável nas orelhas, e é possível encontrar o item por cifras a partir de R$ 29 no site da Americanas.

O modelo não possui microfone, o que pode ser um ponto negativo para quem busca um fone para usar no celular, já que não é possível atender chamadas com o acessório conectado ao dispositivo. Consumidores que adquiriram a opção avaliam o modelo com nota 3 de 5, e destacam que o som do fone é alto.

Prós: reforço de graves, som alto

reforço de graves, som alto Contras: não possui microfone

2 de 7 O fone de ouvido da Philips possui drivers de 14,2 mm com reforço de graves — Foto: Divulgação/Philips O fone de ouvido da Philips possui drivers de 14,2 mm com reforço de graves — Foto: Divulgação/Philips

2. OEX HS208 - a partir de R$ 64

O fone de ouvido da OEX é um headset com microfone. O modelo promete conforto extra, possui haste regulável para a cabeça e earpads almofadadas. Ele também garante ser uma boa opção quando o assunto é cancelamento de ruídos, garantindo mais imersão ao escutar músicas, por exemplo.

O tipo de conexão do fone é P2, sendo compatível com diversas plataformas, como celulares, tablets e computadores. Ele está disponível na cor vermelha, e pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 64 no site da Americanas.

Prós: sistema de cancelamento de ruídos

sistema de cancelamento de ruídos Contras: não há

3 de 7 OEX HS208 é um headset com microfone — Foto: Divulgação/OEX OEX HS208 é um headset com microfone — Foto: Divulgação/OEX

3. JBL Tune 110 - a partir de R$ 69

O Tune 110, da JBL, é um fone intra-auricular compacto com conexão por fios. O modelo possui drivers de 9 mm, pode reproduzir graves potentes e tem estrutura durável, com cabos flat que não enrolam com facilidade. O fone também possui microfone integrado e conta com uma espécie de controle remoto em linha que pode ser usado para dar play/pause na música sem precisar tirar o celular do bolso.

Além disso, o botão também pode servir para atender chamadas quando o acessório estiver conectado ao celular. O modelo está disponível na cor preta e é avaliado com nota 4,3 de 5 no site da Americanas. Por lá, ele pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 69 e consumidores que adquiriram os fones destacam que o modelo é confortável de usar e possui boa qualidade de reprodução. Como pontos negativos, no entanto, alguns usuários relatam que os fones apresentaram problemas em um dos lados com poucos meses de uso.

Prós: cabo flat que não enrola e evita a formação de nós

cabo flat que não enrola e evita a formação de nós Contras: consumidores criticam a durabilidade dos fones

4 de 7 JBL Tune 110 é um modelo simples para uso no dia a dia — Foto: Eduardo Manhães/TechTudo JBL Tune 110 é um modelo simples para uso no dia a dia — Foto: Eduardo Manhães/TechTudo

4. Multilaser PH115 - a partir de R$ 79

O Multilaser PH115 possui drivers de 40 mm e conexão P2. O modelo tem conchas acolchoadas para as orelhas e haste regulável para a cabeça, garantindo conforto durante o uso. Ele possui microfone integrado em linha, e é compatível com celulares, tablets e computadores. No site da Americanas, é possível encontrar o modelo por cifras que partem de R$ 79.

Ele é avaliado com nota 4,6 de 5 e consumidores que compraram os fones destacam o custo-benefício da peça, o isolamento de ruídos e a reprodução de graves como pontos positivos, mas criticam o fato do modelo não ter controle de volume em linha.

Prós: consumidores relatam que o modelo possui bom isolamento de ruídos externos

consumidores relatam que o modelo possui bom isolamento de ruídos externos Contras: usuários destacam que o fone não possui controle de volume em linha

5 de 7 Multilaser PH115 conta com drivers de 40 mm — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser PH115 conta com drivers de 40 mm — Foto: Divulgação/Multilaser

O Sony MDR-ZX100 está disponível na cor branca. Ele possui earpads almofadadas e haste de cabeça regulável, prometendo conforto durante o uso dos fones. O tipo de conexão do modelo é P2, sendo possível utilizá-lo em celulares, notebooks e tablets. Ele não possui microfone integrado, o que pode ser um ponto negativo dependendo do tipo de uso esperado para o fone - se ele estiver conectado ao celular, por exemplo, não será possível atender chamadas com o acessório. No site da Americanas, é possível encontrar o modelo por valores a partir de R$ 99.

Ele é classificado por consumidores com nota 4,5 de 5. Como pontos positivos, usuários destacam a qualidade de som e o conforto dos fones. No entanto, apontam a ausência de microfone e a falta de uma tecnologia para isolamento de ruídos como pontos negativos.

Prós: design confortável

design confortável Contras: modelo não possui microfone

6 de 7 Sony MDR-ZX100 é um modelo over-ear sem microfone — Foto: Divulgação/Sony Sony MDR-ZX100 é um modelo over-ear sem microfone — Foto: Divulgação/Sony

6. JBL Wave 100TWS - a partir de R$ 249

O JBL Wave 100TWS é um modelo intra-auricular com conexão Bluetooth. Ele não possui fios e, por isso, pode ser uma boa opção para quem busca um fone para praticar exercícios, por exemplo. O modelo ainda é resistente a respingos de água, tendo certa resistência ao suor e chuva. Ele tem drivers de 9 mm, possui microfone integrado e tem autonomia de até 20 horas de bateria — 5 horas nos fones e mais 15 horas no estojo de reprodução. No site da Americanas, é possível encontrá-lo por valores a partir de R$ 249.

Os fones também podem ser usados para atender chamadas se estiverem conectados ao celular e o modelo promete conforto mesmo após longas horas de uso. Por lá, o item é avaliado com nota 4,7 de 5 e consumidores elogiam a qualidade dos fones, principalmente dos graves.

Prós: resistente a respingos, ausência de fios

resistente a respingos, ausência de fios Contras: preço elevado

7 de 7 JBL Wave 100TWS é um modelo intra-auricular com conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/JBL JBL Wave 100TWS é um modelo intra-auricular com conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/JBL

Com informações de Philips, JBL (1/2), Multilaser e Sony

