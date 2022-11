Fone de ouvido com fio: 7 modelos por até R$ 142

Fones de ouvido com fio são ideais para quem não quer se preocupar em recarregar o dispositivo e ainda pagar mais barato que opções Bluetooth . Empresas como Philips , JBL , Motorola e Sony oferecem modelos por preços a partir de R$ 45 , como é o caso do Philips ‎UE101, que traz cabo com 1,2 metro e conector 3,5 mm.

Já o JBL C300SI promete conforto e graves potentes por valores que partem de R$ 59. Outra opção é o Sony MDR-ZX310, que conta com cancelamento de ruído e microfone embutido por cerca de R$ 142. Veja a seguir sete fones de ouvido com fio para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8

O Philips UE101 é uma opção interessante para quem busca um fone de ouvido intra-auricular sem ponteiras. Com conector padrão de 3,5 mm, sistema acústico aberto e cabo com 1,2 metro de comprimento. Ele é vendido por preços a partir de R$ 45.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 67% de suas avaliações, conta com microfone embutido e está disponível nas cores preto e branco.

Prós: valor atrativo

valor atrativo Contras: por não apresentar ponteiras, o modelo não é capaz de isolar o ruído externo

2 de 8

2. JBL C50HI - a partir de R$ 48

O C50HI, da JBL, é ideal para quem deseja um fone de ouvido intra-auricular com ponteiras bem fixas ao ouvido. O modelo entrega três tamanhos de ponteiras, conector padrão de 3,5 mm, cabo de 1,2 metro e um som que promete graves densos e profundos. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 48.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações e se destaca pelo conforto, qualidade do som e bom custo-benefício. Porém, alguns consumidores apontam que o modelo deixa a desejar em comparação a outros produtos da marca.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: segundo avaliações de consumidores, o modelo pode deixar a desejar em comparação a outros produtos da marca

3 de 8

3. JBL C300SI - a partir de R$ 59

O C300SI, da JBL, é uma escolha interessante para quem busca um headphone com bom custo-benefício. Embora não possua microfones, o modelo promete boa acústica, graves potentes e alta qualidade sonora. Além disso, sua estrutura leve deve proporcionar maior conforto durante o uso.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações e se destaca pela durabilidade e qualidade do som. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 59.

Prós: headphone de valor acessível

headphone de valor acessível Contras: sem microfone embutido

4 de 8

4. Motorola 5590 - a partir de R$ 65

O Motorola 5590 é um fone de ouvido ideal para quem busca um modelo de alta durabilidade, além de ser mais uma alternativa intra-auricular com ponteiras. Embora seja apontado pelos consumidores como um fone de qualidade sonora mais simplista, o produto tende a se destacar pelo conforto, bom encaixe no ouvido e qualidade na construção, sendo uma boa escolha para quem deseja um fone para atividades que exigem maior mobilidade.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca pelo conforto e custo-benefício. Ele é encontrado por cifras que partem de R$ 65.

Prós: encaixe seguro e confortável

encaixe seguro e confortável Contras: segundo consumidores, a qualidade sonora do fone é limitada

5 de 8

5. Philips UH201 - a partir de R$ 81

O Philips UH201 é um fone de ouvido que pode ser indicado para quem deseja um modelo robusto e com microfone integrado. Com som nítido e graves profundos, o item ainda entrega design elegante com almofadas e estrutura dobrável, facilitando o transporte e o armazenamento. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 81.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações e está disponível nas cores preto e branco. Além disso, o produto se destaca pela qualidade sonora, custo-benefício e facilidade para dobrar. Porém, alguns consumidores apontam fragilidade nos fios do produto.

Prós: headphone barato com microfone embutido

headphone barato com microfone embutido Contras: alguns consumidores apontam fragilidade nos fios do produto

6 de 8

6. WAAW Sense 100HW - a partir de R$ 112

O Sense 100HW, da WAAW, pode ser interessante para quem busca um headphone robusto. Com cancelamento de ruído, controle por botões, microfone embutido, potência de 40 mW e compatibilidade com assistentes de voz, o modelo entrega configurações avançadas por valores de entrada. Além disso, seu cabo de 1,2 metros se une à espuma macia e ao corpo dobrável que promete promover conforto.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações e se destaca pela qualidade dos materiais e conforto no uso. Aos interessados, é possível adquirir o fone de ouvido Sense 100HW da WAAW por valores a partir de R$ 112.

Prós: modelo leve e confortável

modelo leve e confortável Contras: segundo consumidores, a qualidade sonora do modelo é bastante simples

7 de 8

O Sony MDR-ZX310 pode ser interessante para quem deseja um fone de ouvido clássico. Com drivers de 30 mm, almofadas confortáveis e cancelamento de ruído, o modelo promete som nítido e graves densos. Além disso, sua estrutura leve e dobrável proporcionam maior praticidade no uso, no transporte e no armazenamento. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 142 para comprar o produto.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações, conta com microfone embutido e está disponível nas cores preto, branco, azul e vermelho. Além disso, o produto se destaca pela qualidade sonora, durabilidade e facilidade para dobrar.

Prós: fone clássico e com estrutura robusta

fone clássico e com estrutura robusta Contras: modelo de valor mais elevado

8 de 8

