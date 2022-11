A Edifier é uma empresa que oferece amplo portfólio de fones de ouvido com conexão Bluetooth e também com fio. O modelo mais barato da lista é o Edifier W100T, que traz resistência à água e bateria para até 28 horas de reprodução por preços a partir de R$ 169 .

Já o Edifier G1 é um headphone gamer compatível com notebooks e PCs que é vendido por valores que partem de R$ 199. Outra opção é o Edifier W820BT, que conta com um alcance de até dez metros e microfone embutido por cerca de R$ 410. Veja a seguir seis fones da Edifier para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Fone de ouvido Edifier: 6 modelos Bluetooth ou com fio para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/Edifier Fone de ouvido Edifier: 6 modelos Bluetooth ou com fio para comprar em 2022 — Foto: Divulgação/Edifier

Qual fone comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Edifier W100T - a partir de R$ 169

O Edifier W100T é um fone com conexão Bluetooth 5.1 e drivers de 13 mm que promete um som balanceado. Conta com sete horas de reprodução por carga e até 28 horas de reprodução quando combinado com a carga do case de carregamento. Tem ainda proteção IP54 contra poeira e jatos de água e controle touch que facilitam o gerenciamento de músicas e ligações. Ele é vendido por preços a partir de R$ 169.

Com relação às chamadas, o fabricante promete redução de ruídos e um maior aprimoramento da voz para que o ouvinte escute com clareza. Já com o modo jogo ativo, o usuário pode usufruir do jogo com baixa latência dos fones. No site da Amazon, foi avaliado com nota 4,5 de 5 com elogios a qualidade de reprodução do som e reclamações quanto ao isolamento de ruídos.

Prós: até 28 horas de reprodução

até 28 horas de reprodução Contras: relatos de que o grave do áudio não é tão bom

2 de 7 W100T é um fone com design pequeno que promete bom encaixe no ouvido — Foto: DIvulgação/Edifier W100T é um fone com design pequeno que promete bom encaixe no ouvido — Foto: DIvulgação/Edifier

2. Edifier W600BT - a partir de R$ 199

O Edifier W600BT é um modelo com formato em torno da orelha e conectividade Bluetooth 5.1. Os drivers são de 40 mm e proporcionam um som nítido e detalhado. A bateria tem uma duração de até 30 horas com uma carga de apenas três horas. O carregamento é feito pelo cabo USB-C que acompanha o item. Tem suporte para emparelhamento duplo e pode ser alternado entre trabalho e entretenimento com facilidade. O produto é comercializado por cifras a partir de R$ 199.

O design é minimalista com superfície fosca e botões como ligar/desligar/pausar e de volume estão na lateral do fone, além de serem discretos. As almofadas são em material sintético macio e oferecem horas de uso confortável. Compradores avaliaram Edifier W600BT com nota 4,8 de 5 com muitos elogios ao conforto e custo-benefício.

Prós: drivers de 40 mm

drivers de 40 mm Contras: almofadas revestidas com material sintético

3 de 7 Edifier W600BT apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Edifier Edifier W600BT apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Edifier

3. Edifier G1 - a partir de R$ 199

O Edifier G1 é um headphone indicado para gamers com compatibilidade com notebooks e PCs. O modelo conta com chip digital de decodificação para um som preciso e a conectividade é via cabo USB. Os drivers de neodímio são de 40 mm e a sensibilidade de 100 dB. O design foi projetado para um melhor ajuste na orelha e com uma haste de plástico resistente a dobras e com recorte no meio que permite que o ar circule com mais facilidade diminuindo o calor e o suor. As hastes telescópicas de ambos os lados ainda contam com oito ajustes, que podem ser visualizados e memorizados para melhor adaptação de acordo com o formato da sua cabeça. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 199.

As almofadas são macias com a cavidade interna com uma pequena inclinação para o isolamento acústico. Traz microfone omnidirecional antirruído de alta sensibilidade e controle de volume e função mute no controle embutido no cabo. No site da Amazon, ganhou nota 4,3 de 5, com elogios à qualidade do produto e reclamação com relação ao mau funcionamento do cabo.

Prós: preço

preço Contras: cabo não é do tipo malhado

4 de 7 Edifier G1 chip digital de decodificação para um som mais preciso — Foto: Divulgação/Edifier Edifier G1 chip digital de decodificação para um som mais preciso — Foto: Divulgação/Edifier

4. Edifier W180T - a partir de R$ 219

O Edifier W180T é um fone sem fio intra-auricular feito para se encaixar em todos os tipos de orelha. A conexão é via Bluetooth 5.1 que conta com certificação de áudio Qualcomm aptX para uma transmissão de alta qualidade e excelente desempenho de qualidade de som. A reprodução tem uma duração de seis horas com uma única carga e mais 18 horas com a carga do case de carregamento a cada 15 minutos no case garante mais uma hora de reprodução. Ele ainda tem proteção IP55 que traz resistência a respingos de água e poeiras. O modelo é visto por valores que partem de R$ 219.

O design é moderno e tem controle touch na superfície, onde é permitido atender e desligar chamadas e controlar as reproduções de música. O item ainda promete redução de ruídos nas ligações com aprimoramento da voz. No site da Amazon foi avaliado com nota 4,4 de 5, com elogios a qualidade e reclamações em relação a problemas de sincronização.

Prós: proteção IP55

proteção IP55 Contras: a bateria dura pouco em relação a outros modelos da marca

5 de 7 Edifier W180T possui controle touch — Foto: Divulgação/Edifier Edifier W180T possui controle touch — Foto: Divulgação/Edifier

5. Edifier H840 - a partir de R$ 221

O headphone Edifier H840 é um modelo com conexão via cabo P2 3.5 mm estéreo, com cerca de 1,8 metrs de comprimento do fio. O produto é indicado para home studio ou uso comum uma vez que conta com unidade eletro-acústica com base na bobina para dar vida ao som. A calibração e sintonização são de Phil Jones da Pure Sound que garantem uma melhor experiência acústica. O nível de pressão do som é de 98 dB com uma sensibilidade de 105 dB. O fone é visto por preços a partir de R$ 221.

O design ergonômico foi pensado para oferecer longas horas de conforto. O arco ajustável é em aço e as espumas de proteção são macias de alta qualidade para oferecer conforto e minimizar ruídos externos. Na Amazon, usuários avaliaram o item com a nota 4,6 de 5, com elogios a qualidade sonora e conforto do item e alguns relatos de problemas com o fio P2.

Prós: unidade eletro-acústica

unidade eletro-acústica Contras: relatos de fragilidade do fio P2

6 de 7 Edifier H840 promete mais conforto para ouvir música — Foto: Divulgação/Edifier Edifier H840 promete mais conforto para ouvir música — Foto: Divulgação/Edifier

6. Edifier W820BT - a partir de R$ 410

O Edifier W820BT é um headphone para quem procura um equipamento de alta potência e longas horas de duração de bateria. O modelo tem conectividade Bluetooth 4.1 e um alcance de até 10 metros, no entanto, acompanha cabo P2 que pode ser plugado quando sem bateria ou alterado o modo de conexão. A bateria pode durar até 80 horas de reprodução com 80% do volume com um tempo de recarga de três horas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 410 para comprar o produto.

O fone cobre toda a orelha com um enchimento de espuma que se molda ao redor do ouvido para oferecer conforto durante longos períodos. O design é elegante com hastes que se dobram e botões de controle minimalista ao redor dos fones. Conta com microfone embutido que funciona apenas na conexão Bluetooth. Acompanha ainda cabo USB e tem dois anos de garantia. Compradores avaliaram o item com nota 4,6 de 5, com elogios à qualidade sonora e reclamações com relação ao material do produto.

Prós: possibilidade de conexão Bluetooth e cabo

possibilidade de conexão Bluetooth e cabo Contras: microfone só funciona na conexão Bluetooth

7 de 7 Edifier W820BT pode ser dobrado para garantir armazenamento mais seguro — Foto: Divulgação/Edifier Edifier W820BT pode ser dobrado para garantir armazenamento mais seguro — Foto: Divulgação/Edifier

Com informações de Edifier

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?