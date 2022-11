Fone de ouvido JBL: 7 modelos Bluetooth ou com fio para comprar em 2022

A JBL disponibiliza diversos fones de ouvido, seja com conexão Bluetooth ou com fio. Eles podem ser ideais para ouvir música, usar durante exercícios físicos ou videochamadas, por exemplo. O modelo mais barato da lista é o Endurance Run, indicado para os amantes do esporte, já que é resistente ao suor e apresenta design flexível por preços a partir de R$ 106 .

Já o Tune 710BT oferece design inteiramente branco, com encaixe over-ear, conectividade sem fio e uma autonomia de bateria de até 50 horas por valores que partem de R$ 299. Outra alternativa é o Free 2, que conta com tecnologia Dual Connect, autonomia de bateria de 24 horas, e resistência a respingos por cerca de R$ 427. Veja a seguir sete fones da JBL para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Fone de ouvido JBL: 7 modelos por valores a partir de R$ 106 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Fone de ouvido JBL: 7 modelos por valores a partir de R$ 106 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. JBL Endurance Run – a partir de R$ 106

O Endurance Run é um fone de encaixe intra-auricular, desenvolvido especialmente para os amantes do esporte. Isso porque sua confecção é impermeável ao suor, o que impede o sistema interno de absorver a umidade e apresentar falhas de funcionamento. O equipamento detém um plug P2 curvo, e um controle de volume no cabo que também apresenta microfone. Ele é visto por valores a partir de R$ 106.

O design dos fones foi construído para oferecer encaixes bidirecionais. Ou seja, pode ser inserido dentro da orelha ou acoplado atrás dela, o que pode agradar a maior parte do público. Além disso, apresenta tecnologia macia, flexível e leve para garantir segurança e estabilidade durante o treino. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício e a resistência do material ao suor. Porém, criticam que o som não apresenta tanta qualidade.

Prós: resistente ao suor

resistente ao suor Contras: relatos do fone sair do ouvido durante corridas na esteira

2 de 8 Fones de ouvido JBL Endurance Run oferecem visual minimalista e recursos avançados — Foto: Divulgação/JBL Fones de ouvido JBL Endurance Run oferecem visual minimalista e recursos avançados — Foto: Divulgação/JBL

2. JBL Quantum 50 – a partir de R$ 122

O Quantum 50 apresenta encaixe intra-auricular e acabamento em silicone. O modelo hospeda uma entrada P2 angular, microfone embutido para chamadas de voz e um botão de controle no cabo para administrar o volume do áudio ou mutá-lo. O design hospeda texturização em preto e acabamento na cor vermelha. O produto é vendido por valores que partem de R$ 122.

O periférico também é compatível com desktops, notebooks, smartphones e consoles como o Nintendo Switch. O produto promete sensação de conforto e conta com driver de 8,6 mm. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade e isolamento de som. Porém, criticam que o item pode apresentar mau funcionamento após três meses de uso.

Prós: compatibilidade com vários dispositivos

compatibilidade com vários dispositivos Contras: relatos de que a entrada angular P2 é frágil

3 de 8 JBL Quantum 50 pode ser utilizado em videogames como Nintendo Switch — Foto: Divulgação/JBL JBL Quantum 50 pode ser utilizado em videogames como Nintendo Switch — Foto: Divulgação/JBL

3. JBL Tune 215BT – a partir de R$ 179

O Tune 215BT é outro exemplo de fone com design intra-auricular. Este modelo apresenta autonomia de bateria de até 16 horas, e compatibilidade com Google Assistente. A conectividade é disponibiliza via Bluetooth 5.0, uma característica que deve auxiliar na estabilidade da conexão com o celular ou tablet. A fabricante garante que a construção do modelo apresenta uma interface confortável e de fácil encaixe. O produto é vendido por valores a partir de R$ 179.

Os drivers apresentam uma tecnologia com 12,5 mm, o que pode proporcionar uma boa experiência durante a reprodução de músicas. A extensão do item ainda oferece um controle para administrar os sons dos fones, e um microfone embutido para chamadas de voz. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a entrega rápida do produto e a boa experiência durante a reprodução de músicas. No entanto, destacam negativamente que o item pode escorregar da orelha.

Prós: compatibilidade com assistente virtual

compatibilidade com assistente virtual Contras: relatos do encaixe não ser muito confortável

4 de 8 JBL Tune 215BT apresenta compatibilidade com Google Assistente — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 215BT apresenta compatibilidade com Google Assistente — Foto: Divulgação/JBL

4. JBL Tune 510BT – a partir de R$ 215

O Tune 510BT fornece conchas com acolchoamento robusto para promover conforto ao usuário. O arco da cabeça também conta com acolchoamento, além de um acabamento dobrável. O item promete conectividade sem fio, uma característica interessante para usuários exigentes. A parte exterior de uma das conchas oferta botões para a configuração multimídia e uma tecla power. A fabricante promete encaixe leve e macio na cabeça, som de qualidade e uma autonomia de bateria máxima de 40 horas. Ele é visto por valores a partir de R$ 215.

Este modelo também é compatível com assistente virtuais como a Alexa. O sistema interno ainda promete recarga rápida e eficiente da bateria, possibilidade de mudar a conexão Bluetooth rapidamente de um dispositivo para outro, e uma frequência de resposta padrão de 20 Hz até 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a duração da bateria e o encaixe confortável na cabeça. No entanto, criticam que o plug do cabo de carregamento não entra corretamente no encaixe.

Prós: compatível com macOS

compatível com macOS Contras: ausência de cancelamento ativo de ruído

5 de 8 JBL Tune 510BT tem conexão por Bluetooth — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 510BT tem conexão por Bluetooth — Foto: Divulgação/JBL

5. JBL Tune 710BT – a partir de R$ 299

O Tune 710BT é um fone sem fio de encaixe over-ear. Cada concha oferta acolchoamentos espessos de tecido sintético. Já o arco da cabeça também proporciona esse estofado para garantir maior conforto ao consumidor. Texturizado inteiramente na cor branca, é possível conectá-lo a smartphones pelo Bluetooth e promete uma autonomia de bateria de até 50 horas. O produto é visto por cerca de R$ 299.

O periférico acompanha dois cabos de conexão: um P2 para ouvir música, e outro USB para recarregar a bateria. Uma das conchas hospeda uma tecla power, botões multimídia, e portas para conexão cabeada. Uma vantagem deste item é que a conectividade Bluetooth é bastante descomplicada: é possível trocar de um aparelho para outro rapidamente e com bastante eficiência. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam que a bateria pode durar a semana toda e que a reprodução de som é nítida. Entretanto, informam que não é possível isolar completamente o som de ruídos externos.

Prós: autonomia de bateria de até 50 horas

autonomia de bateria de até 50 horas Contras: relatos de não apresentar muito conforto

6 de 8 JBL Tune 710BT apresenta autonomia de bateria de até 50 horas — Foto: Divulgação/JBL JBL Tune 710BT apresenta autonomia de bateria de até 50 horas — Foto: Divulgação/JBL

6. JBL Wave 300TWS – a partir de R$ 332

O Wave 300TWS é um fone intra-auricular de funcionamento sem fio. Os fones funcionam por meio do pareamento Bluetooth com um smartphone, e contém um microfone embutido que permite ao usuário atender ligações sem precisar usar as mãos. O dispositivo promete uma autonomia de bateria de seis horas para funcionamento ininterrupto, embora o estojo possa fornecer até 20 horas de carga. Ele é vendido por preços que partem de R$ 332.

O sistema interno admite um recurso chamado de Dual Connect, isto é, a possibilidade de utilizar um único fone sem ligar o outro. O design permite controlar o aparelho pelo toque dos dedos e resistência à água. Já o hardware confere uma resposta de frequência 20 Hz a 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do aparelho. Porém, criticam o design rígido quando em contato com a orelha e o preço elevado.

Prós: boa autonomia de bateria

boa autonomia de bateria Contras: o design rígido pode causar um pouco de desconforto

7 de 8 JBL Live 300TWS conta com conexão Bluetooth — Foto: Rubens Achilles/TechTudo JBL Live 300TWS conta com conexão Bluetooth — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

7. JBL Free 2 – a partir de R$ 427

O Free 2 é um fone sem fio intra-auricular que promete uma autonomia de bateria de até 24 horas com o estojo. O design exterior do produto conta com microfones embutidos, enquanto a tecnologia interna apresenta o recurso Dual Connect. Esta configuração permite ao usuário utilizar apenas um dos dois fones, caso necessário. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 427 para comprar o produto.

Acompanha três pares de ponteiros de silicone cada um com tamanhos diferentes. Além disso, a fabricante promete que o encaixe do produto na orelha oferece conforto e resistência à água em dias de chuva. É possível conectá-lo via Bluetooth a aparelhos como celular e tablet. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa durabilidade da bateria. Porém, criticam que o design não proporciona conforto.

Prós: boa durabilidade de bateria

boa durabilidade de bateria Contras: design desconfortável

8 de 8 JBL Free 2 apresenta recurso Dual Connect — Foto: Divulgação/JBL JBL Free 2 apresenta recurso Dual Connect — Foto: Divulgação/JBL

