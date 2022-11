Fone de ouvido JBL: 8 modelos Bluetooth com até 50% de desconto

1 de 9 Veja 8 fones da JBL para comprar com desconto na Black Friday 2022 — Foto: Divulgação/JBL Veja 8 fones da JBL para comprar com desconto na Black Friday 2022 — Foto: Divulgação/JBL

1. JBL Tune 125BT - de R$ 199 por R$ 172

O JBL Tune 125BT é um fone para quem busca um acessório esportivo. Ele possui formato intra-auricular e conexão Bluetooth 5.0. De acordo com o fabricante, ele possui uma bateria com capacidade para até 16 horas e que pode ser recarregada em apenas duas horas. Além disso, seu som promete ser preciso, profundo e limpo. Ele pode ser adquirido com 13% de desconto e fica disponível por R$ 172 durante a Esquenta Black Friday.

Este modelo é compatível com assistentes de voz, facilitando que outras ações possam realizadas durante o exercício, por exemplo. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores apontaram que o diferencial desse modelo é suas pontas são magnéticas e com isso, mantém os fones de ouvido juntos, impedindo que eles enrolem durante o uso. Entretanto, outros relatam que o fone parou de funcionar com pouco tempo de uso.

Prós: pontas magnéticas e custo-benefício

pontas magnéticas e custo-benefício Contras: bateria poderia durar mais

2. JBL Tune 510BT - de R$ 269 por R$ 229

O Tune 510BT fornece conchas com acolchoamento robusto para promover conforto ao usuário. Ele pode ser interessante para quem procura um headphone e usa óculos, por exemplo. O arco da cabeça também conta com acolchoamento, além de um acabamento dobrável. O item promete conectividade sem fio e a parte exterior de uma das conchas oferta botões para multimídia e uma tecla power, facilitando o manuseio do uso. A fabricante promete encaixe leve e macio na cabeça, som de qualidade e uma autonomia de bateria máxima de 40 horas. Ele é visto por valores a partir de R$ 229 na Amazon.

Este modelo também é compatível com assistente virtuais como a Alexa. O sistema interno ainda promete bateria com alta durabilidade, possibilidade de mudar a conexão Bluetooth rapidamente de um dispositivo para outro, e uma frequência de resposta padrão de 20 Hz até 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a duração da bateria e o encaixe confortável na cabeça. No entanto, sentiram a falta de cancelamento de ruído.

Prós: compatível com assistentes virtuais

compatível com assistentes virtuais Contras: não possui cancelamento ativo de ruído

3. JBL Reflect Mini - de R$ 552 por R$ 349

O JBL Reflect Mini é mais um modelo intra-auricular da JBL que apresenta um formato compacto e recursos que visam tornar a reprodução do som melhor, tanto para usos internos ou para exercícios físicos. Ele normalmente possui o preço de R$ 552, mas é visto por R$ 349 no esquenta Black Friday da Amazon — com desconto de 37%.

O modelo conta com encaixe automático, certificado IPX7 e promete até 21 horas de reprodução no Bluetooth. Assim como outros fones da marca, o JBL Reflect Mini traz suporte a viva-voz com Alexa e Google Assistente, além de trazer a JBL Signature Sound, que é uma classificação que atesta a qualidade de áudio dos produtos da fabricante. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade sonora do fone e o fácil encaixe na orelha. Entretanto, relatam que a bateria acaba mais rápido que o prometido.

Prós: qualidade sonora e custo-benefício

qualidade sonora e custo-benefício Contras: bateria acaba rápido

4. JBL Wave 300 TWS - de R$ 499 por R$ 388

O JBL Wave 300 TWS é um fone intra-auricular de funcionamento sem fio. O acessório sonoro funciona por meio do pareamento Bluetooth com um smartphone e apresenta um microfone embutido que permite ao usuário atender ligações sem precisar usar as mãos. O dispositivo promete uma autonomia de bateria de seis horas para funcionamento ininterrupto, embora o estojo possa fornecer até 20 horas de carga. Durante o esquenta da Black Friday, ele pode ser comprado com 22%, ficando disponível por R$ 388.

O sistema interno admite um recurso chamado de Dual Connect, ou seja, a possibilidade de utilizar um único fone sem ligar o outro. O formato permite controlar o aparelho pelo toque dos dedos. Já o hardware confere uma resposta de frequência 20 Hz a 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do aparelho. Porém, criticam o formato dos fones quando em contato com a orelha.

Prós: boa performance no volume máximo

boa performance no volume máximo Contras: formato pode ser desconfortável para algumas pessoas

5. JBL Free II - de R$ 355 por R$ 309

O JBL Free II é um fone de ouvido TWS com conexão Bluetooth 5.0 que promete acompanhar o usuário em diversos momentos do dia a dia. Ele é um modelo pequeno e de formato intra-auricular. De acordo com o fabricante, ele possui proteção contra respingos de água, pareamento rápido com o smartphone e autonomia de seis horas contínuas. O fone possui drivers dinâmicos de 5,6 mm e faixa de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Ele é vendido normalmente por R$ 355, mas aparece por R$ 309 no esquenta Black Friday.

Com microfones integrados, o modelo permite realizar chamadas de áudio, que promete ser livre de ruídos. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, o produto se destaca pela qualidade sonora e pelo tamanho compacto com encaixe ideal na orelha. Outros compradores listaram que ele possui problemas de conectividade.

Prós: qualidade sonora e custo-benefício

qualidade sonora e custo-benefício Contras: conectividade melhor com aparelhos Android

O JBL Tune 130 TWS pode ser uma opção para quem busca fones mais compactos e arredondados. O 130 NC possui drivers de 10 mm, colaborando para uma qualidade sonora mais limpa e direta. Através do toque, é possível controlar a reprodução dos conteúdos na parte traseira do acessório. Além de borrachas para isolamento acústico e suporte para cancelamento ativo de ruído. Durante o esquenta Black Friday da Amazon, ele está disponível por R$ 439 com 27% de desconto do valor original.

De acordo com a fabricante, esse modelo possui bateria para até oito horas de uso ininterrupto com o cancelamento de ruído ativo habilitado e mais 24 horas com o auxílio do estojo de carregamento. Quando o recurso está desabilitado, a autonomia passa para 10 e 30 horas, respectivamente. Além disso, ele possui resistência à água com certificação IPX4. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, os últimos compradores listaram que o 130 TWS se destaca pela qualidade sonora, mas decepciona no cancelamento de ruído.

Prós: qualidade sonora e custo-benefício

qualidade sonora e custo-benefício Contras: cancelamento de ruído é baixo

7. JBL Endurance Race - de R$ 483 por R$ 444

O JBL Endurance Race pode ser uma opção para quem busca um fone com ajuste ergonômico e tecnologia Twistlock, função que alivia o desconforto do ponto de pressão, proporcionando melhor vedação e estabilidade durante o dia todo. Na Amazon, ele pode ser comprado por cifras que partem de R$ 444.

De acordo com o fabricante, ele possui sons aprimorados e um driver dinâmico de 6 mm para um grave mais confortável e limpo. Ele promete até 10 horas de duração da bateria dos fones de ouvido, sem interrupção. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os usuários pontuaram que é um fone confortável. Já outros relataram que a bateria acaba de maneira rápida.

Prós: conforto e custo-benefício

conforto e custo-benefício Contras: bateria acaba rápido

8. JBL Reflect Flow Pro - de R$ 999 por R$ 499

O JBL Reflect Flow é também um dos modelos da marca indicado para os amantes de atividades físicas. Ele incluiu certificado IPX7, até 30 horas de reprodução de músicas, driver dinâmico de 5,8 milímetros (mm) e som com a assinatura da JBL. De acordo com o fabricante, ele é um modelo compacto para fácil transporte. Na Amazon, esse produto pode ser encontrado com desconto de 50%, ficando disponível por R$ 499.

Ele permite chamadas no viva-voz quanto conectado ao dispositivo móvel, além de compatibilidade com Alexa e Google Assistente. Este modelo permite personalização por meio do próprio aplicativo e apresenta tecnologia Dual Connect. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, os compradores listaram que ele tende a machucar os ouvidos após o uso. Porém, destacam a qualidade do produto e o carregamento rápido.

Prós: carregamento rápido

carregamento rápido Contras: microfone capta muitos ruídos em ambientes externos

