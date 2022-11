Fone de ouvido Philips: 8 modelos Bluetooth ou com fio para comprar em 2022

A Philips oferece amplo portfólio de fones de ouvido com conexão Bluetooth e com fio. O modelo mais barato da lista é o Philips ‎TAUE101, que traz cabo de 1,2 metro e sistema acústico por valores a partir de R$ 47 . Já o Philips TAT1235 promete graves potentes e resistência à água por preços que partem de R$ 175 .

Outra opção é o Philips SHP9500, que conta com almofadas de dupla camada e acabamento do conector banhado a ouro por cerca de R$ 620. Veja a seguir oito fones de ouvido Philips para comprar no Brasil em 2022.

1 de 9 Fone de ouvido Philips: veja a seguir oito opções por preços que variam entre R$ 47 e R$ 620 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Fone de ouvido Philips: veja a seguir oito opções por preços que variam entre R$ 47 e R$ 620 — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

O Philips TAUE101 é um fone com fio que conta com drivers de 14,2 mm de neodímio para garantir melhor resposta de graves e um som balanceado e puro. O sistema acústico é aberto e o modelo ainda conta com microfone. A resposta de frequência é 20-20.000 Hz, enquanto a de impedância é de 32 ohm com uma sensibilidade 106 dB. Ele pode ser adquirido por cerca de R$ 47.

O design foi pensado na geometria do ouvido para proporcionar um bom encaixe e confortável para todos. O cabo tem cerca de 1,2 metro e está à venda na cor preta. Na página da Amazon, compradores avaliaram a peça com nota 4,4 de 5 com elogios ao custo-benefício, mas com relatos de problemas no uso no PC e microfone.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: relatos de desconforto ao usar por muito tempo

2 de 9 Philips TAUE101 tem cabo de cerca de 1,2 metro — Foto: Divulgação/Philips Philips TAUE101 tem cabo de cerca de 1,2 metro — Foto: Divulgação/Philips

2. Philips TAH1205 - a partir de R$ 104

O Philips TAH1205 é um modelo com conectividade Bluetooth que tem drivers de 32 mm, uma resposta de frequência de 20-20.000 Hz, impedância de 32 ohm e sensibilidade de 110 dB. O fabricante garante som nítido e claro e um bom isolamento acústico. Ele conta ainda com microfone, botões que facilitam o controle e permite atender e gerenciar chamadas. O produto é visto por cifras a partir de R$ 104.

A recarga é de duas horas para uma reprodução de até 15 horas. No entanto, ao começar a ficar sem bateria, uma carga rápida de 15 minutos permitirá o uso por mais três horas. O design de plano dobrável facilita o transporte e as almofadas auriculares proporcionam mais conforto, a alça promete ser leve e o design traseiro é fechado. Compradores avaliaram a peça com nota 4,7 de 5 com muitos elogios à qualidade.

Prós: gerenciamento de chamadas

gerenciamento de chamadas Contras: muitas horas de uso podem tornar o fone desconfortável

3 de 9 Philips TAH1205 apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Philips Philips TAH1205 apresenta conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Philips

3. Philips TAT2206 - a partir de R$ 164

O Philips TAT2206 é um modelo com conexão Bluetooth e seis drivers de 6 mm, o que permite a execução de boa qualidade. Com o Modo Mono, o usuário pode direcionar o som para apenas um dos fones e assim poupar a energia do outro, caso precise. O carregamento é em até duas horas e a duração da bateria é de seis horas de reprodução com uma única carga e 12 horas extras com o estojo de carregamento. Outra função interessante é que uma carga rápida de 15 minutos no estojo dá uma hora a mais de música. O fone é visto por valores a partir de R$ 164.

O design em haste confortável e que se encaixa na orelha. As almofadas auriculares de silicone de três tamanhos proporcionam um nível extra de conforto ao longo da reprodução. O emparelhamento é de fácil, assim como o controle e configuração do item. Conta ainda com proteção IPX4 contra respingos e suor. Na Amazon foi classificado com nota 4,4 de 5 com muitos elogios a qualidade do produto.

Prós: Modo Mono

Modo Mono Contras: relatos de que o som perde qualidade quando a bateria está baixa

4 de 9 Philips TAT2206 conta com proteção IPX4 contra respingos e suor — Foto: Divulgação/Philips Philips TAT2206 conta com proteção IPX4 contra respingos e suor — Foto: Divulgação/Philips

4. Philips TAT1235 - a partir de R$ 175

O Philips TAT1235 é um modelo de conexão Bluetooth 5.1 com tecnologia True Wireless, que garante total liberdade dos fios e emparelhamento inteligente que encontra dispositivos automaticamente. Os drivers são de 6 mm e o fabricante ainda garante graves potentes. O controle sensível ao toque promete ser responsivo e fácil de usar. A bateria recarregável proporciona até seis horas de reprodução. As 12 horas adicionais com o estojo de carregamento mantêm o fone pronto para ser usado o dia todo.

O fone tem o formato de encaixe dentro da orelha e conta com proteção IPX5 contra água e pode suportar mais do que um pouco de suor. Por lá, clientes avaliaram o item com nota 4,3 de 5 com elogios a bateria do TAT1235 e algumas reclamações com relação à qualidade do som. O fone é visto por preços que partem de R$ 175.

Prós: proteção IPX5

proteção IPX5 Contras: disponível apenas na cor preta

5 de 9 Philips TAT1235 possui autonomia de 18 horas combinando os fones e o estojo — Foto: Divulgação/Philips Philips TAT1235 possui autonomia de 18 horas combinando os fones e o estojo — Foto: Divulgação/Philips

5. Philips TAUN102 - a partir de R$ 175

O fone Philips TAUN102 é um modelo Bluetooth, mas que traz um fio de conexão entre os dois fones. Os drivers do alto-falante são de 6 mm e conta com microfone no cabo. A bateria tem duração de sete horas, mas quando estiver com pouca carga, o fone conta com a tecnologia Fast Charge, que permite que o aparelho possa ser carregado por apenas 15 minutos e ter mais 90 minutos de reprodução. Ele é comercializado por preços a partir de R$ 175.

Conta ainda com imã magnético nas pontas que garantem um armazenamento mais fácil e organizado do fio. O formato foi desenvolvido baseado na geometria do ouvido para oferecer horas de conforto. No site da varejista, foi avaliado com nota 4,2 de 5, com elogios à qualidade do produto e algumas reclamações em relação à conectividade e encaixe do fone.

Prós: imã magnético para organização

imã magnético para organização Contras: relatos de problemas com a conectividade Bluetooth

6 de 9 Philips TAUN102 conta com tecnologia Fast Charge — Foto: Divulgação/Philips Philips TAUN102 conta com tecnologia Fast Charge — Foto: Divulgação/Philips

6. Philips Sport TASH40 - a partir de R$ 334

O Philips Sport TASH40 é um modelo headphone wireless com drivers acústicos de neodímio de 40 mm e conta com isolamento passivo de ruído e controle de eco. A resposta de frequência é de 20-20.000 Hz, com impedância de 32 Ohm. O carregamento é via cabo USB e a bateria pode durar até 20 horas. Tem ainda proteção IPX4 contra respingos de água e suor. O produto é comercializado por cifras a partir de R$ 334.

O fone tem um alcance de até 10 metros e permite atender e colocar chamadas em espera. O sistema acústico é semi-aberto. Já o design é supra-auricular com almofadas macias que conta com enchimento de gel refrescante para um maior conforto. As almofadas ainda podem ser removíveis para facilitar a limpeza. Na Amazon está avaliado com nota 4,6 de 5 com elogios à qualidade do produto e algumas reclamações de mau funcionamento do item.

Prós: 20 horas de reprodução

20 horas de reprodução Contras: sistema acústico semi-aberto

7 de 9 Philips Sport TASH40 apresenta proteção IPX4 contra respingos de água — Foto: Divulgação/Philips Philips Sport TASH40 apresenta proteção IPX4 contra respingos de água — Foto: Divulgação/Philips

7. Philips Bass+ SHB3175 - a partir de R$ 379

O Philips Bass+ SHB3175 é um modelo com conexão Bluetooth com alcance de até 10 metros. O item traz drivers de neodímio de 40 mm que reproduzem graves altos e fortes. Conta ainda com intervalo de frequência de 8-21.500 Hz, impedância 32 ohm e sensibilidade 104 dB. A bateria tem duração de até 12 horas de reprodução e o fone ainda permite o controle de chamadas.

O design é supra-auricular, com almofadas macias e alça dobrável e compactas para facilitar o transporte e armazenamento. Conta com microfone e botões de controle. Na Amazon, recebeu nota 4,3 de 5 com muitos elogios à qualidade de reprodução do áudio. O produto pode ser comprado por valores que partem de R$ 379.

Prós: boa reprodução do áudio

boa reprodução do áudio Contras: pouca duração da bateria quando comparado a outros modelos

8 de 9 Philips Bass+ SHB3175 com alça dobrável e compactas — Foto: Divulgação/Philips Philips Bass+ SHB3175 com alça dobrável e compactas — Foto: Divulgação/Philips

8. Philips SHP9500 - a partir de R$ 620

O Philips SHP9500 é um modelo de conexão com cabo que conta com drivers de neodímio de 50 mm para um espectro completo do som. O fio tem cerca de 1,5 metro e o acabamento do conector é banhado a ouro. Já o sistema acústico é aberto.

O fone tem formato em torno da orelha e as almofadas são de dupla camada, além de serem respiráveis para maior conforto. Na Amazon, ele pode ser encontrado por valores a partir de R$ 620 com nota de avaliação de 4,6 de 5 com muitos elogios para a qualidade do produto.

Prós: almofadas de dupla camada

almofadas de dupla camada Contras: preço elevado

9 de 9 Philips SHP9500 apresenta almofadas de dupla camada — Foto: Divulgação/Philips Philips SHP9500 apresenta almofadas de dupla camada — Foto: Divulgação/Philips

