Fone de ouvido Samsung: 7 modelos Bluetooth ou com fio para conhecer

A Samsung conta com uma ampla variedade de fones disponibilizados no mercado. A gigante sul-coreana contempla desde usuários que buscam acessórios com entrada USB-C até aqueles que desejam dispensar os fios para otimizar a mobilidade com conexão Bluetooth . O modelo mais barato da lista é o Samsung EHS64, que traz botões de controle de volume e para atender chamadas de voz e entrada P2 por valores a partir de R$ 59 .

Já o Samsung EO-IC100 conta com entrada USB-C e alto-falante duplo em cada lado por preços que partem de R$ 159. Outra opção é o Samsung Galaxy Buds+, que tem bateria de 11 horas de autonomia e conexã com a assistente virtual Bixby por cerca de R$ 1.599. Veja a seguir sete fones de ouvido da Samsung para comprar no Brasil em 2022.

Galaxy Buds Live poderia ser usado em promoção da Samsung — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Samsung EHS64 - a partir de R$ 59

O fone de ouvido EHS64 é um modelo simples e que pode se destacar entre o público que busca uma opção mais em conta. A estrutura contempla proporções de ‎15 x 5,2 x 3,3 cm e acabamento na cor branca. Com formato intra-auricular, ele conta com pontas emborrachadas, de silicone transparente e conector no formato P2 para conectar em celulares, computadores e outros dispositivos compatíveis. O acabamento ainda inclui tecnologia para evitar que o fio fique emaranhado. Ele é vendido por preços a partir de R$ 59.

Além de microfone, o produto traz botões de controle de volume e para atender chamadas de voz. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, o modelo EHS64 agrega comentários positivos dos consumidores, que alegaram ter atendido às expectativas. No entanto, algumas avaliações alertam para problemas com o funcionamento.

Prós: preço em conta e tecnologia para evitar fio emaranhado

preço em conta e tecnologia para evitar fio emaranhado Contras: possível fragilidade atestada por usuários

Samsung EHS64 tem ponteiras de silicone — Foto: Divulgação/Samsung

2. Samsung EHS61 - a partir de R$ 89

Outra opção com fio da Samsung é o modelo EHS61. Com acabamento ligeiramente diferente do fone anterior, este conta com saídas de áudio intra-auriculares, de plástico, com formato voltado para o encaixe na orelha. Um aspecto que pode soar como desvantagem é que, neste modelo, há apenas um botão, destinado ao controle de chamadas. O produto contempla microfone integrado e pode ser visto por cerca de R$ 89.

O conector de 3,5 mm permite que o fone seja utilizado em diversos tipos de aparelhos, desde que tenham entrada P2. Consumidores que já testaram o produto avaliam o item em 4 estrelas. Os principais comentários evidenciam o custo-benefício, mas apontam baixa qualidade sonora.

Prós: microfone integrado

microfone integrado Contras: sem botões de controle de volume

Samsung EHS61 tem apenas botão de chamada — Foto: Divulgação/Samsung

O Samsung EO-IA500 é uma possibilidade para quem deseja conciliar qualidade sonora com um modelo tradicional, com fio. No que diz respeito à especificação de áudio, ela contempla dois alto-falantes de duas vias com woofer e tweeter dedicados, o que viabiliza graves e agudos nítidos. A ficha técnica também menciona impedância de 32ohm e sensibilidade de 93,2dB.

Em termos de estrutura, é possível mencionar que o comprimento do cabo é de 1,2 metro e as ponteiras de silicone contam com três opções de tamanho. Já o conector, no formato P2, permite plugar o acessório em celulares, PCs e tablets compatíveis com a entrada de 3,5 mm. Os botões de controle exercem funções como reproduzir/pausar músicas, bem como aumentar e diminuir o volume. Além disso, traz um microfone embutido. As avaliações de consumidores da Amazon classificam o produto em 4,3 estrelas. Entre comentários positivos e negativos, destacam-se os elogios sobre ergonomia e alertas sobre qualidade intermediária do produto.

Prós: configurações sonoras elaboradas e botões com funções variadas de controle

configurações sonoras elaboradas e botões com funções variadas de controle Contras: durabilidade pode deixar a desejar

Samsung EO-IA500 tem conector no fomarto P2 — Foto: Divulgação/Samsung

O EO-IC100 é uma boa opção para celulares que não contam com entrada P2 para fones, uma vez que traz conector no formato USB-C. Movimento em ascensão no mercado, a tendência de deixar uma única entrada para carregador e fones já se faz presente em diversos celulares, como Galaxy S22 , Galaxy Note 10, Galaxy Tab S6 e os dobráveis da Samsung. Isso surge como uma alternativa para quem não quer deixar de lado os acessórios com fio e que prefere uma alternativa aos modelos Bluetooth. O fone pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 159.

No campo das configurações, destaca-se o conversor de sinal analógico em digital, que deve melhorar a qualidade sonora. Além disso, o alto-falante duplo em cada lado pode conferir um áudio nítido e equilibrado. A estrutura, por sua vez, conta com botões de volume, para aumentar e diminuir, um botão de reprodução, que pode ser usado para atender chamadas. Vale dizer ainda que ele tem pontas de silicone, com três opções de tamanho para melhor encaixar na orelha. O produto é classificado em 4,2 estrelas de 5 na Amazon. Clientes avaliam que o item é satisfatório e entrega um bom som, mas também alertam para a possível fragilidade dos fones.

Prós: conversor de som em áudio digital e alto-falante duplo

conversor de som em áudio digital e alto-falante duplo Contras: compatibilidade limitada pelo conector USB-C

Samsung EO-IC100 conta com entrada USB-C — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy Buds Live é um fone intra-auricular sem fio lançado pela Samsung em 2020. Com funcionamento via Bluetooth, disponível na versão 5.0, ele é compatível com Android e iOS. Além da versatilidade, ele se destaca pela tecnologia de cancelamento de ruído ativo, que otimiza a experiência do usuário ao impedir que sons ambientes interfiram na audição de músicas. As especificações mencionam alto-falantes de 12 mm, bem como drivers e dutos destinados à reprodução de graves intensos. Os 5,6 g dos fones sugerem uma estrutura compacta e ergonômica, de modo a encaixá-los em totalidade dentro da orelha. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 374.

Para agilizar comandos, ele conta com um touchpad que pode controlar funções de reprodução de áudio, por exemplo, com um toque. A autonomia da bateria oferece seis horas de música ininterrupta, enquanto o estojo dispõe de 21 horas de autonomia para repor a bateria. Por fim, também é válido mencionar que o dispositivo é compatível com a Bixby, assistente virtual da Samsung. As 4,7 estrelas na avaliação da Amazon, somada aos comentários sobre o produto, sugerem satisfação dos usuários, sobretudo no quesito ergonomia e qualidade sonora.

Prós: compatível com a Bixby e pode ser conectado ao Android ou ao iOS

compatível com a Bixby e pode ser conectado ao Android ou ao iOS Contras: não há

Galaxy Buds Live é compatível com Android e iOS — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Buds 2 chega em 2021, um ano após o Galaxy Buds Live, com ficha técnica reformulada e promessa de estrutura leve, de 5 gramas. O lançamento do ano passado traz cancelamento de ruído e acrescenta a tecnologia de áudio 360, somada ao Dolby Head Trackin, que oferece uma experiência auditiva tridimensional. Compatível com a Bixby, o fone pode atender chamadas e ser controlado por voz, uma vez que conta com seis microfones para reforçar a captação de áudio. O produto pode ser visto por preços que partem de R$ 410.

A autonomia de bateria pode conferir de 5 a 20 horas de reprodução de músicas. Já a conexão com celulares e outros dispositivos é feita via Bluetooth 5.2, uma das versões mais recentes da tecnologia de conectividade. A Samsung disponibiliza três tamanhos de ponteiras, todas de silicone, para que o usuário possa escolher a que melhor se adapta. Avaliado em 4,7 estrelas na Amazon, o produto reúne elogios nos quesitos acabamento, bateria e cancelamento de ruído. Alguns, no entanto, alertam para desconforto com o formato.

Prós: versão Bluetooth atualizada e bateria duradoura

versão Bluetooth atualizada e bateria duradoura Contras: formato pode não agradar alguns usuários

Galaxy Buds 2 traz conectividade Bluetooth 5.2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Buds+ é o fone mais caro entre os modelos listados. No entanto, sua ficha técnica acompanha suas cifras elevadas, uma vez que traz especificações elaboradas. Entre elas, é possível mencionar as 11 horas de autonomia conferidas pela bateria de 85 mAh. A premissa versátil permite que o dispositivo possa ser utilizado tanto em aparelhos Android quanto iOS. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.599 para comprar o produto.

Além de ser controlado via assistente virtual Bixby, o fone também conta com funções ajustáveis por toques em seu touchpad. Cada lado dispõe de dois microfones externos e um interno, de modo a otimizar a captação de áudio. Por outro lado, o cancelamento de ruído deve impedir que sons externos interfiram na experiência do usuário. O acessório funciona via Bluetooth 5.0 e agrega 4,8 estrelas nas avaliações da Amazon. Entre as classificações, é possível encontrar comentários elogiando a qualidade sonora, mas alguns alertam para possível incômodo com o formato do fone.

Prós: compatível com Android e iOS

compatível com Android e iOS Contras: cifras elevadas

Samsung promete 11 horas de uso com Galaxy Buds Plus — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

