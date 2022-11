Gabarito extraoficial do ENEM: veja 4 sites para corrigir a sua prova

Enquanto o gabarito oficial do ENEM 2022 não é divulgado pelo Inep, candidatos podem verificar a versão extraoficial da correção em diversos sites. As provas dos dias 13 e 20 de novembro foram verificadas por várias plataformas de ensino. Algumas opções apresentam ainda o cálculo aproximado de pontuação das provas, seguidas do Simulador SISU. Dessa forma, o usuário consegue ter uma base da nota e a porcentagem de chance de entrada nas universidades. Outra função disponível em alguns sites são os vídeos com correção e análise ao vivo de cada questão.

O Descomplica, por exemplo, fará uma live após o término da prova de Matemática e Ciências da Natureza, neste dia 20. No site dele existe uma outra correção – também ao vivo – da prova anterior, de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Confira, nas próximas linhas, quatro sites para corrigir a sua prova do ENEM.

1 de 5 Sites oferecem correção de provas do ENEM 2022; confira como acessar — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Sites oferecem correção de provas do ENEM 2022; confira como acessar — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

1. Descomplica

O Descomplica é uma boa opção para verificar o gabarito extraoficial do ENEM. O site garante 99% de confiabilidade no acerto das questões. A plataforma também calcula a pontuação na prova, com 92% de confiabilidade, pois usa o TRI, mesmo sistema de correção do MEC.

Outra função é o Simulador SISU, que checa o resultado e exibe em quais faculdades o usuário tem chances de passar. Além disso, é possível comparar sua nota com a média de outras pessoas em anos anteriores, de acordo com o estado. Depois das provas, o sistema sempre lança uma live no YouTube para correção feita com professores.

2 de 5 Descomplica oferece gabarito extraoficial do ENEM 2022 e lives com correção ao vivo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Descomplica oferece gabarito extraoficial do ENEM 2022 e lives com correção ao vivo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Para checar o gabarito e simular a nota no Descomplica, abra a página descomplica.com.br/gabarito-enem/ e clique em “Preencher cartão resposta”. Selecione a data da prova, qual foi a língua estrangeira e a cor do caderno. Depois, selecione “Próxima etapa”. Em seguida, faça login no sistema ou crie uma conta.

Você deverá preencher o questionário. Ao tocar em uma alternativa, a letra correta fica sinalizada em verde. Em caso de erro, a incorreta fica em vermelho. Você pode ainda habilitar a opção “Mostrar respostas” para que as letras certas de cada questão fiquem em destaque. Após finalizar, digite seu nome e o curso de interesse. Depois, pressione em “Conferir nota TRI” para visualizar as pontuações.

2. MeSalva!

3 de 5 MeSalva! oferece gabarito extraoficial e simulador de nota — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes MeSalva! oferece gabarito extraoficial e simulador de nota — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Outra plataforma para ver a correção do ENEM 2022 é o MeSalva! O site disponibiliza o gabarito extraoficial, realiza o cálculo provável da nota e também oferece o Simulador SISU, para verificar as possibilidades de entrada em universidades. Assim como o anterior, o site calcula sua pontuação automaticamente, após o preenchimento das alternativas. Também é possível comparar o seu número de acertos com o de outros estudantes, por estado e curso.

Para usar o MeSalva! para conferir o gabarito, basta entrar na página mesalva.com/gabarito/2022 e tocar em “Ver gabarito”. Selecione, então, a cor do caderno, prova e idioma – no caso da prova de língua estrangeira. Depois, insira suas respostas. As letras corretas de cada alternativa serão destacadas em verde. Ao terminar, toque em “Ver meus resultados”. Para checar a probabilidade de nota, vá ao final da página e clique em “Meus resultados”.

O gabarito extraoficial também pode ser visto no g1. A correção dos exames no site é feita pelo Anglo, sistema que conta com aulas preparatórias para o ENEM e outros vestibulares. Por lá, não há como calcular sua pontuação automaticamente, apenas verificar o número e a alternativa correta. O diferencial aqui é que é possível clicar em qualquer uma das questões para visualizar o enunciado, a alternativa correta e ler uma breve resolução comentada pelo Anglo.

4 de 5 g1 é opção para visualizar correção da prova com comentário em cada questão — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes g1 é opção para visualizar correção da prova com comentário em cada questão — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Para verificar o gabarito extraoficial, entre no site g1.globo.com/educacao/enem/2022/gabarito-enem-2022-extraoficial-e-correcao-das-provas/ e selecione o dia da prova. Depois, escolha a cor do caderno. As questões com as alternativas corretas serão exibidas. Para verificar o comentário, basta clicar na desejada.

4 Jornal O Globo

O jornal O Globo também disponibiliza o gabarito extraoficial do ENEM 2022. O site conta com a correção da prova realizada pela Plataforma AZ de Aprendizagem. A página também oferece lives com resolução ao vivo das questões e análise da redação. Para verificar o gabarito pelo jornal O Globo, vá em oglobo.globo.com/brasil/educacao/enem-e-vestibular/ e busque pelo dia da prova e a cor do caderno. As alternativas com as letras corretas correspondentes serão exibidas.