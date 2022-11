Gabinete Gamemax: 7 modelos para montar seu computador gamer

A Gamemax oferece grande portfólio de gabinetes no Brasil. Este produto é responsável por acomodar todas as peças do computador. O modelo mais barato da lista é o Gamemax Shine, que traz design frontal em aço escovado e iluminação RGB por preços a partir de R$ 267 . Já o Gamemax Draco conta com três ventoinhas com LED instaladas na face frontal do produto por valores que partem de R$ 445 .

Outra alternativa é o Gamemax Stratos, que conta com três ventoinhas frontais e uma traseira de 120 mm por cerca de R$ 514. Veja a seguir sete gabinetes Gamemax para comprar em 2022.

1. Gamemax Shine - a partir de R$ 267

O Gamemax Shine é um gabinete como uma alternativa econômica para projetos de computadores mais compactos. Compatível com placa-mãe Mini ITX, embora apresente tamanho reduzido, o modelo traz corpo construído em liga de aço e lateral de vidro temperado. Além disso, seu design frontal em aço escovado e iluminação RGB dão ao produto um aspecto moderno. Ele é visto por valores a partir de R$ 267.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações e se destaca por seu estilo e pela qualidade do material.

Prós: estrutura composta por bons materiais

Contras: incompatível com projetos de computadores mais robustos

2. Gamemax Diamond - a partir de R$ 278

O Gamemax Diamond é compatível com diversos projetos e traz bom custo-benefício. Sendo um mid tower, compatível com placas-mãe ATX, Micro ATX e Mini ITX, o modelo entrega robustez e segurança com seu corpo em metal e lateral em vidro temperado, além de ser compatível com ventoinhas de 120 mm e 140 mm e radiadores de 120 mm e 240 mm. Além disso, os detalhes geométricos em plástico e a iluminação RGB na face frontal do gabinete se unem para entregar um visual elegante e moderno.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações e também se destaca por seu estilo e pela qualidade do material. O produto é vendido por valores que partem de R$ 278.

Prós: compatibilidade com diversos tamanhos de projetos

Contras: embora seja parte do design do modelo, a união entre estrutura metálica e face frontal em plástico pode não agradar a todos

3. Gamemax Fortress - a partir de R$ 319

O Gamemax Fortress é uma opção interessante para quem busca um item mais minimalista. Seguindo no formato mid tower, compatível com placas-mãe ATX, Micro ATX e Mini ITX, o modelo também conta com corpo em metal e lateral em vidro temperado, mas se diferencia por não contar com um sistema de iluminação RGB.

Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e se destaca pela qualidade do material. Ele é encontrado por cerca de R$ 319.

Prós: compatibilidade com diversos tamanhos de projetos

Contras: seu design minimalista pode não agradar a todos

4. Gamemax Draco - a partir de R$ 445

O Gamemax Draco pode ser interessante para quem quer um PC robusto e com iluminação RGB. Compatível com placas-mãe ATX, Micro ATX e Mini ITX, o modelo conta com três ventoinhas com LED instaladas na face frontal do produto, além de contar com janela lateral translúcida.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações. O produto é visto por valores que partem de R$ 445.

Prós: iluminação RGB robusta

Contras: valor elevado

5. Gamemax Contacc - a partir de R$ 467

O Gamemax Contacc é uma alternativa minimalista para quem quer montar um PC gamer mais robusto. Compatível com placas-mãe EATX, ATX, Micro ATX e Mini ITX, o modelo conta com construção metálica e janela lateral em vidro temperado, além de suporte para até cinco ventoinhas de 120 mm e 140 mm ou water coolers de 120 mm, 140 mm e 280 mm.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações. O produto é vendido por preços a partir de R$ 467.

Prós: suporta placas-mãe mais robustas

Contras: design minimalista pode não agradar a todos

6. Gamemax Typhoon - a partir de R$ 468

O Gamemax Typhoon é mais uma alternativa para quem deseja montar um computador robusto. Com formato mid tower e compatibilidade com placas-mãe EATX, ATX, Micro ATX e Mini ITX, o modelo comporta ventoinhas de 120 mm e 140 mm e water coolers de 120 mm, 140 mm, 240 mm e 280 mm, além de paredes em metal, janela lateral de vidro temperado e iluminação RGB.

Avaliado com uma nota de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo apresenta excelente recepção, tendo nota máxima em 100% de suas avaliações. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 468.

Prós: suporta placas-mãe mais robustas

Contras: valor elevado

7. Gamemax Stratos - a partir de R$ 514

O Gamemax Stratos é ideal para projetos de computadores menores. Compatível com placas-mãe Micro ATX e Mini ITX, o modelo apresenta um design interessante ao mesclar metal, vidro e iluminação RGB, além de entregar três ventoinhas frontais e uma traseira de 120 mm.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações. Os interessados precisam desembolsar R$ 514 para comprar o produto.

Prós: ideal para projetos compactos

Contras: valor elevado

