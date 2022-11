God of War: veja todos os games da franquia em ordem cronológica

A saga God of War surgiu em 2005 e, imediatamente caiu no gosto dos fãs de videogames graças à sua gameplay frenética e enredo cativante. O primeiro game da franquia foi lançado exclusivamente para PlayStation 2 , dando vida a Kratos, um dos protagonistas mais importantes da história dos jogos. Desde então, o "Deus da Guerra" vem surpreendendo cada vez mais os players por conta de suas ótimas sequências e variedade de universos abordados.

Ao todo são nove jogos lançados, nem sempre respeitando a cronologia dos acontecimentos. Assim, muitos jogadores tendem a ficar confusos com a ordem dos fatos através da saga. Sabendo disso, o TechTudo montou uma lista com todos os games da franquia em ordem cronológica, abordando a história, estilo de gameplay e plataformas onde estão disponíveis. É importante dizer que a lista contém spoilers.

Ascension se passa na mitologia grega e, cronologicamente, é o primeiro game da franquia até agora. No jogo, vemos Kratos tentando cortar laços com Ares, o então Deus da Guerra, após o mesmo traí-lo, levando-o a assassinar sua esposa e filha. Entretanto, as Fúrias entram em seu caminho para impedi-lo de realizar sua vingança.

Lançado em 2013 exclusivamente para PS3, o game possui um estilo de gameplay bem parecido com os títulos situados na Grécia, mas não agradou aos fãs mesmo trazendo novos golpes e movimentos. A crítica ao jogo é por conta de uma história pouco envolvente e pelos gráficos que pouco evoluíram para a época. Entretanto, vemos um Kratos um pouco mais sereno e amigável, já que ainda não havia sido completamente consumido pela ira.

2. God of War: Chains of Olympus (2008)

Chains of Olympus saiu em 2008 e foi o primeiro título da franquia a ser lançado para o portátil. Nele, vemos Kratos, ainda um servo dos deuses, em suas missões para ganhar aprovação do Olimpo. Suas tarefas não são nada fáceis, tendo em vista que o guerreiro precisar salvar Helios (a personificação do Sol) e derrotar a poderosa Perséfone (a Rainha do Submundo).

O game agradou muito ao público, pois trazia a já consagrada saga GOW ao PSP (futuramente sendo lançado para PS3 e PS Vita). Os gráficos são bem bonitos, considerando as limitações da plataforma, e a história faz com que o jogador mergulhe naquele universo em momentos únicos, como os breves reencontros de Kratos com sua esposa e filha.

3. God of War (2005)

God of War de 2005 foi o primeiro game a ser lançado na franquia, porém, é o terceiro na ordem cronológica. Aqui, vemos Kratos e suas Lâminas do Caos na última missão para os deuses: derrotar Ares. Esse título serviu como base para tudo que vimos na saga grega, seja pela jogabilidade estilo "Hack'n slash", ou pelo sentimento de vingança que consumiu o protagonista durante toda a jornada pela Grécia.

God of War foi um sucesso absoluto no PlayStation 2 e serviu para marcar o nome da saga na história dos games. Sua gameplay com grande variação de golpes e poderes, além do enredo impecável e belos gráficos, fizeram com que Kratos virasse um ícone incontestável e elevasse o patamar dos exclusivos da Sony. Vale dizer que o game foi lançado futuramente para PS3.

4. God of War: Ghost of Sparta (2010)

Ghost of Sparta foi o segundo lançamento para portáteis, chegando ao PSP em 2010 e, pouco tempo depois, foi para o PS3. Nele, vemos Kratos se tornando o novo Deus da Guerra após derrotar Ares e reencontrando com seu irmão Deimos e sua mãe Callisto. GOS serve para amarrar algumas pontas soltas no enredo e, mesmo sendo um bom jogo para PSP, não foi muito reverenciado, já que o grande sucesso da franquia, God of War 3, foi lançado no mesmo ano.

A gameplay é muito parecida com Chains of Olympus e com os jogos da saga grega, tendo evoluções gráficas evidentes e possuindo um ótimo chefe final: Thanatos (o Deus da Morte). No geral, Ghost of Sparta agrada por trazer personagens nunca vistos, entretanto, o lançamento de GOW 3 acaba ofuscando o seu brilho em 2010.

5. God of War: Betrayal (2007)

Betrayal foi lançado em 2007 para alguns celulares da Sony e, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o game faz parte da saga original. No jogo, Kratos precisa ir atrás de um inimigo misterioso que rouba sua identidade e começa a agir em nome dele para atiçar a ira dos deuses. Com isso, Kratos marcha junto de seu exército espartano para tomar cidades e encontrar o falsário.

Por conta da época de lançamento, o game é bem curto e possui gráficos não muito avançados. Porém, leva o icônico estilo de jogabilidade de GOW aos mobiles e nos ajuda a entender acontecimentos que ocorrerão mais a frente. Assim, é um título que todo fã da franquia precisa conferir.

6. God of War 2 (2007)

Depois do enorme sucesso do game de 2005, a Sony não teve motivos para não lançar uma continuação. Assim, GOW 2 chega ao PlayStation 2 em 2007 para dar seguimento a jornada de Kratos através da Grécia. No game, ele continua conquistando cidades com seu fiel exército até ser parado e traído por Zeus (Rei do Olimpo). Com isso, ele é reerguido com a ajuda dos titãs e precisa encontrar as Irmãs do Destino para voltar no exato momento da traição de Zeus e tentar derrotá-lo.

O jogo evolui pouco em comparação ao primeiro título, mas, ainda assim, traz gráficos melhorados, maior variedade de golpes e poderes, além de uma campanha ainda mais extensa. Os cenários apresentados são de cair o queixo e várias personalidades da mitologia grega irão aparecer na frente de Kratos para tentar pará-lo. Futuramente o jogo foi lançado para PS3 e é um game indispensável para os amantes da franquia.

7. God of War 3 (2010)

God of War 3 foi lançado em 2010 no PS3 para dar fim à jornada de Kratos pela Grécia. Após os acontecimentos do título anterior, Kratos e os titãs escalam o monte Olimpo para derrotar Zeus e qualquer deus que se meter no caminho. Assim, muito sangue e brutalidade fazem GOW 3 ser imensamente aclamado pelo público, se tornando um clássico do PS3.

O jogo evolui muito graficamente, trazendo um visual pouco visto para a geração e mostrando todo o potencial do console. Logo, personagens icônicos como Poseidon, Hades, Hermes e Hércules deixam o enredo ainda mais rico e a gameplay extremamente variada. GOW 3 se tornou um dos melhores jogos da história e, certamente, marcou época. Mais tarde, o game também foi lançado para PS4.

8. God of War (2018)

Após cinco anos do último lançamento da franquia, o novo God of War chegou ao PS4 em 2018 para dar novos ares à saga. Assim, o game foi totalmente transformado, deixando de ser um Hack'n slash, para ser um jogo de ação e aventura com fortes elementos de RPG. Agora, Kratos deixa a mitologia grega após destruir tudo e todos e se muda para a Escandinávia, mergulhando fundo em tudo que a mitologia nórdica pode oferecer.

O que também mudou drasticamente, foi a maneira com que Kratos lida com pessoas e problemas, tendo em vista que ele deixa toda a ira que o consumia de lado e passa a ter um comportamento mais calmo devido ao seu cansaço. Agora, ele possui um filho chamado Atreus, que o auxiliará em sua jornada para levar as cinzas de sua falecida mulher ao topo da montanha mais alta de Jotunheim.

9. God of War Ragnarök (2022)

God of War Ragnarök é o mais novo lançamento da franquia e dá seguimento a história de Kratos e Atreus pela mitologia nórdica. O jogo se passa três anos após os eventos do título anterior e nos é apresentado o Fimbulwinter, o inverno nórdico, evento que precede o Ragnarök. Agora, pai e filho continuarão lutando juntos contra seres e deuses nórdicos como Thor e Odin para se manterem vivos.

Desde o anúncio oficial, o jogo passou a ser extremamente comentado e aguardado pela comunidade depois do enorme sucesso do game de 2018. Apesar disso, com exceção de sutis melhorias gráficas, Ragnarök não traz muito a mais do que seu antecessor no quesito gameplay. Contudo, a ânsia pela jornada de Kratos e Atreus fez com que Ragnarök fosse um dos jogos mais aguardados dos últimos tempos.

