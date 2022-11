Google anuncia novos recursos para te ajudar a ver a Copa do Mundo 2022

O Google anunciou nesta sexta-feira (11) doze novas ferramentas para acompanhar a Copa do Mundo de 2022. As novidades incluem buscas completas com estatísticas de jogos, jogadores e seleções, acesso a vídeos com os melhores momentos e ainda resumos das partidas do dia. Além disso, também farão parte da experiência da plataforma recursos para encontrar o local mais próximo para assistir ao jogo, notificações para acompanhar temas de interesse, um novo jogo online interativo, probabilidade de vitória de cada time e também como ver a partida de forma digital.

Além de novas ferramentas, a empresa também aperfeiçoou algumas funções antigas, como novas personalizações para Google Assistente e Google Trends. O Google também anunciou uma parceria com o streamer Casimiro, que transmitirá a Copa do Cazé pelo YouTube. Nas próximas linhas, saiba mais sobre as novidades do buscador para o campeonato mundial de 2022.

2 de 9 Google lança novas ferramentas para Copa do Mundo — Foto: Reprodução/Google

Busca completa

A partir da Copa de 2022, o Google pretende oferecer uma experiência multi-tela, que permita que o usuário possa acompanhar dados e estatísticas de cada jogo de forma rápida por qualquer dispositivo com acesso ao buscador. Uma novidade nesse sentido são as novas abas disponíveis na página de buscas do Google.

Nelas, os usuários poderão saber os próximos confrontos entre times, além de filtrar por chaveamento ou por jogadores, ver as escalações de cada jogo e ter acesso a vídeos com resumos diários e de melhores momentos de partidas e dos jogadores. Para acompanhar em ainda mais detalhes, o Google também aperfeiçoou as suas estatísticas, possibilitando vê-las através de gráficos e linhas do tempo aprofundadas.

3 de 9 Buscas completas no Google da Copa do Mundo 2022 — Foto: Reprodução/Google

Notificações de interesse

Como os jogos acontecerão em horários variados, em que os torcedores podem estar no trânsito ou no trabalho, será possível ativar as principais notificações sobre seus times de interesse pelo buscador. Para isso, bastará tocar sininho, no canto superior direito da tela do aplicativo do Google. Com ele, o app fará alertas em tempo real sobre cada partida.

Além disso, também será possível acompanhar o seu jogador favorito, ativando a campainha no seu perfil de atleta. Assim, os fãs receberão notificações e ficarão por dentro do que acontece com o atleta durante o torneio.

4 de 9 É possível receber notificações de partidas e jogadores — Foto: Divulgação/Google

Probabilidade de vitória

Antes mesmo de entrar em campo, sempre há um favorito para vitória, seja por estatísticas de jogos anteriores, torcida ou elenco. Com o apoio de provedores de dados e nas estatísticas de cada seleção, o Google lançou a ferramenta probabilidade de vitória, que ficará disponível antes mesmo de cada jogo e será atualizada durante a partida, de acordo com a quantidade de finalizações, jogadores expulsos e gols na partida.

Com a novidade, será possível estimar com facilidade qual é a seleção favorita para cada confronto. Vale lembrar que essa ferramenta pode te ajudar, por exemplo, a montar o seu bolão com mais precisão para Copa do Mundo.

5 de 9 Recurso probabilidade de vitória — Foto: Divulgação/Google

TV & Streaming

O Google também disponibilizará para a Copa do Mundo 2022 a ferramenta TV & Streaming, que mostrará uma lista de canais e plataformas em que a partida estiver sendo transmitida ao vivo. Além disso, ele também fará os redirecionamentos para os canais digitais de forma automática, facilitando o acesso aos jogos.

Onde assistir ao jogo perto de você

A ferramenta, lançada originalmente em 2018, também estará disponível para a Copa de 2022, e de forma aperfeiçoada. Agora, no Google, será possível descobrir bares e restaurantes próximos à sua localização que estejam transmitindo a partida.

Além disso, se você pretende ver o jogo com amigos e família fora de casa, por exemplo, é possível ver o horário de funcionamento do estabelecimento, e até mesmo a lotação do bar através do Google Maps.

Widget com resultado da partida no aplicativo

Com um calendário cheio de partidas ocorrendo simultaneamente, será possível fixar o resultado de jogos na tela do seu Android através do aplicativo da Google. Pressionando sobre o placar, ele ficará disponível na sua tela e será atualizado ao vivo para acompanhar com agilidade as partidas.

Google Trends e Google Assistente

O Google aprimorou algumas ferramentas antigas para a Copa do Mundo de 2022 - é o caso do Google Assistente, que agora também responde a perguntas personalizadas para o evento. É possível, por exemplo, pedir que a IA grite gol e responda a perguntas como para qual time ela irá torcer.

O Google Trends também recebeu uma atualização e, agora, tem uma página inteira apenas para Copa do Mundo, com abas para cada grupo de seleções. Assim, é possível saber, por exemplo, quais jogadores são mais buscadas durante a temporada. As atualizações serão feitas diariamente pela plataforma.

6 de 9 Google Trends terá página para Copa — Foto: Reprodução/Google

Vídeos Recap e Highlights

Para quem não conseguiu assistir aos jogos ao vivo, o Google também disponibilizará Vídeos Recap e Highlights. Através deles, será possível ver resumos diários das partidas e também os melhores momentos dos jogadores. A novidade também estará disponível na página inicial do buscador, bastando fazer a pesquisa pela partida em questão.

7 de 9 Google disponibilizará vídeos recap e highlights — Foto: Divulgação/Google

Jogo interativo

A Google lançou um novo jogo interativo na página do buscador, e a ideia aqui é que ocorram dois jogos simultaneamente: um no Catar; e outro na sua tela. Assim, ao início de cada partida, o buscador disponibilizará um game online para torcedores de todo o mundo simultaneamente, em que é possível escolher um time e testar a sua habilidade dando chutes a gol. É importante destacar que o jogo vai ficando mais difícil de acordo com o seu desempenho.

8 de 9 Game Interativo pode ser jogado online em todo o mundo durante partidas da Copa — Foto: Divulgação/Google

Copa do Cazé

O YouTube fechou uma parceria com o streamer Casimiro para a Copa de 2022 e, a partir de novembro, será transmitida a Copa do Cazé. Com um jogo por dia - incluindo todos do Brasil -, o streamer comentará as partidas ao vivo com os espectadores. A ideia seria trazer mais interação dos usuários com os jogos.

Com uma grande audiência esperada, o Google afirmou estar trabalhando para suportar a audiência - que deve ser alta - e evitar possíveis atrasos ou quedas na transmissão.

9 de 9 Copa com Cazé - Parceiria com Youtube — Foto: Reprodução/Google

As ferramentas estarão disponíveis depois da Copa?

A boa notícia é que as ferramentas implementadas não são apenas para a Copa do Mundo. De acordo com informações que o Google passou ao TechTudo, a empresa tem a intenção de manter essas ferramentas e ações para depois do Copa, levando para outros campeonatos e esportes também. Por isso, é possível que essas funções sejam ampliadas para Brasileirão, Libertadores e outros ao longo dos próximos anos.

