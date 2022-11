GTA completa 25 anos: relembre 6 polêmicas famosas dos games da franquia

Violência com armas de fogo, condutas sexuais e muita bebida alcoólica se tornaram comuns na série GTA. Por isso, como é de se esperar, os games geraram todo tipo de polêmica em todo o mundo. A seguir, relembre seis momentos da saga que chamaram muita atenção nesses 25 anos de franquia GTA.

1. GTA San Andreas: Hot Coffee

Lançado em outubro de 2004, GTA: San Andreas é um jogo aclamado pela crítica e considerado por muitos jogadores como o melhor título da franquia (ou pelo menos o mais revolucionário). As aventuras do protagonista Carl "CJ" Johnson contaram com uma variedade de missões e uma trama recheada de drama e traições. No entanto, nem mesmo um jogo elogiado estaria livre de uma grande polêmica. No caso de San Andreas, a controvérsia envolve um mini-game que contém cenas de sexo explícito entre CJ e sua namorada. A cena, que era inacessível, vazou quando os jogadores deram um jeito de encontrá-lo ao acessar o código-fonte do game.

Chamado de Hot Coffee, o mini-game era apenas uma brincadeira por parte dos desenvolvedores da Rockstar. Porém, assim que foi descoberto por modders, essa brincadeira se tornou um grande problema. Mesmo que o Hot Coffee não pudesse ser acessado por meios normais, a ESRB (Entertainment Software Rating Board) classificou o San Andreas como um jogo somente para adultos. A Rockstar ainda teve que pagar uma multa de US$ 35 (cerca de R$ 185 na conversão atual) para mais de 2 mil compradores e relançou o título atualizado, sem meios de acessar o Hot Coffee, para todas as plataformas.

2. GTA 3 e GTA Vice City: banidos na Austrália

Grand Theft Auto 3 foi lançado em 2001 e se destacou por ser o primeiro jogo de mundo aberto da franquia. Não demorou muito para o título ganhar a atenção da mídia, que o criticou pelo realismo em roubos, violência e prostituição. A polêmica, no entanto, foi um pouco além na Austrália, onde o jogo foi banido em seu lançamento pelo Escritório de Classificação de Cinema e Literatura (OFLC) do país. O motivo foi que sua classificação mais alta, MA15+, recomendado para maiores de 15 anos, era tida como inapropriada para o GTA 3. Por isso, a Rockstar viu a necessidade de adequar seu jogo à classificação, antes de lançá-lo no país.

Um ano depois, em 2002, a Rockstar lançava o GTA: Vice City com um novo protagonista, Tommy Verceti, mas as mesma criticas do jogo anterior. A Rockstar sofreu com a mesma necessidade em realizar ajustes no novo jogo para que pudesse ser aceito pela OFLC e lançado oficialmente na Austrália. Vice City ainda teve polêmicas com outras nações, tendo sido criticado por comunidades de Cuba e Haiti devido à violência representada contra pessoas desses países em guerras de gangues. Dessa forma, a Rockstar precisou tirar trechos da campanha e lançar uma nova versão do jogo em 2004.

3. GTA 4: Jack Thompson e as tentativas de impedir o lançamento do game

Jack Thompson é um ex-advogado que ficou conhecido pelo seu ativismo contra os jogos de videogames. Sua jornada como ativista se iniciou com um processo realizado em 1999, quando alegou que o autor de um tiroteio ocorrido em uma escola em Kentucky, Estados Unidos, no ano de 1997, teria sido influenciado por uma série de jogos de computador, como Resident Evil e Redneck Rampage. Embora sem sucesso no processo em questão, o advogado se viu em posição para atacar outros jogos violentos, e seu alvo principal passou a ser a franquia Grand Theft Auto.

Thompson realizou inúmeras campanhas contra o GTA e até contra Bully, que também foi desenvolvido pela Rockstar. Porém, seus atos ganharam maiores proporções com Grand Theft Auto 4. Em 2007, um ano antes do lançamento, o advogado entrou com um processo contra a distribuidora Take Two Interactive para tentar impedir o lançamento do game sob alegação de que ele inspiraria atos de violência de seus jogadores. Thompson acabou derrotado e ficou impedido de realizar novos processos contra a Take Two.

4. GTA 4: The Ballad of Gay Tony e direitos autorais

The Ballad of Gay Tony é uma expansão de Grand Theft Auto IV, lançada em 2009. Basicamente, a DLC levou aos jogadores mais conteúdo e recursos para que a experiência no jogo base fosse melhorada. A princípio, a expansão não se encontraria em novas polêmicas relevantes, mas essa situação mudou um ano depois. No Brasil, a 3ª Vara Cível de Barueri expediu uma limitar impedindo a venda da expansão não apenas no país, mas no mundo inteiro. O valor de multa era R$ 5 mil por dia, caso a Rockstar não colaborasse em até 48 horas.

O motivo? A utilização do funk "Bota o Dedinho pro Alto" sem a autorização do cantor MC Miltinho, de apenas oito anos na época. Vale ressaltar que o título da música na expansão foi colocado como "Daniel Haaksman - Conga Kid feat. MC Miltinho". A sentença, no entanto, não teve o efeito desejado e foi derrubada um tempo depois. MC Miltinho e seu pai, Hamilton Lourenço, ainda buscaram agir com advogados na busca de uma indenização de R$ 500 mil contra a Rockstar.

5. GTA 5: cena explícita de tortura

Embora lançado em 2013, quase 10 anos atrás, Grand Theft Auto 5 segue sendo o título mais atual da franquia, com versões lançadas todas as gerações posteriores de consoles. Assim como os jogos anteriores, GTA 5 também contou com algumas polêmicas, mas uma delas fez os críticos considerarem que a Rockstar foi longe demais, até mesmo se tratando de GTA. A polêmica em questão está na missão "Ao Pé da Letra", onde o protagonista Trevor Philips sequestra um homem para extrair informações.

Para concluir a tarefa, o jogador precisa controlar Trevor e realizar uma série perturbadora de tortura, até que a vítima diga o que ele quer. A cena em questão foi tão pesada que a Rockstar foi obrigada a censurá-la na versão japonesa. Porém, nas demais versões pelo mundo, a missão permanece sem censura, apesar de toda a repercussão negativa em relação à tortura.

6. GTA 6: vazamento massivo

Grand Theft Auto 6 ainda está longe de seu lançamento, mas já teve seu nome envolvido naquele que pode ser considerado um dos maiores vazamentos da história dos videogames. No dia 18 de setembro de 2022, dezenas de vídeos de gameplay do GTA 6 foram divulgadas no site GTAForums. Embora houvesse dúvidas sobre a veracidade da informação, não demorou para a própria Rockstar confirmar que todo o material era, sim, verdadeiro. Esse vazamento foi tão grave que até o FBI se envolveu na investigação dos hackers que encontraram todos esses arquivos.

Entre as informações verificadas nos vídeos, destacam-se as confirmações de que GTA VI terá uma protagonista mulher pela primeira vez na história da franquia e que o jogo retornará à Vice City em uma era mais moderna. Apesar de tudo, ainda há mistérios a respeito do game, como data de lançamento, que pode ser somente em 2025, segundo insider, e até mesmo o seu nome, visto que Grand Theft Auto 6 não é o nome oficial.