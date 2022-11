GTA já foi simulador de dinossauro e 'provável fracasso'; veja curiosidades

Outro fato interessante é que o título não foi sempre o que conhecemos hoje, indo desde jogo de corrida até simulador de dinossauros. Veja a seguir sete histórias curiosas envolvendo GTA desde o nascimento da série, há 25 anos.

GTA 5 é o episódio mais recente da franquia, que fez 25 anos em novembro

1. Começou como um simulador de dinossauro

Um dos produtores da DMA Design, Colin Macdonald, comentou em entrevista recente à BBC sobre algumas curiosidades do primeiro GTA. Entre elas, a origem do game, que apareceu como uma demonstração técnica de um dinossauro que podia destruir uma cidade em 3D. Assim, para que as ruas não ficassem muito vazias, programadores tiverem a ideia de adicionar carros.

Mas, após alguns testes, um dos desenvolvedores sugeriu que os jogadores talvez estivessem mais interessados em controlar os carros do que os dinossauros. Assim, o título foi levado a uma outra direção.

Ideia original para GTA era colocar um dinossauro gigante destruindo uma cidade, mas carros pareciam mais atraentes para o público

2. Votado como o jogo com mais chances de fracassar

Ainda segundo o produtor, na época em que GTA estava sendo desenvolvido, a DMA Design tinha cerca de 7 projetos em andamento. Então, uma pesquisa interna informal foi feita entre os funcionários para ver qual dos jogos eles acreditavam que teria mais sucesso. Nela, Grand Theft Auto foi o vencedor na categoria "Mais provável que não vá fazer sucesso", algo extremamente difícil de se imaginar hoje em dia.

No entanto, o produtor Colin Macdonald, também à BBC, justificou o voto dado pelos colegas na época ao afirmar que, em seu estágio inicial, GTA não tinha uma direção bem definida. Além disso, o game apresentava muitos erros de funcionamento, o que fazia com que ele só pudesse ser jogado por alguns minutos antes de travar completamente.

3. Bug trouxe inspiração

Não satisfeitos com o resultado da demo do dinossauro, desenvolvedores decidiram transformar o projeto em um jogo de corrida, que recebeu o nome "Race 'N' Chase". Durante a testagem do título, um bug na Inteligência Artificial dos competidores fez com que eles tentassem destruir o jogador ao invés de completar a corrida. Tal defeito chamou a atenção dos produtores e fez com que pensassem no sistema de perseguição da polícia. A partir disso, imaginaram como seria colocar um bandido em fuga como tema do game.

Os bugs no primeiro GTA inspiraram os desenvolvedores a transformarem seu game de corrida em um simulador de crimes

4. Só saiu dos Estados Unidos uma vez

Até agora, praticamente todos os capítulos da série GTA se passam em versões fictícias de locais nos Estados Unidos, como Liberty City (Nova York), Vice City (Miami) e San Andreas (California). No entanto, em 1999, o game foi para Londres em dois pacotes de expansão, o GTA London 1969 e 1961, que se passavam nos anos 60. No PlayStation, o usuário precisava colocar o disco antes para carregar o conteúdo da expansão e só depois inserir o GTA original para jogar.

O produtor da franquia, Dan Houser, que deixou a Rockstar Games em 2020, já declarou que não via a franquia saindo dos EUA novamente por considerá-la um reflexo do país. No entanto, vale lembrar que alguns rumores apontam para a presença de uma missão na América Latina em GTA 6.

GTA London 1969 e 1961 foram as únicas ocasiões em que GTA permitiu jogar fora dos Estados Unidos

5. Teve grande presença nos portáteis

Vários dos games da série GTA evitaram os consoles da Nintendo, como o Nintendo 64, GameCube e Nintendo Wii, o que levou usuários a não relacionarem a série com a marca japonesa. No entanto, GTA esteve presente em quase todos os portáteis da fabricante, com uma versão dos primeiros dois jogos para o Game Boy Color, além de um game original chamado GTA Advance para o Game Boy Advance.

Os capítulos portáteis de GTA muitas vezes não são lembrados, mas estiveram presentes em vários sistemas, até no Game Boy Color

6. Jogadores criaram novas formas de jogar

A introdução de GTA Online em GTA 5 permitiu um nível de conexão entre os jogadores que nunca tinha sido possível até então, e, por isso, fez muito sucesso. Dessa forma, essa gameplay evoluiu de uma forma não planejada pela Rockstar, já que, com o auxílio do mods, servidores do game começaram a ser utilizados para Roleplay (interpretação de papéis).

Assim, o subgênero GTA RP se tornou bastante popular na Twitch e, atualmente, conta com milhares de espectadores. Inclusive, a versão possui servidores famosos no Brasil, como o Cidade Alta. Apesar disso, o GTA Online serve apenas de base, e não tem relação direta com os diferentes metaversos criados.

No modo multiplayer GTA Online de GTA 5 jogadores criaram servidores de roleplay no qual usam o game como base para outras atividades

7. Impacto no Brasil

A série GTA é sucesso em todo o mundo, mas teve um impacto muito particular no Brasil. A popularidade do PlayStation 2 em território nacional foi uma porta de entrada para a série GTA, que, inclusive, ganhou versões modificadas com personagens de desenhos, séries e mais.

Este sucesso específico no país se reflete de várias maneiras, como pela petição criada por fãs para ter o personagem brasileiro Agostinho Carrara, da série A Grande Família, em GTA 6, ou pela criação do game 171, o "GTA brasileiro", que está disponível em versão alfa no Steam e foi um dos mais baixados já na primeira semana.