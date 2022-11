Hades, Spiritfarer e mais: 7 jogos desenhados à mão para você curtir

Jogos como Hollow Knight , Hades e Spiritfarer são títulos famosos que, ao invés de trazerem gráficos ultrarrealistas como The Last of Us: Parte 2, Horizon: Forbidden West, entre outros , oferecem um visual desenhado à mão. Dessa forma, os games lembram animações e causam a sensação de ver uma pintura ganhar vida, geralmente em ambientes coloridos e detalhados. Pensando nisso, o TechTudo separou sete títulos desenhados à mão para você curtir, entre jogos indie e outros games de peso. Confira a seguir:

1. Hades

Em 2020, a Supergiant Games, desenvolvedora de games como Bastion, Pyre e Transistor, lançou um novo hit: Hades. Na época, o título concorreu a oito categorias no The Game Awards 2020: "Jogo do Ano", "Melhor Direção", "Melhor Narrativa", "Melhor Direção de arte", "Melhor Jogo de Ação", "Melhor Trilha Sonora/Música", "Melhor Atuação" e "Melhor Jogo Independente". O jogo conquistou duas das sete indicações que disputou.

2. Spiritfarer

Spiritfarer, da desenvolvedora canadense Thunder Lotus Games, é outro jogo visualmente encantador. Na história, os jogadores controlam Stella, a quem foi confiada a missão de levar os espíritos para a pós-vida, e o seu gato, Daffodil. Você precisa ajudar a garota a construir seu barco, plantar e cozinhar comida, alé de coletar recursos e resgatar as almas nas ilhas ao redor.

Com um visual admirável, personagens cativantes e uma narrativa leve, o título apresenta uma visão sensível sobre a vida e a morte. O game, que foi considerado pela crítica um dos melhores de 2020, recebeu duas indicações ao The Game Awards 2020 e já vendeu 1 milhão de cópias. Você pode comprá-lo para as plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iPhone (iOS) (versão Netflix) e PC.

3. Gris

Com múltiplas indicações e vitórias em premiações ao redor do mundo, Gris é um jogo artisticamente impressionante, com muitos elementos conceituais. Durante a narrativa, os jogadores acompanham a jovem Gris, que está perdida em seu próprio mundo enquanto lida com uma experiência dolorosa em sua vida. Focado em contar uma história, o título aborda temas como angústia e tristeza com uma sensibilidade ímpar. Disponível para PS4, Nintendo Switch, Android, iPhone (iOS) e PC.

4. Skullgirls: 2nd Encore

Em Skullgirls: 2nd Encore, os jogadores podem encontrar 14 personagens desenhados à mão, cenários e visuais coloridos e os modos história, multiplayer e tutorial. A aparência cartoon, o estilo 2D e a diversão devem conquistar tanto os novatos quanto os veteranos dos jogos de luta. No Steam, o título reúne análises "extremamente positivas". Você pode comprá-lo para PS4, Nintendo Switch e PC. Vale lembrar que a desenvolvedora anunciou planos, ainda para 2022, de lançar as versões para Xbox One e Xbox Series X/S.

Com um visual inspirado pelas animações dos anos 1930, Cuphead chamou atenção do público por conta de sua dificuldade, da trilha sonora e da jogabilidade. O título conquistou prêmios em eventos como Golden Joystick Awards, BAFTA Awards e Annie Awards. O sucesso foi tanto que, em 2019, a Netflix anunciou um seriado de mesmo nome. O jogo pode ser adquirido para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

6. Hollow Knight

Lançado em 2017, Hollow Knight se tornou um fenômeno rapidamente. No jogo, os usuários acompanham a história de um mundo de insetos acometido por uma contaminação misteriosa. Hollow Knight (em português, "Cavaleiro Vazio"), protagonista do título, é o responsável por combater essa desordem em cenários arruinados.

Com uma qualidade visual incrível, história complexa, um mapa gigante e colorido, assim como uma gameplay diversificada, Hollow Knight concorreu a diversas premiações como BAFTA Awards, The Game Awards e Australian Screen Sound Guild. Graças ao sucesso, uma sequência, intitulada "Hollow Knight: Silksong", foi anunciada em 2019, mas ainda não há muitos detalhes. Você pode comprar o jogo para PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

Child of Light é um RPG em 2D que também possui elementos dos gêneros plataforma e puzzle em sua gameplay. O jogo, assim como outros nomes da listagem, chama atenção por conta de seu gráfico, que dão a sensação de assistir a uma pintura que ganhou vida. Na história, os usuários acompanham a princesa Aurora, que acordou misteriosamente no Reino de Lemuria. Se quiser voltar para casa, ela precisa livrar o reino das forças malignas. Você pode comprar o game para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.