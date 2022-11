O HD é um dispositivo útil para armazenar diversos tipos de arquivos, como documentos, mídias digitais e jogos, além de auxiliar no processamento dos softwares. Fabricantes como Seagate , Western Digital e Toshiba disponibilizam modelos internos e externos com capacidade generosa de 8 TB. Entre os diferenciais estão o funcionamento ininterrupto para hospedar sistemas de vigilância, a proteção criptografada e mais.

O Seagate Barracuda é um HD interno com gerenciamento de energia, criptografia automática e indicado para o armazenamento de vídeos, músicas e documentos por valores a partir de R$ 1.168. O Western Digital Purple também é um modelo interno, projetado para atender sistemas de vigilância, pois suporta até 64 câmeras simultaneamente com funcionamento ininterrupto. O preço fica a partir de R$ 1.599. Já o Seagate FireCuda é um HD externo compatível com notebook e desktop, que oferece iluminação RGB, possui um serviço para recuperação de dados mesmo após a formatação e custa a partir de R$ 2.299.

1 de 8 HD 8 TB: 7 modelos internos e externos para ter muita memória — Foto: Divulgação/LaCie HD 8 TB: 7 modelos internos e externos para ter muita memória — Foto: Divulgação/LaCie

O Seagate Barracuda é um HD interno, ou seja, precisa ser anexado dentro do gabinete de um desktop compatível com interface SATA de 3,5 polegadas. A memória pode ser utilizada para armazenar diversos tipos de arquivos, como fotos, vídeos, músicas, games, documentos, programas e mais. Os interessados podem adquirir o componente por valores a partir de R$ 1.168. Sua capacidade de memória é indicada para usuários com grandes contingentes de arquivos ou que fazem uso entusiasta de equipamentos.

A fabricante promete gerenciamento de energia, o que ajuda a economizar força sem danificar a performance do armazenamento. Além disso, a criptografia automática protege os arquivos e permite a desconexão do HD sem causar danos ao disco. A taxa de transferência é de 6 GB/s. Avaliado com uma nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do produto para hospedar arquivos. No entanto, criticam que a capacidade de transferência é lenta e pode não agradar todos os públicos.

2 de 8 Seagate Barracuda oferece uma taxa de transferência de 6 GB/s — Foto: Reprodução/Amazon Seagate Barracuda oferece uma taxa de transferência de 6 GB/s — Foto: Reprodução/Amazon

2. Western Digital Purple – a partir de R$ 1.599

O Western Digital Purple também oferece design interno para encaixe dentro do gabinete. O produto tem 3,5 polegadas e padrão SATA de processamento. O item pode ser encontrado no site da varejista por valores a partir de R$ 1.599. Diferente do modelo anterior, este é desenvolvido para suportar sistemas de monitoramento.

Segundo a fabricante, o periférico suporta operação durante 24 horas por dia, sete dias por semana e conectado a até 64 diferentes câmeras com resolução HD. A taxa de transferência também é de até 6 GB/s. Avaliado com nota 3,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida e a qualidade do produto. No entanto, criticam que o funcionamento proporciona muito barulho.

3 de 8 Western Digital Purple é desenvolvido para auxiliar em sistemas de vigilância — Foto: Reprodução/Amazon Western Digital Purple é desenvolvido para auxiliar em sistemas de vigilância — Foto: Reprodução/Amazon

O Seagate IRONWOLF NAS também pode ser utilizado para auxiliar nos sistemas de vigilância, pois garante funcionamento contínuo 24 horas por dia durante todos os dias da semana. O item requer um investimento a partir de R$ 1.599. Com 3,5 polegadas, hospeda um padrão de funcionamento SATA e taxa de transferência de 6 GB/s.

O sistema IronWolf Health promete proteger a integridade dos dados do consumidor sempre que estiver em operação. Avaliado com uma nota 4,2 de 5 na Amazon, os usuários destacam a entrega rápida, a boa eficiência do produto e a embalagem. No entanto, criticam o barulho excessivo do disco durante o funcionamento.

4 de 8 Seagate IRONWOLF NAS traz o sistema de proteção IronWolf Healt para proteger a integridade dos dados do HD — Foto: Reprodução/Amazon Seagate IRONWOLF NAS traz o sistema de proteção IronWolf Healt para proteger a integridade dos dados do HD — Foto: Reprodução/Amazon

4. Western Digital Elements – a partir de R$ 1.590

O Western Digital Elements é um HD externo, diferente dos modelos citados até agora. Logo, não precisa ser instalado dentro de um gabinete para ser utilizado. O periférico é compatível tanto com notebooks quanto com desktops, pode ser acessado por cabo USB 3.0 e custa a partir de R$ 1.590.

O sistema interno promete funcionamento plug-and-play e não requer configuração prévia para armazenar arquivos. O software é compatível com os sistemas Windows e macOs, o que deve agradar a maior parte dos públicos. O HD detêm dimensões de 17 cm de largura por 13 cm de altura. Avaliado com nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam a qualidade do equipamento. No entanto, criticam que a alimentação do aparelho deve ser feita por uma tomada.

5 de 8 Western Digital Elements 8 TB é um HD externo compatível com notebook e desktop — Foto: Reprodução/Amazon Western Digital Elements 8 TB é um HD externo compatível com notebook e desktop — Foto: Reprodução/Amazon

5. Toshiba Performance X300 – a partir de R$ 2.025

O Toshiba Performance X300 é desenvolvido para atender as necessidades do público gamer. Isso porque o HD interno promete acomodar diversos jogos pesados e efetuar um processamento mais eficiente. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 2.025. Com padrão de processamento SATA, o componente é compatível com os sistemas operacionais Windows, macOS e Linux. Usuários com rotinas de alta produtividade ou que usam softwares pesados também devem fazer bom uso do equipamento.

Com 3,5 polegadas, tem taxa de transferência de até 6 GB/s. A unidade inlcui um sensor interno de impacto para combater qualquer perda de dados. A nota é de 4,5 das 5 estrelas da Amazon, e os consumidores destacam a qualidade do produto e as especificações técnicas, que cumprem com o prometido. No entanto, criticam o barulho excessivo durante o funcionamento.

6 de 8 Toshiba Performance X300 é compatível com os sistemas Windows, macOS e Linux — Foto: Reprodução/Amazon Toshiba Performance X300 é compatível com os sistemas Windows, macOS e Linux — Foto: Reprodução/Amazon

O Seagate Expansion é outro exemplo de HD externo, compatível com desktops e laptops. Com tecnologia plug-and-play, é possível utilizá-lo pela conexão cabeada via USB 3.0 em dispositivos com sistema operacional Windows, sem a necessidade de instalação prévia. O item está disponível a partir de R$ 1.500.

O design é completamente texturizado em preto e apresenta portabilidade com as seguintes dimensões: 17,6 x 12,07 x 3,66 cm. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o funcionamento do produto para hospedar jogos de consoles, como o PS5. No entanto, criticam o barulho decorrente do processamento.

7 de 8 Seagate Expansion é um HD interno compatível com o sistema operacional Windows — Foto: Reprodução/Amazon Seagate Expansion é um HD interno compatível com o sistema operacional Windows — Foto: Reprodução/Amazon

O Seagate FireCuda é um HD externo confeccionado na cor preta e voltado para jogos. O que chama atenção sobre o design é a iluminação RGB, que deve ser atrativa para usuários gamers que buscam equipamentos para combinar com o setup. O modelo proporciona quatro entradas de conexão, sendo duas USB-A e duas USB-C. Os interessados precisarão desembolsar valores a partir de R$ 2.299.

As laterais do periférico contam com dispersores de calor, o que pode ser útil para combater o superaquecimento durante a operação. Outro destaque é o serviço de recuperação de dados, que auxilia o usuário a recuperar os arquivos em caso de perda. Avaliado com uma nota 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficácia do sistema e a beleza do design. Todavia, criticam que não é possível utilizar o HD para salvar os jogos do PS5.

8 de 8 Seagate FireCuda 8 TB oferece dispersores de calor e iluminação RGB — Foto: Reprodução/Amazon Seagate FireCuda 8 TB oferece dispersores de calor e iluminação RGB — Foto: Reprodução/Amazon

