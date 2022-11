Headset Logitech: 8 modelos para trabalho, estudo ou jogos

A Logitech é uma empresa de produtos eletrônicos que oferece grande diversidade de headsets em seu portfólio. A fabricante possui modelos com foco em produtividade, que são ideais para trabalho ou estudos, e também tem uma linha exclusiva para o público gamer, com fones de ouvido que trazem aprimoramentos tanto em estrutura quanto em áudio.

O modelo mais barato da lista é o Logitech H151, que conta com haste para a cabeça ajustável e design minimalista por preços a partir de R$ 105. Já o Logitech G335 apresenta compatibilidade com celulares, PCs e consoles por valores que partem de R$ 329. Outra opção é o Logitech Pro X, que traz som surround e conexão Bluetooth por cerca de R$ 1.229. Veja a seguir oito headsets Logitech para comprar no Brasil em 2022.

O Logitech H151 é o modelo mais simples da lista. Ele é um headset ideal para quem busca um fone voltado para produtividade, e pode ser usado tanto para trabalho como para estudos. Ele traz um design minimalista, com earpads menores, acolchoados e em formato quadrado. Já seu microfone é equipado com um sistema capaz de reduzir ruídos e pode ser posicionado no lado esquerdo ou direito. A conexão do modelo é do tipo P2 e ele pode ser encontrado por preços a partir de R$ 105.

A haste para a cabeça também é ajustável e o fone conta com controles de volume em linha que podem simplificar comandos — com o recurso, é possível desativar o microfone apertando apenas um botão, por exemplo. Na Amazon, ele é avaliado com nota 4,3 de 5. Consumidores que adquiriram a peça destacam o custo-benefício do modelo como ponto positivo, mas criticam a qualidade do microfone da peça.

2. Logitech H390 - a partir de R$ 185

O Logitech H390 também é um headset voltado para produtividade. O fone de ouvido possui um design mais moderno com almofadas acolchoadas e revestidas em couro. O microfone da peça fica posicionado no lado esquerdo dos fones e conta com sistema para reduzir ruídos externos. Além disso, a haste para cabeça é almofadada e ajustável, o que pode garantir mais conforto. O produto pode ser visto por cifras a partir de R$ 185.

O modelo também conta com controles integrados em linha, que podem ser usados para aumentar ou diminuir o volume dos fones e bloquear o microfone. A conexão do modelo é feita via cabo USB. No site da Amazon, o produto é avaliado com nota 4,7 de 5. Cerca de 80% dos consumidores avaliaram o produto com a nota máxima, destacando o conforto da peça e a qualidade do microfone. Como pontos negativos, no entanto, relatam que o modelo pode apresentar falhas de conexão com poucos meses de uso.

3. Logitech G432 - a partir de R$ 299

O Logitech G432 é um headset com foco no público gamer. O modelo traz um design arrojado, com detalhes em azul nas conchas que podem complementar o setup. Os fones possuem drivers de 50 mm e são compatíveis com sistema de som surround DTS, capaz de criar uma percepção sonora relativa à posição do jogador, o que pode ser útil para detectar inimigos em batalhas, por exemplo. Suas almofadas são revestidas em couro, e garantem conforto mesmo após longas horas de uso. O produto pode ser visto por cifras a partir de R$ 299.

O microfone da peça ainda conta com sistema "flip-to-mute", que permite desligá-lo ao posicioná-lo para cima. A peça também possui controles de volume em linha, que ficam posicionados na lateral esquerda dos fones. Para completar, o modelo acompanha adaptador USB, sendo compatível com PC, celulares, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. No site da Amazon, o item é avaliado com nota 4,5 de 5. Consumidores elogiam a qualidade de áudio dos fones, mas criticam o material de construção da peça, ressaltando que o fone pode fazer barulhos com o atrito do plástico.

4. Logitech G335 - a partir de R$ 329

O Logitech G335 é outro modelo com foco no público gamer. O periférico chama atenção por ter estrutura leve, pesando menos de 240 gramas. Ele possui haste de cabeça ajustável e earpads acolchoados com espuma viscoelástica, capazes de garantir maior conforto à peça. Seus alto-falantes têm 40 mm, e o modelo possui conexão P2. Seu microfone ainda traz o sistema "flip-to-mute", que permite mutá-lo girando-o para cima.

O modelo está disponível nas cores branco e azul, verde água e lilás e preto, e pode ser encontrado no site da Amazon por cifras a partir de R$ 329. Ele é compatível com celulares, PCs e consoles. Ele é classificado por consumidores com nota 4,4 de 5. Usuários que adquiriram a peça destacam a beleza e o conforto do modelo como pontos positivos, mas criticam a qualidade do microfone e o isolamento do áudio.

5. Logitech G435 - a partir de R$ 429

O modelo G435 também faz parte da linha de produtos gamer da fabricante. Ele possui estrutura robusta, mas é leve e pesa apenas 195 gramas. O headset é equipado com drivers de 40 mm e possui conexão Bluetooth, mas também acompanha dongle USB. O microfone do modelo é duplo e integrado, e também traz tecnologia de redução de ruídos para garantir uma comunicação mais clara e sem interferências. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 429.

De acordo com a fabricante, o headset tem autonomia de até 18 horas entre cargas. Ele também possui controles de volume em linha e está disponível nas cores branca e azul, rosa e azul e preta. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,6 de 5. Por lá, consumidores que adquiriram o fone elogiam o conforto do modelo e a duração da bateria, mas criticam o volume do headset e a qualidade de áudio do microfone.

6. Logitech G635 - a partir de R$ 639

O Logitech 635 traz um design robusto e arrojado. Ele está disponível na cor preta e possui LEDs em RGB nas conchas. Seus drivers de 50 mm prometem reproduzir áudios imersivos e com graves potentes, e também são compatíveis com som surround, que podem aprimorar a experiência de jogo. O fone é vendido por valores a partir de R$ 639.

O modelo tem haste para a cabeça confeccionada em aço inoxidável, com revestimento almofadado para garantir maior conforto. Seu microfone traz a função “flip-to-mute” e o fone também traz controles de volume em linha. No site da Amazon, o modelo é avaliado com nota 4,6 de 5. Consumidores destacam o conforto do modelo e a qualidade de áudio como pontos positivos, mas criticam a qualidade dos materiais de construção do modelo.

7. Logitech G733 - a partir de R$ 975

O Logitech G733 é um headset gamer com características mais avançadas. O modelo traz um design robusto e sofisticado, possui conexão via Bluetooth a partir de dongle USB, tem autonomia de até 29 horas entre as cargas e também conta com iluminação em RBG para complementar o setup. Seu microfone é destacável e pode ser removido para transformar o modelo em um headphone. O fone é comercializado por cifras que partem de R$ 975.

O modelo pesa cerca de 278 gramas, conta com faixa elástica para regular o tamanho da cabeça e também possui earpads almofadados em espuma de memória. Por lá, o modelo é avaliado com nota 4,7 de 5 e está disponível nas cores branco, preto, lilás e azul marinho. Consumidores que compraram o headset elogiam a durabilidade da bateria, o conforto do modelo e a qualidade de construção dos fones.

8. Logitech Pro X - a partir de R$ 1.229

O Pro X é um modelo de headset gamer top de linha desenvolvido com profissionais. Ele é confeccionado em alumínio e aço e é revestido com espuma de memória — o que confere maior durabilidade, resistência e conforto ao modelo. Além disso, o headset é equipado com drivers de 50 mm e também é compatível com som surround, prometendo uma experiência de som imersiva e com precisão de áudio. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.229 para adquirir o produto.

O headset não possui fios e a conexão é feita via Bluetooth. Sua autonomia é de até 20 horas entre as cargas. Antes disso, o microfone da peça é destacável, permitindo que o usuário remova-o caso necessário. No site da Amazon, a opção é classificada com nota 4,4 de 5. Consumidores que adquiriram o modelo destacam o conforto, a durabilidade da bateria e a qualidade de áudio dos fones. Como pontos negativos, no entanto, destacam que o som do microfone do headset deixa a desejar.

