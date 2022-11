Instagram modificado: veja recursos dos mods e riscos ao baixar APKs

Mods de Instagram são versões modificadas do aplicativo original disponíveis para usuários de celulares Android . Aero Instagram, GB Instagram e Instander são exemplos de APKs que oferecem recursos extras à versão oficial do app da Meta , como alteração de cores da interface, desativação de anúncios e navegação anônima. Apesar de atraírem muitos usuários por suas funcionalidades diferentes, os mods de Instagram oferecem uma série de riscos à segurança e privacidade de quem os utiliza.

O uso de APKs implica modificar uma configuração de segurança do celular e permitir a instalação de aplicações de fontes externas, deixando o sistema mais vulnerável a ameaças. Além disso, por violarem os termos e condições de uso do Instagram, os mods podem levar ao banimento do usuário da rede social. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica em detalhes os recursos oferecidos por esses APKs e os riscos de utilizar versões modificadas do Instagram.

1 de 4 Uso de versões modificadas do Instagram é proibido pela rede social; saiba mais — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Uso de versões modificadas do Instagram é proibido pela rede social; saiba mais — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

📝 Como ganhar curtidas no Instagram? Veja dicas no Fórum do TechTudo

O que são e como funcionam os mods de Instagram?

Os mods de Instagram são versões modificadas do aplicativo da rede social. Disponibilizados como arquivos APK, eles costumam oferecer recursos extras que não estão presentes no aplicativo oficial, como a possibilidade de fazer baixar fotos e vídeos, visualizar Stories anonimamente e alterar cores da interface do app.

Como modificam o código fonte do Instagram, os mods não estão disponíveis na Google Play Store, loja oficial de aplicativos do sistema Android. Para baixá-los, é preciso recorrer a sites desconhecidos, que podem não estar hospedados em servidores seguros. A ação representa um perigo para os usuários, já que os APKs podem vir acompanhados de softwares maliciosos, como spywares e adwares.

2 de 4 Para ter mods de Instagram no celular, é preciso permitir a instalação de arquivos APK no Android — Foto: Paulo Alves/TechTudo Para ter mods de Instagram no celular, é preciso permitir a instalação de arquivos APK no Android — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Por padrão, o Android bloqueia a instalação de arquivos APK, com o objetivo de proteger o celular de ameaças externas. Para instalar os mods de Instagram, portanto, o usuário precisará modificar as configurações de segurança do sistema, deixando-o mais vulnerável.

O que o Instagram modificado oferece?

Os mods de Instagram oferecem alguns recursos que são muito pedidos por usuários da rede social, fator que os torna especialmente atraentes. O Aero Insta, por exemplo, permite navegar anonimamente, já que desabilita a acusação de visualização de Stories e notificações de leitura e digitação de mensagens no Direct. O mod também possibilita o download de vídeos e fotos direto pelo aplicativo e mudar as cores da interface do app. Além disso, o Aero Insta desativa os anúncios do feed.

3 de 4 Instander é um dos mods de Instagram mais populares — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Instander é um dos mods de Instagram mais populares — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

O GB Instagram, outro mod do aplicativo, compartilha alguns recursos com o Aero Insta. Entre eles estão a possibilidade de salvar fotos e vídeos no celular, ver Stories de maneira anônima, mudar as cores da interface do app e saber quais perfis te seguem de volta. A diferença fica por conta da tradução automática de posts, comentários e mensagens e da presença da função "Repost", que permite o compartilhamento de publicações de outros perfis pelo próprio app. O GB Instagram possibilita ainda copiar textos de posts e comentários facilmente.

O Instander, por sua vez, é um mod que tem em comum com o GB Instagram e o Aero Instagram a possibilidade de fazer download de postagens, visualizar Stories anonimamente e desativar anúncios. O diferencial do mod é que o usuário pode fazer o upload de conteúdos em qualidade superior. Além disso, o Instander está disponível nas versões "original", que exige que o app oficial do Instagram seja retirado do celular, e "clone", que pode ser utilizada junto com o aplicativo original da rede social.

Quais os riscos de baixar Instagram modificado?

O uso de versões modificadas que utilizam o código-fonte do Instagram sem autorização prévia é proibido pela plataforma da Meta. Como os mods ferem os termos de uso da rede social, o usuário pode ser banido ou ter a conta suspensa temporariamente.

Além disso, ao usar uma versão modificada do Instagram, o usuário corre o risco de ter os dados pessoais comprometidos. Isso porque os mods não costumam detalhar como utilizam as informações pessoais dos usuários, que podem ser captadas pelos desenvolvedores do app sem a devida autorização. Credenciais de login, contatos, conteúdo de publicações, mensagens e comentários são exemplos de dados passíveis de exposição.

4 de 4 Uso de mods fere as diretrizes do Instagram e pode comprometer conta do usuário — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Uso de mods fere as diretrizes do Instagram e pode comprometer conta do usuário — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Vale lembrar também que os APKs não estão disponíveis para download na Google Play Store, loja oficial de apps do Android, apenas em fontes externas. Isso significa que eles não passaram pelas verificações de segurança do Google e podem conter malwares. O usuário ainda precisa desativar as proteções do Android para instalar o APK, deixando o sistema exposto a outros perigos.

O que diz o Instagram?

De acordo com os Termos de Uso do Instagram, é proibido utilizar o código-fonte da plataforma para desenvolver aplicativos semelhantes sem autorização. "Você deve obter nossa permissão escrita ou sob uma licença de código-fonte aberto para modificar, criar trabalhos derivados, descompilar ou de outra forma tentar extrair o código-fonte de nós", dizem as regras da plataforma.

Os mods do Instagram, portanto, desrespeitam as regras impostas pela Meta ao utilizarem o código-fonte sem o consentimento da rede social. Da mesma forma, a pessoa que faz uso dessas aplicações infringe os termos e pode ser banida. O Instagram afirma ter o direito de "encerrar ou alterar o serviço, remover ou bloquear o conteúdo ou as informações compartilhadas no serviço ou parar de fornecer todo o serviço ou parte dele" em caso de descumprimento das diretrizes.

Com informações de Instagram, Instagram Aero e Instander

Veja também: Quatro coisas que o Instagram sabe sobre você