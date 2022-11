iOS 16: o que são as Live Activities e como usá-las no iPhone

O Live Activities — “Atividades Ao Vivo”, em tradução literal — são notificações ao vivo que aparecem na tela de bloqueio do iPhone e na Dynamic Island (para os modelos iPhone 14 Pro e Pro Max) por tempo limitado. O recurso é vem com a mais recente atualização do sistema operacional da Apple para o iOS 16.1, disponibilizado no dia 24 de outubro para os usuários a partir do iPhone 8. A novidade depende dos apps para funcionar e, por isso, pode não funcionar em todos os aplicativos. Na lista a seguir, entenda tudo sobre as Live Activities do iPhone.