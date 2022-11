iPhone 11 na Black Friday 2022: saiba os altos e baixos do celular

O iPhone 11 é um celular Apple lançado em 2019 que ainda permeia o sonho de muitas pessoas que desejam ter um aparelho da marca, porém pagando um preço mais acessível. Existe a expectativa de que o modelo apareça em promoções de Black Friday . Nas linhas a seguir, conheça os pontos altos e baixos do aparelho. Utilize as informações para decidir se vale a pena seguir pesquisando sobre o aparelho durante o evento de vendas.

O antecessor do iPhone 12 chegou ao mercado por R$ 4.999 com a capacidade de armazenamento de 64 GB. Atualmente, o aparelho pode ser encontrado por R$ 2.969 na Amazon, um desconto de R$ 2.030. Caso o consumidor prefira a versão com 128 GB, o preço sugerido é R$ 3.410 na varejista. Ao todo, a fabricante oferece 6 opções de cores: preto, verde, amarelo, lilás, vermelho e branco.

Confira o lançamento do iPhone 11

PONTOS POSITIVOS

1. Processador A13 Bionic

2 de 7 iPhone 11 mantém bordas arredondadas do iPhone XR — Foto: Divulgação/Apple iPhone 11 mantém bordas arredondadas do iPhone XR — Foto: Divulgação/Apple

Apesar de ter sido lançado há três anos, o processador A13 Bionic ainda apresenta desempenho de ponta. O componente conta com a CPU de seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética). Já a GPU, por sua vez, oferece quatro núcleos. De acordo com a Apple, entrega desempenho melhor que o Snapdragon 855 do Galaxy S10, Kirin 980 do Huawei P30 Pro.

Além disso, a Neural Engine do processador é formada por oito núcleos de processamento e pode permitir até cinco trilhões de operações por segundo de aprendizado do dispositivo. No geral, essas ações consistem no reconhecimento de padrões em dados e são usadas por aplicações que usam inteligência artificial para funcionar.

2. Conjunto de câmeras

As lentes da Apple entregam bom desempenho. O arranjo fotográfico duplo revela duas câmeras de 12 megapixels, nas quais é possível capturar imagens com seis configurações diferentes para iluminação (Luz Natural, Luz de Estúdio, Luz de Contorno, Luz de Palco, Luz de Palco Mono e Luz Brilhante Mono). Além disso, as tecnologias de dual pixel e HDR devem manter a qualidade das imagens, garantindo registros com boa nitidez.

Quanto aos vídeos, o telefone filma com estabilização óptica de imagem em 4K a 60 quadros por segundo (FPS). Ele ainda dispõe da possibilidade de alternar as câmeras sem a necessidade de parar a gravação. Ao passo que a lente frontal para selfies consegue capturar vídeos em slow motion a 120 qps.

3 de 7 Câmera dupla do iPhone 11 traz lentes wide e ultra wide — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmera dupla do iPhone 11 traz lentes wide e ultra wide — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3. iOS

O iPhone 11 sai de fábrica com o iOS 13, atualização do sistema operacional da Apple anunciada em junho de 2019. Apesar disso, provavelmente o modelo deve receber atualizações por mais três anos. Com isso, o telefone conta com o mais recente iOS 16.

A nova versão do sistema apresenta uma estética remodelada para a tela de bloqueio e novas funções no navegador Safari, oferecendo maior proteção aos usuários. Vale mencionar ainda a possibilidade de personalização do telefone.

4. Certificação IP68

4 de 7 iPhone 11 tem proteção contra água — Foto: Divulgação/Apple iPhone 11 tem proteção contra água — Foto: Divulgação/Apple

O dispositivo traz na sua ficha técnica a certificação IP68, no qual oferece resistência à água e poeira e permite deixar o celular imerso em água doce por até dois metros por no máximo 30 minutos, segundo a norma IEC 60529. Esse recurso é importante porque deixa o usuário despreocupado que não vai danificar o aparelho quando pegar uma chuva e molhar o celular, por exemplo.

PONTOS NEGATIVOS

1. Não tem internet 5G

5 de 7 5G vem sendo implementado no Brasil com alta velocidade de conexão — Foto: Reprodução/Freepik/sutadimages 5G vem sendo implementado no Brasil com alta velocidade de conexão — Foto: Reprodução/Freepik/sutadimages

O iPhone 11 não é compatível com a internet 5G, o que significa que seus compradores não poderão contar com a próxima etapa da área de telecomunicações. Estarão para sempre restritos ao 4G e gerações anteriores da rede de dados móveis. A nova rede móvel representa o futuro da conexão com velocidade que pode superar o 4G em 50 vezes. O 5G está sendo implementado no Brasil e já é encontrado em todas capitais.

2. Sem espaço para cartão de memória

6 de 7 Lançado em 2019, o iPhone 11 traz duas duas versões de armazenamento: 64 GB ou 128 GB — Foto: Divulgação Lançado em 2019, o iPhone 11 traz duas duas versões de armazenamento: 64 GB ou 128 GB — Foto: Divulgação

Provavelmente o ponto mais negativo do aparelho seja a combinação da baixa capacidade de armazenamento atrelado à falta de suporte para cartão microSD. O telefone de 2019 traz duas opções: 64 GB e 128 GB de espaço disponível. Essa capacidade é bastante limitada, principalmente se comparado ao que é oferecido pelas gerações mais recentes da marca.

Vale ressaltar, no entanto, que essa característica é comum nas linhas de telefones da Apple. Nesse sentido, vale ponderar se o usuário tem hábito de guardar muitas fotos e vídeos ou baixar um grande número de aplicativos. Nesse caso talvez seja interessante comprar a versão com mais armazenamento interno disponível.

3. Não oferece MagSafe

A partir do iPhone 12, a Apple oferece a MagSafe — Foto: Reprodução/Apple

O iPhone 11 não tem recarga sem fio. A geração seguinte, do iPhone 12, foi a primeira que ofereceu em sua configuração o recurso MagSafe. Essa função permite recarregar diversos dispositivos através do magnetismo. A tecnologia está presente em diversos acessórios como capinhas, carteiras e o carregador sem fio da marca. Os usuários, portanto, devem estar preparados para utilizar carregadores com fios.

4. Material

7 de 7 iPhone 11 deixa a desejar na proteção contra quedas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 11 deixa a desejar na proteção contra quedas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em relação ao material do iPhone, ele traz a parte da frente e de trás em vidro. Na prática, o componente não é o mais resistente disponível no mercado e pode danificar com o tempo. Para fins de comparação, a geração seguinte já dispõe da chamada Ceramic Shield, ou escudo cerâmico, que, de acordo com a Apple, garante resistência maior que qualquer vidro de smartphone.

Especificações do iPhone 11 Especificações iPhone 11 Lançamento setembro de 2019 Preço do lançamento a partir de R$ 4.999 Preço atual R$ 2.969 (64 GB) e R$ 3.410 (128 GB) Tela 6,1 polegadas Resolução de tela HD+ (1792 x 828 pixels) Processador A13 Bionic Memória RAM 4 GB (estimativa) Armazenamento 64 GB e 128 GB Cartão de memória sem suporte Câmera traseira dupla, 12 MP + 12 MP Câmera frontal 12 MP Bateria 3.110 mAh (estimativa) Sistema operacional iOS 13 com atualização para o iOS 16 Dimensões e peso 150.9 x 75.7 x 8.3 mm; 194 gramas Cores disponíveis preto, verde, amarelo, lilás, vermelho e branco

Com informações de Apple