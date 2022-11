iPhone 13, Xbox Series S e mais produtos desejados na Black Friday

iPhone 13 , Xbox Series S , Nintendo Switch e outros produtos e categorias com alta procura pelos consumidores aparecem com desconto na Black Friday 2022, que acontece nesta sexta-feira (25). Para ajudar quem ainda não aproveitou as ofertas, o TechTudo traz abaixo uma seleção com os artigos que tiveram alta procura no Google durante o mês de outubro, que antecede o evento. Entre as categorias, TVs, notebooks, ar-condicionado e até air fryer já estavam no radar dos compradores.

1 de 8 iPhone 13 vermelho é um dos produtos desejados que está em oferta — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 vermelho é um dos produtos desejados que está em oferta — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. iPhone 13

O iPhone 13 foi lançado pela Apple em 2021 e tem entre seus destaques a compatibilidade com o 5G. Apesar do lançamento do seu irmão mais atual, o iPhone 14, o modelo antecessor soma mais de 3 milhões de buscas no Google no mês de outubro, o que demontra um alto interesse por parte dos consumidores. Durante a Black Friday da Amazon, a versão de 128 GB passa de R$ 7.599 para R$ 5.699, enquanto o modelo de 256 GB cai de R$ 8.599 para R$ 5.489.

Um dos pontos positivos do smartphone vai para o conjunto de câmeras com três sensores de 12 MP, sendo dois traseiros e um frontal. O recente chip Apple A15 Bionic está presente no modelo e promete um alto desempenho, com seis núcleos no total. Outras vantagens e desvantagens podem ser vistas na matéria do TechTudo com as principais informações do celular.

2. Xbox Series S

Os interessados por jogos veem no Xbox Series S uma boa oportunidade para aproveitar as ofertas da Black Friday. Isso porque o nome do console teve mais de 1,7 milhão de buscas no Google apenas no mês de outubro. O videogame é a opção mais barata da nova geração da marca, lançada em novembro de 2020. Durante o evento de ofertas, ele tem desconto de 20% e passa de R$ 2.649 para R$ 2.119.

Por ser um modelo totalmente digital sem leitor de disco, ele traz apenas 512 GB de armazenamento em SSD. O Series S é capaz de rodar games a 120 fps, além de ter suporte para Ray Tracing. No entanto, ele não traz 4K nativo e só consegue exibir bons gráficos em uma TV UHD através de upscaling, redimensionamento que não é tão preciso quanto a resolução nativa.

2 de 8 Xbox Series S é o console de nova geração de maior custo-benefício atualmente — Foto: Divulgação/Microsoft Xbox Series S é o console de nova geração de maior custo-benefício atualmente — Foto: Divulgação/Microsoft

3. Nintendo Switch

Outro destaque entre o interesse dos clientes gamers, o console da Nintendo teve mais de 1,1 milhão de buscas durante o mês de outubro. Na Black Friday, ele aparece com desconto de R$ 319, já que seu preço original de R$ 2.118 passa para R$ 1.799. O videogame lançado em 2017 oferece três modos de jogo: o portátil, semiportátil e o modo TV. Os controles Joy-Con que podem ser desconectados da base permitem jogar sozinho ou em multiplayer.

Outras especificações do Nintendo Switch indicam que sua bateria dura de quatro a nove horas. Já os jogos podem ser adquiridos a partir de cartões pré-pagos, por meio da loja online da Nintendo, ou por meio de uma assinatura mensal do Nintendo Switch Online. Outros prós e contras podem ser encontrados na matéria do TechTudo sobre o console.

3 de 8 Nintendo Switch vermelho e azul está na promoção — Foto: Divulgação/Nintendo Nintendo Switch vermelho e azul está na promoção — Foto: Divulgação/Nintendo

4. TV

As televisões aparecem como o tópico da lista com maior busca dos consumidores no mês de outrubro: foram mais de 16 milhões de pesquisas relacionadas. Seja para assistir aos jogos da Copa do Mundo, ou para ver filmes e séries nos serviços de streaming como Globoplay, Netflix e Amazon Prime Video, uma televisão é item indispensável na casa dos brasileiros.

4 de 8 LG OLED evo C2 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo LG OLED evo C2 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

5. Notebook

Os notebooks ganharam mais importância com o aumento da adesão ao home office, já que muitas vezes é preciso ter o próprio computador portátil para executar o trabalho. Só durante o mês de outubro, foram feitas mais de 5,4 milhões de pesquisas sobre o termo. A Amazon oferece algumas opções para quem quer aproveitar a Black Friday para investir em um modelo novo.

5 de 8 Acer Nitro 5 aparece em oferta na Black Friday — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 aparece em oferta na Black Friday — Foto: Divulgação/Acer

6. Ar-condicionado

A proximidade do verão faz com que os olhos dos consumidores se virem para soluções de resfriamento. Somente em outubro o volume de buscas por "ar condicionado" foi de mais de 4,6 milhões. É possível encontrar diversas opções diferentes no mercado, mas os modelos inverter e smart estão em alta, principalmente por investir em economia de energia e eficiência no resfriamento.

Na Amazon, o modelo inverter da Agratto traz 9 mil BTUs e pode ser encontrado de R$ 1.499 por R$ 1.377, um desconto de R$ 122. Já a opção da Eletrolux tem capacidade maior, de 12 mil BTUs, e preço de R$ 1.819 por R$ 1.699. A função auto-limpeza promete evitar a proliferação de odores e de mofo, para um ar mais saudável.

6 de 8 Ar-condicionado é um dos itens de desejo durante a Black Friday — Foto: Reprodução/Nokia Ar-condicionado é um dos itens de desejo durante a Black Friday — Foto: Reprodução/Nokia

7. Air Fryer

A praticidade oferecida pela air fryer tem gerado bastante interesse entre os consumidores. O eletrodoméstico foi alvo de mais de 2,6 milhões de buscas no Google só no mês de outubro. Seja para preparar alimentos de forma mais rápida ou até mais saudável, marcas como Mondial, Midea, Philco e oferecem opções com capacidades e funções variadas.

Na Black Friday da Amazon, é possível encontrar desde opções mais simples e baratas, até modelos robustos que funcionam também como fornos. A Mondial Family IV tem capacidade para até 3,5 litros, timer de 30 minutos e passa de R$ 389 para R$ 349. Já a Philco PFR2200P traz seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C, tmer de 90 minutos e capacidade para até 12 litros de R$ 843 por R$ 759, uma redção de 10%.

7 de 8 Air fryer da Philco funciona também como forno — Foto: Divulgação/Philco Air fryer da Philco funciona também como forno — Foto: Divulgação/Philco

8. Fone de ouvido

Os fones de ouvido são acessórios importantes para diversas tarefas: ouvir músicas, fazer reuniões de trabalho, participar de uma chamada de vídeo com a família e até assistir filmes e séries com mais privacidade. Durante o mês de outubro, foram mais de 1,9 milhão de buscas no Google relacionadas ao termo. As opções disponíveis no mercado são inúmeras, entre headphones, modelos com fio, Bluetooth e mais.

8 de 8 O JBL Free II é um fone de ouvido que pode ser usado durante a prática de atividades físicas — Foto: Divulgação/JBL O JBL Free II é um fone de ouvido que pode ser usado durante a prática de atividades físicas — Foto: Divulgação/JBL

