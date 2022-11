iPhone: 5 truques para dominar as notificações na sua tela de bloqueio

As notificações da Tela de Bloqueio do iPhone ( iOS ) foram repaginadas com o iOS 16 , lançado em setembro deste ano , e agora reúnem várias funcionalidades úteis. Algumas são pouco conhecidas de usuários, mas, se bem utilizadas, podem simplificar o seu dia a dia e algumas ações cotidianas. É possível, por exemplo, usá-las para responder mensagens recebidas no WhatsApp sem precisar abrir o aplicativo, ou ainda ler conteúdos de e-mails apenas ao tocar e pressionar o alerta.

Além disso, também é possível modificar a forma como os avisos aparecerem na Tela Bloqueada. Assim, usuários que preferem mantê-los escondidos podem optar pelo formato de "Contagem", que apenas exibe o número de notificações recebidas, mas sem mostrá-las - o que pode conferir maior privacidade. Na lista abaixo, o TechTudo reuniu cinco dicas para aproveitar as notificações do iPhone (iOS) ao máximo. Confira como funciona cada um dos recursos e como usá-los no celular.

1 de 6 iPhone: veja lista com cinco dicas de como aproveitar as notificações do celular ao máximo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone: veja lista com cinco dicas de como aproveitar as notificações do celular ao máximo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Alterar o formato como aparecem

É possível alterar o formato das notificações na tela de bloqueio do iPhone (iOS) para que os alertas assumam formatos de banners, listas ou pontos. O iOS 16 modificou o estilo dos avisos na tela bloqueada e, com a atualização, as notificações passaram a ficar aglomeradas na parte de baixo da tela. No entanto, é possível mudar isso indo até os ajustes do iPhone (iOS).

Por lá, vá em “Notificações”, e, em “Mostrar Como”, defina o formato que mais agradar. As opções incluem o estilo de “Contagem”, que reúne todas as notificações e mostra um ponto ao lado da quantidade de alertas recebidos. Já o formato de “Conjunto” junta os banners todos na parte superior da tela, enquanto a opção de “Lista” exibe todos de uma vez, na ordem em que eles são recebidos no celular.

2 de 6 Modificando o formato das notificações no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Modificando o formato das notificações no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Responder a mensagens

Você também pode aproveitar os alertas para responder as mensagens recebidas no celular de forma simples e prática, diretamente pela tela de bloqueio. Esse passo funciona tanto no app de mensagens nativo do iPhone (iOS) quanto em mensageiros como WhatsApp e Telegram.

Para usá-lo, basta tocar e pressionar o alerta por alguns segundos. Ne sequência, uma caixa de texto de abrirá, e você pode usá-la para escrever a sua mensagem. Para enviá-la ao remetente, toque sobre "Enviar".

3 de 6 É possível responder a mensagens do WhatsApp pela Tela de Bloqueio do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível responder a mensagens do WhatsApp pela Tela de Bloqueio do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Mutar notificações específicas

Silenciar notificações de apps específicos pode ser um procedimento útil nos casos em que o usuário não quer ser interrompido com distrações. Para mutar os alertas, basta deslizar a notificação suavemente para a esquerda e clicar em “Opções”. Em seguida, defina se você deseja silenciar os avisos por uma hora ou durante todo o dia.

Se o app enviar notificações de maneira invasiva e com muita frequência, você ainda pode desativá-las por completo. Para isso, depois de acessar as opções, selecione “Desativar todas as notificações de [nome do aplicativo]”.

4 de 6 Mutando notificações de apps no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Mutando notificações de apps no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Tocar e segurar para saber mais

Outra dica para aproveitar as notificações do iPhone consiste em tocar e segurá-las por alguns segundos para conferir todo o conteúdo da mensagem. Esse passo é útil principalmente ao receber e-mails, já que é possível ler boa parte da mensagem diretamente pelo alerta.

5 de 6 Para ler o conteúdo das notificações sem precisar abrir o app, toque e pressione o alerta por alguns segundos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Para ler o conteúdo das notificações sem precisar abrir o app, toque e pressione o alerta por alguns segundos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Limpar as notificações e resumos programados

A Central de Notificações do iPhone (iOS) reúne todos os alertas recebidos no celular em único lugar. O espaço é útil já que permite checar notificações antigas, permitindo que usuários confiram os alertas passados caso tenham perdido alguma informação importante. No entanto, o acúmulo dos avisos pode também pode deixá-los incomodados.

A boa notícia é que não é necessário apagar uma notificação por vez para se livrar de todas elas, já que o iPhone (iOS) permite limpá-las apenas com um toque. Para excluir os alertas, basta tocar sobre o ícone de "x" ao lado de "Central de Notificações" e, depois, tocar em "Limpar". Após esse passo, todos os avisos serão excluídos de uma vez.

6 de 6 Exclua os alertas acumulados na Central de Notificações clicando em "Limpar" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Exclua os alertas acumulados na Central de Notificações clicando em "Limpar" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de HowToGeek

Veja ainda: 5 funções do novo iOS 16 que você precisa conhecer