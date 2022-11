iPhone: 6 dicas essenciais para dominar o Safari no iOS

O Safari , navegador nativo do iPhone ( iOS ), reúne uma série de funcionalidades que são úteis, mas são pouco conhecidas pelos usuários. Ele permite, por exemplo, adicionar extensões pelo app para celular - que podem facilitar determinadas tarefas ao utilizar a web. Além disso, o navegador também conta com recursos interessantes, como o modo de navegação privada, um modo de leitura que deixa o texto mais limpo e exclui publicidade e uma ferramenta para salvar links para ler mais tarde.

Na lista a seguir, o TechTudo reuniu seis funções úteis do Safari que podem aprimorar a forma como você utiliza o navegador no celular. Confira como funcionam os recursos e como usá-los no iPhone (iOS).

1 de 7 Safari: veja seis recursos úteis e pouco conhecidos do navegador do iPhone (iOS) — Foto: Luciana Maline/TechTudo Safari: veja seis recursos úteis e pouco conhecidos do navegador do iPhone (iOS) — Foto: Luciana Maline/TechTudo

1. Mudar plano de fundo

É possível personalizar o plano de fundo do Safari para customizar o navegador e deixá-lo com a sua cara. Para mudar o cenário, abra uma nova página no Safari e toque sobre “Editar”, no centro da tela. Em seguida, deslize para baixo e ative a chave ao lado de “Plano de Fundo”. Você pode escolher uma entre as opções de desenhos disponíveis para customizar o navegador, ou pode selecionar uma foto da galeria do celular. Se preferir a última opção, toque sobre o ícone de “+” e indique a foto desejada.

2 de 7 Modificando o plano de fundo do Safari no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Modificando o plano de fundo do Safari no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Crias listas de leitura

As listas de leitura são ótimas ferramentas para salvar páginas para ler mais tarde Assim, é possível usá-las para guardar links que foram enviados pelo WhatsApp ou por outras plataformas, por exemplo. Para salvar um link que está aberto no Safari, toque sobre o ícone de compartilhar do menu inferior, deslize a tela para baixo e clique em “Adicionar à Lista de Leitura”.

3 de 7 É possível criar listas de leitura no Safari para salvar os conteúdos para ler mais tarde — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível criar listas de leitura no Safari para salvar os conteúdos para ler mais tarde — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Se você quer guardar um link que foi enviado em uma conversa no WhatsApp, basta tocar e pressionar o link por alguns segundos e, no pop-up que aparecerá na tela, tocar em “Adicionar à Lista de Leitura”. Todos os endereços ficarão salvos na aba “Favoritos” do Safari, e é possível resgatá-los tocando sobre o ícone de livro do menu inferior e, depois, sobre a aba com o desenho de um óculos.

iPhone: 6 truques escondidos do iOS que você precisa conhecer 1 de 7

Inserir emojis com sua voz - toque no ícone “Ditado” (microfone) no canto inferior direito do teclado do iPhone, falar o nome do emoji seguido da palavra “emoji”. No exemplo, o comando de voz utilizado foi “smile emoji”. — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo 2 de 7

Customizar a Central de Controle - acesse Ajustes e procure por Central de Controle. Nessa sessão, toque em “-“ ao lado de uma opção para excluí-la da central e “+” para adicionar. Passe o dedo de cima para baixo a partir do canto superior direito da tela para acessar a Central de Controle. — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Pular X de 7

Publicidade 7 fotos 3 de 7

Arrastar e soltar arquivos e fotos entre apps - pressione e segure o arquivo desejado e, com a outra mão, procure o app para o qual quer mover, abra-o e solte o arquivo dentro do app — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo 4 de 7

Adicionar legendas e tags em fotos e vídeos - abra a foto ou vídeo na galeria do iPhone, arraste-a para cima para mostrar as informações do arquivo. Logo abaixo da foto você encontra o campo “Adicione uma Legenda”. Se a imagem contiver pessoas, no canto inferior esquerdo, dentro da imagem, vão aparecer tags onde é possível dar nomes aos rostos que aparecem nela — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Pular X de 7

Publicidade 5 de 7

Tocar na parte de trás do iPhone para usar controles extras - Para habilitá-lo, vá em Ajustes, depois em, Acessibilidade e procure a opção Toque. Nela, você vai encontrar o controle Tocar Atrás. Ative e customize as ações que você deseja que o aparelho execute ao tocar duas ou três vezes na parte de trás do iPhone — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo 6 de 7

Criar modo Foco e só liberar notificação para apps específicos - para ativar o Foco, vá em Ajustes, depois em Foco e escolha uma das opções. Depois é só selecionar quais aplicativos e pessoas poderão mostrar notificações enquanto o modo estiver ativado — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Pular X de 7

Publicidade 7 de 7

Trocar o modo de Foco - Você também pode trocar o perfil de Foco na tela de bloqueio tocando no nome do Foco que quer ativar — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo Com o novo iOS 16 é possível, por exemplo, inserir emojis com a sua voz, customizar a Central de Controle, ativar o modo Foco no seu iPhone e muito mais.

3. Usar modo de navegação privada

Se você deseja navegar pela internet sem deixar rastros, pode fazer isso usando o modo de navegação privada do Safari. Com o recurso, nenhuma das pesquisas feitas no navegador ou os sites visitados durante o período ficam salvos no histórico de navegação, garantindo maior privacidade. Para usar a navegação anônima, toque sobre o ícone de abas no menu inferior do Safari e, em seguida, toque sobre o número de abas abertas. Na próxima tela, vá em "Privado" e, depois, em "Ok".

4 de 7 O modo de navegação privada do Safari não salva as pesquisas no histórico do navegador — Foto: Reprodução/Clara Fabro O modo de navegação privada do Safari não salva as pesquisas no histórico do navegador — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Adicionar extensões

O Safari ganhou a opção de adicionar extensões ao navegador com a atualização do iOS 15. Desde então, é possível usar as ferramentas para bloquear rastreadores em sites ou para corrigir erros de gramática ao digitar, por exemplo. Para encontrar as ferramentas, abra a App Store, toque sobre "Apps" e deslize a tela para baixo até encontrar a seção "Top categorias".

5 de 7 Adicionando uma extensão ao Safari — Foto: Reprodução/Clara Fabro Adicionando uma extensão ao Safari — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Por lá, clique em "Extensões do Safari". Na próxima tela, você pode conferir todos os programas disponíveis para download, que incluem extensões do Grammarly, 1Password, PayPal e de bloqueadores de rastreamento. Para adicionar uma delas ao Safari, toque em "Obter". Depois de concluir o download, acesse os ajustes do celular, clique em "Safari" e, depois, em "Extensões" e ative a ferramenta.

iPhone: 8 truques para encontrar fotos na galeria do iOS 1 de 9

É possível encontrar objetos e animais na galeria do iOS com a ferramenta de busca 2 de 9

O iOS permite encontrar pessoas na galeria buscando pelo rosto ou pelo nome vinculado a um contato no telefone Pular X de 9

Publicidade 9 fotos 3 de 9

Você também consegue encontrar imagens buscando o texto presente na foto graças ao LiveText ou pela legenda atribuída à imagem dentro do aplicativo 4 de 9

A galeria permite ver fotos por data, separadas em anos, meses ou dias, assim como você pode procurar por uma data específica no campo de busca Pular X de 9

Publicidade 5 de 9

O usuário consegue encontrar lugares buscando pelo nome do local na barra de pesquisa na aba "Buscar" 6 de 9

Na aba "Álbuns", você encontra a opção "Lugares" que abre um mapa dando a possibilidade de procurar fotos de um local específico Pular X de 9

Publicidade 7 de 9

Na galeria também existe a opção de filtrar as imagens pelo modelo de aparelho que tirou a foto 8 de 9

O usuário tem a opção de filtrar os arquivos de imagem por tipo como vídeos, selfies, Live Photos, retratos, panoramas e outros Pular X de 9

Publicidade 9 de 9

Imagens feitas em outros apps são armazenadas em álbuns criados dentro da galeria com o nome do aplicativo de origem. Mas o usuário também pode buscar o nome do app na barra de pesquisa para encontrar todas as imagens que pertencem ao aplicativo O sistema operacional separa fotos da galeria por categorias que facilitam a procura de imagens no iPhone; veja oito truques para encontrar as imagens mais rapidamente

5. Criar grupo de abas

Os grupos de abas do Safari podem ajudar a manter as buscas na plataforma mais organizadas. Com eles, é possível reunir todas as páginas abertas no navegador em uma única pasta, permitindo que usuário separe pesquisas de interesse e as encontre com mais facilidade.

6 de 7 Criando um novo grupo de abas no Safari — Foto: Reprodução/Clara Fabro Criando um novo grupo de abas no Safari — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Para usar o recurso, toque sobre o ícone de aba no canto inferior direito da tela. Em seguida, selecione o número de abas abertas e escolha a opção “Novo Grupo de Abas” na próxima tela. Adicione um título para identificar o grupo e vá em “Salvar” para concluir o procedimento.

6. Usar Modo de Leitura

O Modo Leitura é um recurso útil para quem costuma ler muitos artigos no celular. Com a função, o Safari remove todo o conteúdo de publicidade da página e ajusta o formato do artigo para que o texto fique com a aparência mais limpa e a página mais leve. Para usá-lo, basta pressionar o ícone com o símbolo “AA”, que fica ao lado do endereço do site. Para sair da função, toque e pressione o mesmo símbolo novamente.

7 de 7 O modo de leitura do Safari remove a publicidade das páginas na web e deixa o carregamento mais leve — Foto: Reprodução/Clara Fabro O modo de leitura do Safari remove a publicidade das páginas na web e deixa o carregamento mais leve — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Vale dizer que a ferramenta ainda permite que o usuário personalize a aparência do texto, modificando fontes e a cor de fundo. Se você costuma ler à noite, pode optar por um fundo escuro para deixar a leitura mais confortável aos olhos, por exemplo. Para isso, basta dar um toque sobre o ícone “AA” e fazer as alterações desejadas.

Com informações de Apple, HowToGeek e Browser How

Veja ainda: Como ativar e usar o relatório de privacidade do iPhone (iOS)