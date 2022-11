Jogos para PS4/PS5 e Xbox Series S estão com desconto na Black Friday

1 de 8 7 produtos gamers para economizar na Black Friday 2022 — Foto: Murilo Molina/TechTudo 7 produtos gamers para economizar na Black Friday 2022 — Foto: Murilo Molina/TechTudo

Esta edição reúne em um único disco os dois games da franquia Nioh, desenvolvidos pela Team Ninja e publicados pela Koei Tecmo. Os títulos lançados originalmente para o PS4, agora estão otimizados para a geração do PS5, com gráficos em 4K e 60 quadros por segundos (FPS). A versão pode ser obtida com 63% de desconto, de R$ 349 por R$ 129, uma redução de R$ 220.

Nioh pertence ao gênero Soulslike, originado de games como Dark Souls e Bloodborne e que são conhecidos pela alta dificuldade. O TechTudo analisou o Nioh 2 em 2020, e constatou que o combate é brutal e exige precisão nos comandos. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os jogadores elogiam a ambientação oriental e o sistema para criar personagens.

Prós: os dois games são otimizados para a nova geração, com gráficos em 4K e 60 quadros por segundo

os dois games são otimizados para a nova geração, com gráficos em 4K e 60 quadros por segundo Contras: a dificuldade pode afastar alguns jogadores

2. Resident Evil 7: Biohazard – de R$ 179 por R$ 168

O sétimo capítulo da franquia Resident Evil, da Capcom, marca o retorno do gênero survival horror (horror de sobrevivência) na saga, já que os três games anteriores tiveram um foco maior na ação. O jogador assume o papel do personagem Ethan Winters, que deve explorar uma misteriosa mansão e lidar com a macabra família baker. O título na versão Gold está disponível com 6% de desconto, de R$ 179 por R$ 168, uma economia de R$ 11.

A versão de PS4 possui suporte aos óculos de realidade virtual PlayStation VR, que promete oferecer uma experiência mais imersiva. O TechTudo testou o game em 2017 e constatou que o combate pode ser exaustivo, mas não é repetitivo. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores o classificam como o melhor jogo VR da biblioteca do PlayStation. Porém, alguns consideram que o título é pouco elaborado.

Prós: suporte aos óculos de realidade virtual PlayStation VR

suporte aos óculos de realidade virtual PlayStation VR Contras: sistema de combate pode ser cansativo

FIFA 23 é uma opção para jogadores de Xbox One, que também é compatível com os consoles de nova geração da Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S. O título é o mais recente lançamento da popular franquia de jogos de futebol da Electronic Arts (EA) e também é o último a receber este nome. Durante as ofertas, ele é visto com 30% de desconto, de R$ 299 por R$ 209, uma economia de R$ 90.

O TechTudo testou o game no lançamento, e destacou a jogabilidade mais intuitiva e os gráficos realistas. Na Amazon, o game é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores ressaltam positivamente as mudanças apresentadas no modo carreira.

Prós: jogabilidade e gráficos aprimorados quando comparados aos títulos anteriores

jogabilidade e gráficos aprimorados quando comparados aos títulos anteriores Contras: mudanças pontuais em relação ao FIFA 22

O joystick Pro, do Nintendo Switch, pode ser uma opção para os jogadores que desejam aproveitar o portátil no modo TV. O modelo conta com sistema de vibração e controle de movimento, ideal para títulos como The Legend of Zelda: Breath of The Wild e Paper Mario: The Origami King. O acessório é disponibilizado com 30% de desconto, de R$ 469 por R$ 329, uma redução de R$ 140.

A marca ressalta que o modelo é sem fio e possui design de botões clássico, ideal para quem busca algo mais tradicional. O item é avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam positivamente a durabilidade da bateria e o material resistente.

Prós: design de botões clássicos, ideal para quem deseja jogar no modo TV do Nintendo Switch

design de botões clássicos, ideal para quem deseja jogar no modo TV do Nintendo Switch Contras: usuários que não estão acostumados com este tipo de controle podem precisar de adaptação

5. Controle Xbox Shock Blue – de R$ 599 por R$ 466

O modelo de controle Shock Blue, do Xbox, pode agradar os jogadores que buscam por um joystick de aparência diferenciada. O item vem na cor azul, é sem fio, e pode ser utilizado em um Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S e PC. O controle necessita de duas pilhas AA para funcionar, mas também é compatível com uma bateria própria, que pode ser adquirida à parte. O item é vendido com 22% de desconto, de R$ 599 por R$ 466, uma economia de R$ 133.

O controle acompanha um botão de share, que permite compartilhar conteúdos da jogatina, como capturas de tela e gravações. Na Amazon, o joystick é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores relatam que ele é funcional nos modos com fio e sem fio.

Prós: além de poder ser utilizado no PC, ele também é compatível com Xbox One e o Xbox Series X/S

além de poder ser utilizado no PC, ele também é compatível com Xbox One e o Xbox Series X/S Contras: acompanha apenas pilhas e a bateria própria deve ser adquirida a parte

O Xbox Series S, é o videogame de entrada da Microsoft, para aqueles que querem entrar na nona geração de consoles. Ele vem equipado com um processador Zen 2, de oito núcleos, da AMD, GPU de quatro teraflops; 10 GB de memória RAM, SSD de 512 GB para armazenamento e não vem com leitor de disco. O videogame está disponível com 23% de desconto, de R$ 2.649 por R$ 2.039, uma redução de R$ 610.

De acordo com a Microsoft, o console é voltado para rodar jogos em resolução 1440p a 120 FPS e é indicado para assinantes do serviço Xbox Game Pass. O produto está avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam positivamente o valor cobrado pelo videogame. Porém, alguns reclamam que os 512 GB do SSD não permite armazenar muitos games em simultâneo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui leitor de disco

Diferente do item anterior, o Xbox Series X é o modelo mais robusto da Microsoft, voltado para quem deseja rodar os jogos atuais em resolução 4K a 120 FPS. O item conta com um processador Zen 2, de oito núcleos, da AMD, GPU de 12 teraflops, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB e um leitor de discos. O console é oferecido com 8% de desconto, de R$ 4.349 por R$ 3.989, uma economia de R$ 360.

A Microsoft lembra que para aproveitar o videogame nas configurações máxima, é necessário um televisor que ofereça suporte a resolução 4K. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas, e os compradores elogiam o design e a performance do aparelho. Por outro lado, alguns reclamam que o item não acompanha nenhum jogo. O TechTudo testou o produto em dezembro de 2020 e concluiu que ele impressiona com seu desempenho ágil e design bonito.

Prós: videogame oferece alta performance nos jogos

videogame oferece alta performance nos jogos Contras: preço elevado

