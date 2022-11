Kindle 10ª geração está com desconto de R$ 130 na Black Friday 2022

O dispositivo de leitura conta com 8 GB de memória, que permite armazenar uma boa quantidade de arquivos. O download pode ser feito direto do aparelho sem a necessidade de conectá-lo a um computador. Outra característica é que ele permite armazenamento gratuito de e-books na nuvem. Saiba mais sobre o dispositivo que está em oferta na Black Friday 2022 da Amazon.

Esta edição do Kindle conta com uma tela de seis polegadas, de 167 PPI e possui tecnologia antirreflexo. O item dispõe de uma luz embutida ajustável, que promete conforto nos momentos de leitura, tanto em lugares abertos, como fechados. Outro destaque é que ele oferece uma função para marcar textos, que permite destacar trechos ou palavras interessantes.

A Amazon ressalta que a bateria possui durabilidade de até quatro semanas por carga, tempo que pode variar de acordo com as configurações de iluminação e do Wi-Fi. O período de carregamento completo é de aproximadamente três horas, caso seja feito por meio de um adaptador de tomada ou de quatro horas se o dispositivo estiver conectado a um computador via cabo USB.