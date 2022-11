LOR, Hearthstone e mais: 7 jogos de carta que você precisa conhecer

Jogos de carta são uma ótima opção para quem quer só passar o tempo ou desafiar amigos online. Inspirados em franquias famosas, como The Witcher e World of Warcraft , os títulos apresentam personagens icônicos da cultura pop no formato de cards e permitem escolher entre diversos modos de jogo. Por isso, se você é daqueles que gosta de elaborar estratégias, colecionar cartas e montar baralhos, confira, a seguir, sete card games para fazer download no PC ou em celulares Android e iPhone ( iOS ).

1. Legends of Runeterra

Legends of Runeterra, também conhecido como LoR, é o jogo de cartas da Riot Games. Baseado no universo de League of Legends, o game reúne diversos personagens do MOBA no formato de cards. Além das diversas mecânicas e heróis, o título ainda apresenta avanços na história do LOL a partir das descrições de cartas ou através dos diálogos entre os campeões. É possível baixá-lo de graça para PC, Android e iPhone (iOS).

2. Marvel Snap

O Second Dinner, estúdio composto por nomes que já trabalharam em HearthStone, lançou recentemente o seu título de estreia: Marvel Snap. O jogo reúne personagens populares da Marvel Comics em partidas rápidas e dinâmicas, que contam com elementos inovadores no universo dos card games. O jogo está disponível para baixar de graça no Android, iPhone (iOS) e PC (via Steam).

3. HearthStone

O card game da Blizzard é um dos nomes mais famosos do cenário. Lançado em 2014, o jogo conta com figuras icônicas da franquia Warcraft. Com modos que vão desde o casual até o ranqueado, o título permite escolher entre onze classes distintas: Sacerdote, Xamã, Bruxo, Caçador, Ladino, Caçador de Demônios, Druida, Guerreiro, Paladino, Mago e Cavaleiro da Morte. HearthStone é gratuito e pode ser baixado no PC (via Battle.net) e em celulares Android e iPhone (iOS).

O anime Yu-Gi-Oh!, inspirado na obra do mangaká Kazuki Takahashi, foi um verdadeiro sucesso e rendeu diversos produtos, como spin-offs, TCGs, filmes e games. Yu-Gi-Oh! Duel Links, por exemplo, é um dos títulos inspirados na franquia e, nele, é possível jogar com personagens clássicos, como Yugi e Kaiba. Com elogios desde o visual até a facilidade de entender a gameplay, Duel Links conquistou a crítica e o público. Ele está disponível gratuitamente para PC, Android e iPhone (iOS).

The Witcher é outra série que possui o seu próprio card game: Gwent, título desenvolvido pela CD Projekt, mesma responsável por Cyberpunk 2077. Vale dizer que o jogo de cartas realmente existe no universo da franquia: ele foi citado nos livros de Andrzej Sapkowski, que serviram de base para as histórias de Geralt De Rivia, e apareceu em The Witcher 3: Wild Hunt. Gwent é um game gratuito e está disponível para download no PC, Android e iPhone (iOS).

Magic: The Gathering, lançado em 1993, é um dos jogos de cartas mais populares e influentes do mundo. Criado por Richard Garfield, o título rapidamente se tornou um sucesso e é reconhecido até hoje por conta de sua gameplay e dificuldade.

Em 2018, Magic: The Gathering Arena foi lançado como uma nova opção para os fãs do clássico, com visuais atraente e funções inéditas. O game conta ainda com diversos modos de jogo, como o Padrão e o Histórico. Ele pode ser baixado de graça no PC, Android e iPhone (iOS).

Loop Hero é um jogo que mistura vários gêneros, como o RPG, o roguelike e o próprio card game. No título, o herói está preso em um ciclo temporal e em um mundo mergulhado no caos. Para superar essa situação, é preciso aprimorar um baralho de cartas místicas para posicionar inimigos, estruturas e terrenos durante a jornada. O game está disponível para compra no PC e no Nintendo Switch.