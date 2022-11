MacBook, Apple Watch e AirPods estão com até R$ 13 mil de desconto

1 de 8 O Esquenta Black Friday reúne diversas promoções em produtos da Apple e de outras marcas também — Foto: Raquel Freire/TechTudo O Esquenta Black Friday reúne diversas promoções em produtos da Apple e de outras marcas também — Foto: Raquel Freire/TechTudo

1. AirPods 2ª geração – de R$ 999 por R$ 949

Uma das ofertas disponíveis são os fones de ouvido AirPods de segunda geração. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo é sem fio, possui encaixe dentro da orelha e acompanha estojo de recarga. O produto promete ser de fácil configuração para qualquer dispositivo Apple. Com 5% de desconto, passa de R$ 999 para R$ 949, uma economia de R$ 50.

A marca destaca que a bateria possui duração aproximada para até cinco horas, mas caso o fone esteja conectado ao estojo o tempo pode chegar a 24 horas. O acessório é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, e os clientes elogiam o ajuste do item nas orelhas e a qualidade do áudio. No entanto, alguns reclamam da duração da bateria.

Prós: acompanha estojo de recarga

acompanha estojo de recarga Contras: durabilidade da bateria fora do estojo

2 de 8 O AirPods de segunda geração acompanha estojo de recarga — Foto: Divulgação/Apple O AirPods de segunda geração acompanha estojo de recarga — Foto: Divulgação/Apple

O Apple Watch SE com GPS é uma opção para quem deseja praticar e monitorar os exercícios físicos. Segundo a marca, o modelo vem equipado com um processador S5 dual-core de 64 bits e possui 32 GB de armazenamento. O acessório também conta com uma tela retina, que promete ser 30% maior que a do Series 3. O dispositivo é ofertado com 19% de desconto, de R$ 2.899 por R$ 2.349, uma redução de R$ 550.

O produto está disponível nas cores cinza, prateado e dourado, nos tamanhos de 40 mm e 44 mm. No site da Amazon, o Apple Watch SE é avaliado com 4,8 de 5 estrelas, e os compradores elogiam as funcionalidades do item e o design. Porém, alguns reclamam que o dispositivo acompanha apenas um cabo carregador no padrão USB-C.

Prós: melhorias se comparado ao Series 3

melhorias se comparado ao Series 3 Contras: vem apenas com cabo USB-C, que pode dificultar o carregamento para alguns clientes

3 de 8 O Apple Watch SE com GPS vem equipado com processador S5 dual-core de 64 bits — Foto: Divulgação/Apple O Apple Watch SE com GPS vem equipado com processador S5 dual-core de 64 bits — Foto: Divulgação/Apple

Este modelo possui especificações similares ao item anterior, mas se destaca por oferecer conexão com redes móveis, como 3G e 4G. De acordo com a fabricante, o item possui conectividade com o iPhone e permite atender chamadas e responder mensagens. Além disso, ele vem com tela OLED e conta com funções de GPS. O acessório é visto com 39% de desconto, de R$ 4.399 por R$ 2.705, uma economia de R$ 1.694.

O dispositivo está disponível em tons de dourados e cinza, nos tamanhos de 40 mm e 44 mm. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas, e os compradores destacam que ele cumpre com as funções prometidas. Assim como o item anterior, este também recebe reclamações por acompanhar apenas um cabo carregador USB-C.

Prós: possui conexão com redes móveis

possui conexão com redes móveis Contras: o preço é mais elevado se comparado ao item anterior

4 de 8 Este modelo de Apple Watch SE vem com GPS e permite conexão com as redes móveis — Foto: Divulgação/Apple Este modelo de Apple Watch SE vem com GPS e permite conexão com as redes móveis — Foto: Divulgação/Apple

O MacBook Air pode ser uma alternativa para quem busca por um notebook da Apple. Segundo a fabricante, este modelo vem equipado com um processador de oito núcleos, 8 GB de memória RAM e um SSD de 256 GB. O computador traz o sistema operacional MacOS instalado e é encontrado com 20% de desconto, de R$ 13.174 por R$ 10.499, uma redução de R$ 2.675.

A marca ressalta que o notebook possui uma tela de 13 polegadas com resolução de 2560 x 1664 pixels, ideal para assistir a filmes e séries. Já a webcam integrada, permite chamadas de vídeo com qualidade de 1080p. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores elogiam o design e a durabilidade da bateria. Até a data de publicação desta matéria, nenhuma crítica negativa foi feita.

Prós: configuração satisfatória para o valor cobrado

configuração satisfatória para o valor cobrado Contras: pouco espaço para armazenamento

5 de 8 O MacBook Air vem com SSD de 256 GB — Foto: Divulgação/Apple O MacBook Air vem com SSD de 256 GB — Foto: Divulgação/Apple

Este modelo da Apple é mais uma opção de MacBook Air. Diferente do item anterior, este possui o dobro de espaço de armazenamento, com um SSD de 512 GB. Além disso, ele também conta com um processador de oito núcleos, 8 GB de memória RAM e sistema operacional MacOS. O computador está acessível com 20% de desconto, de R$ 16.299 por R$ 12.999, uma economia de R$ 3.300.

O MacBook pode ser adquirido nas cores cinza-espacial, estelar e prateado. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas, e os compradores ressaltam o tamanho do aparelho, o desempenho que ele proporciona e a durabilidade da bateria. Até o momento, nenhum consumidor realizou análises negativas.

Prós: SSD de 512 GB de armazenamento

SSD de 512 GB de armazenamento Contras: preço elevado se comparado com o modelo anterior

6 de 8 Este MacBook Air possui SSD de 512 GB — Foto: Divulgação/Apple Este MacBook Air possui SSD de 512 GB — Foto: Divulgação/Apple

O MacBook Pro é uma escolha para quem procura um notebook mais potente. De acordo com a fabricante, este modelo vem com o processador M1 Pro de dez núcleos e GPU de 32 núcleos, que permite desempenho satisfatório em games com gráficos elevados. O computador é vendido com 26% de desconto, de R$ 24.199 por R$ 17.999, uma redução de R$ 6.200.

Além disso, o equipamento também possui 16 GB de memória RAM, um SSD de 512 GB e uma tela de 14 polegadas, com resolução de 3024 x 1964 pixels. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores destacam positivamente a qualidade da imagem que ele oferece, o som e o desempenho. No entanto, alguns reclamam que o teclado vem no padrão americano.

Prós: GPU que garante bom desempenho em jogos com gráficos pesados

GPU que garante bom desempenho em jogos com gráficos pesados Contras: teclado no padrão americano

7 de 8 O MacBook Pro conta com uma tela de 14 polegadas — Foto: Divulgação/Apple O MacBook Pro conta com uma tela de 14 polegadas — Foto: Divulgação/Apple

Este MacBook Pro possui configurações semelhantes ao item anterior, mas se diferencia pela tela de 16 polegadas com resolução de 3456 x 2234 pixels e taxa de atualização de até 120 Hz. De resto, o equipamento também conta com processador M1 Pro, de dez núcleos, e GPU de 32 núcleos. O notebook é encontrado com 39% de desconto, de R$ 32.999 por R$ 19.999, uma economia de R$ 13 mil.

O aparelho vem equipado com 16 GB de memória RAM e um SSD de 512 GB para armazenamento. Na Amazon, é avaliado com 4,3 de 5 estrelas, e os compradores afirmam que a máquina possui um desempenho satisfatório. Por outro lado, alguns relatam que receberam o equipamento com a caixa violada.

Prós: tela de 16 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz

tela de 16 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz Contras: preço elevado

8 de 8 Esta versão do MacBook Pro possui tela de 16 polegadas — Foto: Divulgação/Apple Esta versão do MacBook Pro possui tela de 16 polegadas — Foto: Divulgação/Apple

