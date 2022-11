Marvel Snap: veja os melhores decks para iniciantes

Marvel Snap é o novo jogo de cartas da Nuverse inspirado nos personagens da Marvel Comics . Disponível de forma gratuita para PC ( Steam ), Android e iPhone ( iOS ), o título reúne nomes conhecidos do universo dos quadrinhos e dos filmes em partidas rápidas e dinâmicas de seis rodadas. Conforme joga o game, seu nível de coleção aumenta, e, assim, mais cards são desbloqueados. Naturalmente, em meio a tantas possibilidades para montar um deck, é possível que novos jogadores se sintam perdidos no início. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma lista com cinco baralhos para iniciantes. Veja a seguir.

Como conseguir cartas?

Por ser um jogo free-to-play, ou seja, gratuito para jogar, o Marvel Snap possibilita ganhar cartas apenas ao jogar. Dessa forma, o usuário libera Créditos e Amplificadores, sendo o primeiro utilizável para aprimorar qualquer carta, enquanto o segundo fica restrito a cards específicos.

Ao melhorar a raridade das cartas com Créditos e Amplificadores, o jogador aumenta seu nível de coleção. Então, ao alcançar determinados marcos desta, uma Carta Misteriosa aleatória de sua pool atual é recebida:

Pool 1: nível de coleção 18 ao 214

nível de coleção 18 ao 214 Pool 2: nível de coleção 222 ao 485

nível de coleção 222 ao 485 Pool 3: nível de coleção 486+

Se for novato, não se preocupe com os baralhos da Pool 2 e 3, uma vez que ainda precisará evoluir sua coleção para liberar as cartas desses níveis. Por essa razão, a listagem considerou a facilidade de jogar com determinado deck e os cards diponíveis na Pool 1.

Ka-Zar Zoo

Apelidado de "Kazoo", este deck é uma ótima escolha para iniciantes. O arquétipo "Zoo" já é conhecido em outros jogos de carta como o Hearthstone, e consiste em utilizar unidades de médio e baixo custo para dominar o campo rapidamente. Ka-Zar, graças ao seu efeito "Constante", concede um buff de +1 de poder aos lacaios de custo um. A listagem se destaca pela facilidade da sua gameplay. Veja as cartas a seguir:

Homem-Formiga

Elektra

Garota Esquilo

Korg

Noturno

Rocket Raccoon

Angela

Capitão América

Ka-Zar

Marvel Azul

Massacre

America Chávez

Odin Revelar

Como o nome sugere, este baralho é focado nas cartas com o efeito "ao revelar", bem como na utilidade do Odin. Ao longo do jogo, o jogador cria estratégias baseadas nos efeitos de suas cartas. Tigre Branco + Odin, Coração de Ferro + Odin ou Tigre Branco + Coração de Ferro, por exemplo, são combos poderosos do deck. No late game, o pai de Thor é capaz de virar a partida em áreas contestadas. Veja as cartas:

Noturno

Rocket Raccoon

Yondu

Medusa

Senhor das Estrelas

Feiticeira Escarlate

Coração de Ferro

Encantor

Jessica Jones

Tigre Branco

Gamora

Odin

Dinossauro Controle

Outra mecânica presente em Marvel Snap é o efeito "constante". Com este baralho, o foco é aumentar o poder do Devil Dinosaur ao encher a mão com outras cartas. Para conseguir esse feito, o jogador conta com o auxílio de cards como o Sentinela e o Cable, que colocam unidades na mão. Apesar de não ser tão fácil de aprender como os outros tópicos da lista, o deck é poderoso quando dominado totalmente. Veja a seguir:

Homem-Formiga

Mantis

Noturno

Cable

Sentinela

Cosmo

Jessica Jones

Emma Frost

Homem de Ferro

Devil Dinosaur

Massacre

America Chávez

Feiticeira Escarlate

A poderosa Feiticeira Escarlate também conta com um deck. Esse baralho possui diversas estratégias, como conceder buffs aos aliados ou mover as unidades para outro local, de modo a confundir o adversário. Então, cartas como o Punho de Ferro são úteis na hora de mudar lacaios de lugar, o que oferece inúmeras possibilidades de vitória. Veja as cartas disponíveis:

Feiticeira Escarlate

Tigre Branco

Uatu o Vigia

Punho de Ferro

Cable

Angela

Noturno

Jessica Jones

O Justiceiro

Hulk

Encantor

Bishop

Guardiões da Galáxia

Se nos filmes da Marvel os Guardiões da Galáxia possuem uma dinâmica divertida, o mesmo pode ser dito para o jogo de cartas. A equipe liderada por Peter Quill possui mecânicas similares, geralmente focadas no efeito "ao revelar", o que facilita na hora de elaborar estratégias durante a partida. O baralho possui um early game sólido com cards como o Senhor das Estrelas e o Rocket Raccoon, que embora demandem um pouco de prática, recompensam muito quando bem utilizados. Confira as cartas a seguir:

Senhor das Estrelas

Rocket Raccoon

Mantis

Yondu

Groot

Cosmo

Moon Girl

Nova

Korg

Garota Esquilo

Spectrum

Odin

